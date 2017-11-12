Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

12 Kasım Pazar Vodafone İstanbul Maratonu sebebiyle İstanbul’da yollar trafiğe kapalı olacak. 12 Kasım Pazar günü yola çıkacak binlerce sürücü ilk iş İstanbul’da hangi yollar kapalı? Sorusunun cevabını bulmak için uğraşacak. Vodafone İstanbul Maratonunda ter döküp, koşmak yada Boğaz Köprüsünün şimdiki adı ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsünün kapalı olmasını fırsat bilip boğazın tadını çıkarmak yerine başka planlar kuranlar için İstanbul’da hangi yollar açık? öğrenmek istiyorsanız haberimize tıklamanız yeterli olacak. 12 Kasım Pazar Vodafone İstanbul Maratonu ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar burada.

12 KASIM PAZAR İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPALI?

FATİH CİVARI

1- Kadir Has Caddesi Unkapanı köprüsü altından Eminönü istikametine akım verilmeyecek,

2- Unkapanı Köprüsü Eminönü Ragıp Gümüşpala Caddesi istikametine dönüş yapılmayacak,

3- Ragıp Gümüşpala Caddesi ve Ragıp Gümüşpala Caddesine bağlı sokak ve caddeler (Eminönü Sahil yolu),

4- Cemil Birsel Caddesi,

5- Galata Köprüsü (İki yönlü trafiğe kapatılacak),

6- Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil yolu),

7- Ankara Caddesi,

8- Araba Vapurları girişleri,

9- Gülhane Parkı sahil alt girişleri,

10- Ayasofya Meydan

11- Alemdar Caddesi

12- At Meydanı Caddesi,

13- Divanyolu Caddesi,

14- Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak),

15- Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesinden Sahil istikametine dönüş yapılmayacak),

16- Kumkapı (Kumluk Sokaktan Sahil istikametine dönüş yapılmayacak),

17- Kumkapı Balık Hali ve Balıkçılar Çarşısı,

18- Namık Kemal Caddesi (Küçüklanga Caddesinden itibaren kapatılacak),

19- Langa Bostan Sokak,

20- Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci - Bakırköy arası),

21- Rauf Orbay Caddesi (Havuzlu Kavşaktan İtibaren Kapanacak)

22- Avrasya tüneli çift yönlü olarak kapatılacaktır.

23- Unkapanı köprüden Havuzlu Kavşak arasındaki Sahil Yolu komple çift yönlü kapatılacak.

SAAT KAÇTA KAPATILACAK?

* İETT 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Metrobüs Durağı - Ortaköy Viyadüğü: 04:00-13:00

* Ortaköy Viyadüğü - Eminönü: 08:00-13:00

* Eminönü - Kennedy Cad. Türkmenistan Parkı: 08:00-13:00

* Kennedy Cad. Türkmenistan Parkı - Ataköy 5. Kısım Kavşağı: 08:00-15:00

ALTERNATİF YOLLAR

Atatürk Bulvarı, Fevzipaşa Caddesi, Yavuz Selim Caddesi, Şehzadebaşı Caddesi, Vezneciler Caddesi, Kadırga Liman Caddesi, Türkeli Caddesi, Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Aksu Caddesi ve Ekrem Kurt Bulvarı, Eski Havaalanı ve Yeni Havaalanı Caddeleri olarak belirlendi.

ALTERNATİF YOLLAR KULLANMAK İSTEYENLER?

Ortaköy istikametinden gelenler, eski Yıldız Caddesi Barbaros Bulvarı'na yönlendirilecek. Gümüşsuyu Caddesi'nden gelenler, Miralay Şefik Bey Sokak'tan Divan kavşağına, Mete kavşağından gelenler, Divan Kavşağına yönlendirilecek. Balmumcu'dan gelen akım, Merkez Komutanlığından ters istikamete tekrar Balmumcu'ya verilecek. Dolmabahçe ve Sütlüce tünellerini kullanacak olanlar, Şişli Bomonti Akar Caddesi'ne yönlendirilecek, Tarlabaşı Bulvarı ve Yedikuyular Caddesi ise trafiğe açık olacak.

Anadolu yakasında da Kısıklı Caddesi'nden (Altunizade Köprü üstünden) D-100 kuzey-güney katılım, Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önünden D-100 Karayolu güney katılım, Mahir iz Caddesi'nden (Altunizade Köprü Üzerinden) D-100 kuzey-güney katılım, Tophanelioğlu Caddesi Gold Bilgisayar önü D-100 güney-kuzey katılım, Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kuzey katılım, Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokak'tan Kuzey Çevreyolu Rıdvan Dedeoğlu istikametine katılım, Şile Yolu Kuzey Libadiye Kavşaktan Vecdi Diker Tünel istikameti, Avrasya Tüneli Asya Yakası girişi trafiğe kapatılacak.

ALTERNATİF YOLLAR İSE;

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, D-100 Karayolu, Nuhkuyusu Caddesi ve Kısıklı Caddesi olacak.

Çevre yollarından Güney Zincirlikuyu ayrımı (Güney O-1 karayolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen akım tamamen kesilerek Büyükdere - Balmumcu/Levent - Sarıyer ayrımına yönlendirilecektir), Kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası (Akım Sabiha Gökçen ayrımlarından Çamlıca bağlantı yoluna verilecektir), Kuzey Çamlıca gişelerden geliş Mimar Sinan Camisi karşısı kapama noktası (Akım Ataşehir yan yola verilecektir), Kuzey Ataşehir yan yol Çamlıca gişelerden geliş istikameti kapama noktası (Yan yola verilen akım Ataşehir Barbaros Yenisahra ayrımına yönlendirilecektir), Kuzey TEM katılım kapama noktası (O-1 kuzey yoldan gelen akım 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne verilmeyecektir) trafiğe kapalı olacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanacak tüm sürücüler kapatma noktalarından en kısa güzergahtan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametine yönlendirilecek.

ÇEVRE YOLLARI

1- Güney Zincirlikuyu ayrımı (Güney O-1 karayolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü' ne gelen akım tamamen kesilerek Büyükdere - Balmumcu/Levent - Sarıyer ayrımına yönlendirilecek)

2- Kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası (Akım Sabiha Gökçen ayrımlarından Çamlıca bağlantı yoluna verilecek)

3- Kuzey Çamlıca gişelerden geliş Mimar Sinan Camii karşısı kapama noktası (Akım Ataşehir yan yola verilecek)

4- Kuzey Ataşehir yan yol Çamlıca gişelerden geliş istikameti kapama noktası (Yan yola verilen akım Ataşehir Barbaros Yenisahra ayrımına yönlendirilecek)

5- Kuzey tem katılım kapama noktası (O-1 kuzey yoldan gelen akım 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne verilmeyecek)

1 MİLYON DOLAR ÖDÜL VERİLECEK

Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nda dereceye giren sporculara yaklaşık 1 milyon dolar ödül dağıtılacak.

Maraton genel klasmanında toplamda 216 bin dolar ödül verilecek. Erkekler ve kadınlarda ilk 8'e giren sporcular, sırasıyla 50 bin, 25 bin, 15 bin, 7 bin, 5 bin, 3 bin, 2 bin ve bin dolar ödül alacak. Bu kategoride Türk sporcu tasnifi için toplam 64 bin dolar ödül belirlenirken, ilk 5'e giren erkek ile kadın atletler, sırasıyla 12 bin, 8 bin, 5 bin, 4 bin ve 3 bin dolar ödül elde edecek. Maraton zaman bonusu ise 310 bin dolar olacak. Etkinlikte 15 kilometrelik genel klasman için toplamda 18 bin dolar ödül dağıtılacak. Bu kategorinin Türk sporcu tasnifi için toplamda 6 bin dolar ödül verilecek.

Tekerlekli sandalye kategorisinde verilecek toplam ödül 20 bin dolar olurken, Türk masterler kategorisinde 27 bin lira, en yaşlı sporcular için ise 2 bin lira toplam ödül belirlendi.