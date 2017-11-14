Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EDHO severler için yeni bölüm fragmanı yayınlandı.Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 80. bölüm fragman izleyebilirsiniz. EDHO son bölümde ne oldu? Meryem masada sert rüzgarlar estirmişti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 80.bölüm fragmanında Mürsel için ölüm fermanı verilmesi olay oldu. İşte 80.bölüm fragmanı ve nefes kesen diziye dair tüm ipuçları.EDHO son bölümde ne oldu? sorusunun cevabını haberimizden bulabilirsiniz. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümü hafızalara kazınırken yayınlanmasından çok kısa bir zaman önce yayınlandı. Aksiyon dolu sahneleriyle nefesleri kesti. Hızır ve ailenin erkekleri hapse girince kadınlar bir adım öne geçti. Meryem harekete geçerek tüm ailenin yükünü omuzladı ve masadaki dengeleri değiştirdi. Tuzağa düşürülen Hızır hapsiten çıkabilecek mi? Meryem neler yapacak? bu sorularının cevabını merakla bekleyen izleyiciler için Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bütün ipuçlarını kolaylıkla toplayabileceğiniz Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 80. bölüm fragman izle...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 80.BÖLÜM FRAGMAN İZLE

"O masada tehdit ettiklerinden birisi seni öldürecek!"

Hızır Çakırbeyli'nin masadaki yerine geçen Meryem, ailesine zarar verecek düşmanlarını ortaya çıkarmak konusunda kararlıdır. Kocasının hasretinin sızlattığı yüreğine taş basar, gözyaşlarını içine akıtıp planlarını uygulamaya devam eder. Karısının nasıl bir plan yaptığından bihaber olan Hızır ise endişelidir. İçerideki herkes dışarıdan hayırlı bir haber beklerken karşılarında şer bulurlar. Aynı koğuşu paylaşan dostlardan önce Tipi'ye değen Mürsel'in tehditleri, o koğuştan birinin canını yakacaktır… Diğer yandan Ceylan, Alparslan ve İlyas'ı da yanına alarak bir intihar görevine girişir. Tüm bunlar olurken sakinliğiyle dikkat çeken Ünal Kaplan çatışmaktansa uzlaşmaktan yanadır. Bunun mümkün olmasını sağlayacak plan ise Ekrem'in kızı Selda ve Hızır Ali üstünden yapılır. Bütün bu karmaşa ortamında etrafında olup biteni fark edemeyecek kadar kör olan Hızır Ali'nin yaptığı hatalar Çakırbeyli hanesinin kapılarının dışında kalmasına neden olacaktır.

SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Hızır Çakırbeyli, kurulan komplolar sonucunda tuzağa düşer ve kendini cezaevi kapısının önünde bulur. Herkes ya namlunun ucunda ya da cezaevi yolundayken henüz yakalanmayan Alparslan ve İlyas av olmadan düşmanlarını avlamanın peşindedirler. Mürsel'e ulaşıp daha fazla canın yanmasını önlemek için girişecekleri zor bir görev onları bekliyordur. Diğer bir zor görev ise her daim ailesini toparlamayı kendine vazife bilen Meryem'e düşer. Bu kez yapacakları Çakırbeyli hanesini ayakta tutmaya çalışmakla sınırlı kalmaz. Ailesine yöneltilen tehditlere daha fazla göz yummayacak, olanlara bir nokta koymak için büyük bir oyun kuracaktır. Dört bir yandan kötü haberler gelmeye devam ederken Ceylan da boş duramaz. Kadınların kontrolü ele aldığı günler tahmin edilenden daha hareketli geçecektir.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ DEV OYUNCU KADROSU

Oktay Kaynarca Hızır Çakırbeyli

Annesi ona Hızır diye hitap ediyor, alemde Hızır Reis olarak anılıyor ve sevenleri ona Çakır diyor. Çakır'ın hayatını değiştiren olay ise ağabeyi Ömer'in hasımları tarafından öldürülmesidir. Çok sevdiği ağabeyinin ondan istediği tek şey olan mühendis

Deniz Çakır Meryem Çakırbeyli

Çakır'ın karısı Meryem net bir insandır. Çakır'ın Nazlı ile olan ilişkisinin karşısında bile her zaman dimdik ayaktadır. Bir yerde Çakır ondan intikam alıyor diye düşünür. Yoksa kocasının ondan başka birisini sevebileceğine ihtimal vermiyor. Ailenin erkeklerine bir şey olsa bu kocaman mafya ailesini Meryem rahatlıkla yönetebilir. Böyle sevgi dolu bir kadın gerektiğinde ölüm emri verebilir mi? Söz konusu ailesi ise ve öldürülecek olan bunu hak ediyorsa evet…

Tarık Ünlüoğlu Ünal Kaplan

Yeraltı dünyasını büyük bir aile gibi düşünmek gerekir. Bu ailenin lideri de Ünal Kaplan'dır; ve Ünal kaplan asla av olmak niyetinde değildir. Tehdit olarak gördüğü kimse uzun süre yaşayamaz. En büyük olmak onun vazgeçilmezidir. Hızır Çakırbeyli'nin zekası ve gücüyle zirve yolunda ilerlediğini fark ettiği an artık onun en büyük düşmanı olmuştur. Vicdan ve merhamet duygularından yoksundur. Hayattaki tek zaafı kızıdır…

Olgun Şimşek Yaşar Kimsesiz



Büyüdüğü yetimhanede ona verilen kimsesiz soyadıyla nam yapmış biri olsa da o kadar yalnız değildir. Sokaklarda tüm çöp, hurda işi yapan adamlar O'na çalışır. Bu sayede pis işlerin kralı olmuştur. Geri dönüşüm işinde olan Yaşar'ın uzmanlık alanı ise kişisel atıkları bilgiye döndürmektir. Bu yolla topladığı bilgilerle etkilemeyeceği kimse yoktur. Yeri geldiğinde herkesi tehdit edip istediğini yaptırabilecek kadar donanımlıdır. Biraz deli, oldukça korkusuzdur. İnsanların zayıf noktalarını nasıl kullanacağını bilir.



Mesut Akusta Ekrem



Ünal'ın bir nevi rakibi, Hızır'ın ezeli düşmanıdır. Kendini ülkesine bağlı biri olarak tanıtsa da onun topraklarının sınırı yoktur. Birçok istihbarata danışmanlık yapan, dış bağlantıları kuvvetli, tehlikeli bir adamdır. Amacına hizmet eden herkesin gözünü boyayabilecek, korku salarak insanları sindirebilecek, zekasıyla türlü oyunlar kurabilecek biridir. Asıl düşüncelerini çok iyi saklayarak insanları etkilemesiyle çok iyi bir poker oyuncusu olduğu söylenebilir.



Yunus Emre Yıldırımer Alpaslan Çakırbeyli

Çakır'ın ağabeyi Ömer'den aileye kalan tek miras… Çakır'a göre o bir dahi ve ailenin yüz akı… Melek gibi bir çocuk… Alpaslan aklının yanı sıra çok da merhametli… Babasını kaybettikten sonra annesi çocuğunu büyütürken yalnız olmamak için helal süt emmiş bir profesörle evlenmek ister. O günden sonrada aileden aforoz edilir. Alpaslan dahil ailede kimse onunla görüşmez… Meryem Çakırbeyli hariç….

Ozan Akbaba İlyas Çakırbeyli

Çakır'ın kardeşidir. Abisinin onun hakkında en haklı olduğu konu fevri olması, gözü döndüğü zaman aklını kaybetmesi… Abisi de kendisi kadar öfkeli aslında ama nasıl yapıyorsa yapıyor bunu bastırıp hep doğru zamanda intikam almayı başarıyor. Kendisini en çok Ünal'ın oturduğu koltukta hayal ediyor… Onun gibi şık, onun gibi güçlü, onun gibi çapkın olmak istiyor… Sadece zamana ihtiyacı var, yoksa bu üç özelliğe sahip…

Sabina Toziya Hayriye Çakırbeyli

Çakırbeyli ailesinin mihenk taşı. Hızır Çakırbeyli'nin annesi. Bu ailenin kadınlarının dünleri yoktur bugünlerinin geçici olduğunu bilirler; yarın için mücadele eder dururlar. Hayriye Çakırbeyli de kocasının ölümünden sonra bu aileyi dimdik ayakta tutmuştur. Çok güçlü, otoriter ve geleneklerine bağlı bir Karadeniz kadınıdır.

Kenan Çoban Fahri

Etrafındaki insanlar tarafından psikopat diye tarif edilen fakat yanında olan adamlara son derece sadık, kendi canını tehlikeye atabilecek kadar vefalı, bir o kadar da görev adamı. Bir süre hapiste yatmış iyi bir gözlemci. Bu gözlemleri sonucunda iyinin kötünün ayırdına varabilen, insanlara buna göre tavır takınan ve tavrını gizlemeyen, sözünü esirgemeyen biri.

Turgay Tanülkü Şahin Ağa

Ömrünün neredeyse yarısını hapiste geçirmiş, eski usul bir adam. Uzun süre yaşadığı hapishane hayatına alışmış, dışarıdaki düzene ayak uydurmak zorunda kalmak ona zor gelir. O şahsına münhasır kişiliğiyle asla birilerinin adamı olamayacak bir karakter. Eski otoritesi hiç sarsılmamış, etrafı tarafından sevilen sayılan, adaletten ayrılmayan bu yüzden sözü kanun bilinen biri.



Haydar Şişman Hurşit Dere

50 yaşında…Çakırbeylilere baba yadigarı… Köyünden uzak Hayriye'nin oradaki eli, gözü, kulağı… Emanetin kıymetini bilen, ihanetin adını bilmeyen bir adam… Ömrünü gözlerini açtığı konağa adamış, o konaktakilere yıllarca hizmet eden babasının yolundan hiç ayrılmamış biri… Doğru bildiğinden şaşmayan, sözünü esirgemeyen, tezcanlı aynı zamanda Karadeniz kadar sert, aksi ve inatçı…Kimi için merhametli kimi içinse acıması olmayan bir cani... Tabii bunun da var bir sebebi. Gönlünü taşa döndüren eski sevdasıyla bir başına geçen yılları gibi…



Yalçın Hafızoğlu Hızır Ali Çakırbeyli



Hızır ile Ceylan'ın oğlu. Annesi tarafından yıllarca yurt dışında bir sır gibi saklanan, Çakırbeyli ailesinin sürpriz gerçeği. Babasız büyüdüğü için biraz hırçın biraz da asi. Bazen patavatsızlığa varan dürüstlüğü dışında hem huy hem görünüş olarak tam bir Çakırbeyli.. Bir parçası olduğunu bildiği ailesini hep uzaktan izlemiş ama içinde onlara karşı hiç kırgınlık beslememiş sevecen biri.



İrem Sultan Cengiz Selda



Ekrem'in kızı. Yurt dışında okulunu bitirdikten sonra babasıyla birlikte bir süreliğine ülkesine döner. Güler yüzüyle etrafındakilerin gönlünü fethetmeyi başaran akıllı biridir. Her ne kadar masum görünse de parçası olduğu ailenin özelliklerini taşır. Adı gibi felaketin vücut bulmuş halidir. İnsanları büyüleyerek peşinden sürükleyen bir afet, bir çok yıkımın habercisidir.