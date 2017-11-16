Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Her Perşembe birbirinden renkli bölümle izleyici karşısına çıkan dizinin Bizim Hikaye 10.bölüm fragmanı izleyebilirsiniz. Bu akşam ki yeni bölümünde izleyici şok üstüne şok yaşıyor. Filiz'in zor olan yaşam mücadelesi dahada zorlaşıyor. Filiz 3 gerçekle birden yüzleşiyor.Fikret’in gerçek babaları olmamaları ihtimali,İsmet’in babasının farklı olduğu, Barış’ın gerçek isminin Savaş olduğunu öğreniyor. Bizim Hikaye 10.bölüm fragmanı izle, 9.bölüm son bölümde neler olmuştu? Tüm sorularınızın cevabı haberimizde.

BİZİM HİKAYE 10. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Filiz’in annesinin ortaya çıkmasının ardından tüm süreç yeni baştan başlamış ve gerçekler birer birer ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz haftalarda İsmet’i almak istediğini ve yeni bir aile kurmaya çalıştığını belirten Filiz’in annesi genç kızın ve kardeşlerinin tepkisi ile karşılaşmıştı. Ardından İsmet’in gerçek babasının başka bir kişi olduğunu itiraf eden anne Filiz’i şaşkına çevirmişti. Annelerinin yaptığı bu itirafın ardından Fikret’in babaları olamama ihtimalini gözden geçiren diğer kardeşler de DNA testi yaptırmaya karar vermişti. DNA testi sonucunda evlatlardan birinin daha Fikri’nin gerçek oğlu olmadığı ortaya çıkmış ve tüm aile kötü bir sürecin içerisine girmişti. Öte yandan Barış’ın evinde güzel vakit geçireceğini düşünen Filiz, Barış’ın annesinin eve ziyareti ile hiç bilmediği bir gerçeği daha öğrenecek. Barış’ın gerçek adının Savaş olduğunu ağzından kaçıran anne istemeden bir pot kırmış olacak. Bu durumu öğrenmesinin ardından Barış’ın bir araba hırsızı olup olmadığını araştıran Filiz ise polisle konuşma yapacak.

Gelecek bölümle ilgili yayıncı kuruluştan yapılan açıklama ise şu şekilde; Cemil, Filiz’e Barış’la ilgili tüm gerçekleri anlatır, Barış’ı Filiz’in gözü önünde tutuklar. Barış’ı hapse tıkmaya ramak kalmışken delil olarak ele geçirdiği eşyaların kaybolmasıyla Cemil yine en başa döner. Hıncı ve öfkesi daha da artan Cemil bu kez hangi yollara başvuracaktır?

Şükran’ın boşanma kararıyla perişan olan Fikri, Şükran’ın kendisini kiminle aldattığını merak eder. Beynini kemirip bitiren sorunun cevabına bir türlü ulaşamayınca çareyi Şeyma’ya dert yanmakta bulur. Şeyma ise Müjde’yle birlikte dışarı çıkmış olmanın sevincini yaşamaktadır. Fikri, kâh Şeyma’nın sevincine ortak olur kâh kendi üzüntüsünü yaşar.

Babasının kendisini evlendirmeye çalışmasıyla ağır bir bunalım geçiren Müjde; okula gitmek istemez, kendisini odaya kapatır. Rahmet, olanları kaldıramaz. Müjde’nin kapısına dayanır. Aralarındaki tartışmanın şiddetlenmesiyle ilişkilerini çıkmaz bir noktaya getiren Müjde ile Rahmet ayrılacak mıdır? Şükran, çocuklarının önünde Fikri’ye İsmet’in öz babası olmadığını, babalık testi yaptırdığını söyler. Olanlardan yeterince etkilenen Kiraz’la Fikret, İsmet’in öz kardeşleri olmama ihtimalini kendi aralarında tartışırken, Rahmet’le Hikmet’in aklına kocaman bir şüphe düşer. Fikri Elibol; İsmet, Rahmet ve Hikmet’in öz babası mıdır?

Filiz, Barış’ın asıl isminin “Savaş” olduğunu öğrenmiştir. Barış’ın Cenk’le çalıştığını, arkadaşından ödünç araba aldığını, valelik yapmadığını öğrendiği anları anımsar. Filiz’in kafasında taşlar yerine oturmuştur. Barış’la Cemil’in kavgasını görünce de iyice kuşkuya düşmüştür. Endişelerini Barış’a karşı açıkça dile getiren Filiz, Cenk’le konuşmaya karar verir. Cenk, Filiz’e Barış’ın araba hırsızı olduğunu itiraf edecek midir?

BİZİM HİKAYE SON 9. BÖLÜM ÖZETİ

Annesi Şükran’ın gelişiyle dünyası alt üst olan Filiz evi terk eder ve Barış’ın aldığı evde kalmaya başlar. Kendi evlerine komşu olan bu evden kardeşlerini kontrol etmeye ve ilgilenmeye çalışır.

Şükran ise Filiz’in yokluğunda iyice anne rolünü benimseyip, bunca yıldır ihmal ettiği her şeyi kısa zamanda telafi etmeye çalışmaktadır. Ne var ki, Fikret ve Kiraz’dan gördüğü yakınlığı Hikmet ve Rahmet ‘ten göremez. Onunla ilgili her şeyi hatırlayan büyük çocuklar ona karşı soğuk ve mesafelidirler.

İsmet’i almak için geldiğini söyleyen Şükran’ın bir bombası daha vardır; evlenmeye karar vermiştir. Tabi bunun için önce Fikri’den boşanması gerekir. Fikri bu haberle yıkılırken çocuklar annelerinin başka bir adamla yeni bir aile kuracağı gerçeğiyle karşı karşıya kalırlar.Elibol Ailesi’nde bunlar yaşanırken Cemil de Barış’ı köşeye sıkıştırmaya uğraşmaktadır. Delil olarak ele geçirdiği Barış’ın eşyaları ile Barış’ı tuzağa düşürmek için elinden geleni yapar.

BİZİM HİKAYE GENEL KONUSU

5 kardeşine hem annelik hem babalık yapmaya çalışan Filiz, güne ödenmemiş fatura sürpriziyle başlar. Evin geçimi, faturalar derken işten işe koşturan Filiz'in en yakın arkadaşı Tülay'ın ısrarıyla komşularının kınasına gitmesi hayatında yeni bir sayfa açacaktır. O gece Filiz'in başına gelen kötü bir olay hayatına Barış'ın girmesine sebep olur. Bu olay sayesinde Barış ise bir süredir tekrar karşılaşmayı istediği kızın Filiz olduğunu öğrenir ve bu defa kızın hayatından geçip gitmesine izin vermez. Filiz'in hayatına dokunabilmek için elinden geleni yapmaya çalışsa da, Filiz'in kolay kolay buna izin vermeyeceği açıktır.

Eve destek olmak için ders veren Rahmet yeni öğrencisi Müjde’nin babasının hışmıyla karşılaşır ve kendini zor kurtarır. Kardeşi Hikmet ise yaşadığı imkansız aşkta şiirlerle teselli olmaya çalışmaktadır. Tüm yaptıklarına rağmen babasına kıyamayan Kiraz Filiz'e yardım etmeye çalışırken, Fikret ise tam tersine Filiz'in başına daha çok iş açar. Tek düşündüğü içmek olan Fikri içki parası bulabilmek için yaptığı sahtekarlıktan Barış'ın yardımlarıyla kurtulur. Üstelik Barış’ın Filiz’e yaptığı iyiliği paraya dönüştürmenin de yolunu bulacaktır.

BİZİM HİKAYE OYUNCULARI

Hazal Kaya (Filiz)

Filiz evin güzeller güzeli, bahtsız en büyük kızıdır. Kardeşlerine annelik edebilmek için liseden sonra okumamış, evin maddi yükünü, kardeşlerinin bakımını ve sorumluluğunu üstlenmiştir. Gururlu ve dik başlıdır. Kardeşlerini bir anne gibi sahiplenmiştir ve onların eğitimiyle yakından ilgilenir, hata yapmalarına fırsat vermez, tavizsiz ve serttir. En büyük korkusu ailesinin dağılması, kardeşlerinin okulu bırakması ve devlet tarafından alınıp çocuk yetiştirme yurtlarına verilmesidir. Ailesini bir arada tutabilmek için babası Fikri’nin her türlü hırtlığına katlanmak, yer yer ona bile anne olmak zorunda kalır.

Burak Deniz (Barış)

Barış zeki, dik kafalı ve kendine güvenlidir. Filiz’in hayatına giren gizemli bir genç adamdır. İlk bakışta sıradan bir araba hırsızı mı yoksa vale mi; zengin mi yoksul mu anlaşılmaz; çünkü Barış hayatının yakın bir döneminde büyük bir kırılma yaşamış ve kendisine yeni bir hayat kurmak zorunda kalmıştır. Filiz’le karşılaşıp ona aşık olur, onun güçlü karakterinden etkilenir. Ancak yoksul dünyasında ailesine sahip çıkmaya çalışan ve ayakları yere sağlam basan bu genç kızın güvenini kazanması hiç de kolay değildir. Barış onun güvenini kazanabilmek için çok uğraşır, ancak söylemek zorunda kaldığı yalanlar onu köşeye sıkıştırır. Filiz’i kaybetme noktasına gelir.

Reha Özcan (Fikri)

6 çocuğun babasıdır ama pek babalık yaptığı söylenemez. Bütün sorumluluğu büyük kızı Filiz’in üzerine yıkmış, küçük hesaplarının peşinde kendi hayatını yaşamaktadır. Çalışmamayı şiar edinmiştir. Çocuklarını doğru düzgün tanımaz, neyi sevip neyi sevmediklerini bilmez, bilmek için de bir çaba sarf etmez. Sözünü sakınmayan, kavgacı ve çıkarcı bir adamdır. Başına gelen her olaydan optimum fayda sağlamaya bakar. Pek seveni olmasa da, o kendinden öyle memnundur ki, değişmeyi aklına bile getirmez.

Bizim Hikaye dizisinin oyuncuları kimlerdir Bizim Hikaye dizisi bu akşam başlıyor

Yağızcan Konyalı (Rahmet)

Rahmet lise son sınıf öğrencisidir. Derslerinde çok başarılı, zeki ve atak bir gençtir. Ancak okul başarısı onun için fazla bir şey ifade etmez. Okulu ve arkadaş çevresini para kazanmak için kullanır. Kimi zaman arkadaşlarının yerine sınava girerek kimi zaman da özel ders vererek evin geçimine katkı sağlar. Derinliği ve algısı yüksek bir gençtir.

Zekasını ve yeteneğini ciddiye almaz, ablası Filiz böyle giderse ‘harcanacağından’ korkar. Ablasına her konuda destek olur, kardeşlerine düşkün ve korumacıdır. Annesine ise terk edip gittiği için kızgındır.

Bizim Hikaye dizisinin oyuncuları kimlerdir Bizim Hikaye dizisi bu akşam başlıyor

Nejat Uygur (Hikmet)

Hikmet lise öğrencisidir. İçe kapalı, duygulu ve utangaç bir çocuktur. Okuldan arta kalan zamanlarında markette çalışıp eve katkı sağlar. Annesine en çok benzeyen o olduğu için Babalarının hiddetinden nasibini en çok o alır ve sürekli onun sataşmalarına maruz kalır. Market sahibinin genç karısı Esra’ya aşıktır. Bu aşkın platonik mi kalacağı yoksa Hikmet’in harekete mi geçeceği belirsizdir. Kendine güvenmez, fiziki görünümünü beğenmez, içine kapalı ve sessizdir.