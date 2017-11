Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turabi Çamkıran kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır ve Turabi kaç kere Survivor programına katıldı, Turabi'nin oynadığı diziler ve flimler neler? ile ilgili öğrenmek istedikleriniz burada. TV8'in patronu Acun Ilıcalı, 2018 yılında Survivor All Star programının yapılacağının müjdesini verdi. Bu haberin ardından yarışmaya kimlerin katılacağı merak konusu oldu. İlk üç Survivor yarışmasında yer alan Turabi, Survivor 2018 All Star yarışmasında yer alacağını kendisi açıkladı. İlk yarışmacı Cumali Akgül'ün ardından Survivor 2018 All Star programına katılacak ikinci isim ise Turabi Çamkıran oldu. Peki Turabi Çamkıran kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır ve Turabi ile ilgili detaylı bilgiler neler? İşte detaylar...

TURABİ ÇAMKIRAN KİMDİR?

Turabi Çamkıran, 1988 yılında Mersin, Erdemli’de doğdu. Çocukluğu Mersinde geçti. Lise öğrenimini de Mersin’de tamamladı. Lise yıllarında Break Dansa merak salan Turabi bu yeteneğini geliştirmek için Güzel sanatlar bölümüne kaydoldu. Mersin üniversitesi güzel sanatlar bölümünden mezun oldu.

Hiphop Street Dans haricinde Break Dans ve birçok farklı dansı yaptı. Zaman zaman isteyenlere özel Street dans eğitimi de verdi. Çocukluk yıllarında yaşadığı çevrenin etkisiyle dövüş sporlarına merak saldı.

Turabi Çamkıran, Türkiye’de yenildiği bir “Muay Thai” maç sonrası bu işi yerinde öğrenme azmi ile Tayland’a gitti ve burada yerinde eğitim ile teknik ve fiziğini geliştirerek dövüşçüye dönüştü. Tayland'ta gösteri amaçlı yapılan gerçek dövüşlere katılarak para kazandı. Kafes dövüşü denen turnuvalara katılarak para kazanmaya başladı. Ancak bu maçlardan birinde ciddi bir dayak yemesinden sonra bu işte bir numara olmaya karar verdi.

SURVİVOR 2018 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Genel olarak, Ocak ve Şubat aylarının sonlarına doğru başlayan yarışmanın, 2018 yılında da bu zaman dilimi içerisinde başlaması bekleniyor.

Turabi Çamkıran kimdir Turabi Çamkıran nerelidir

Turabi Çamkıran, 2008 yılında 4.sezon “Benimle Dans Eder misin ?” dans yarışmasına katıldı. 6. Hafta üçüncü olarak elendi. 2013 yılında Acun Ilıcalı’nın hazırladığı ve jüri üyeliğinde Acun Ilıcalı, Hülya Avşar ve Eser Yenenler’in olduğu “Yetenek Sizsiniz Türkiye” adlı yarışmaya katıldı.

Türkiye’de Birçok ünlü sanatçı ile Klip ve Konser organizasyonlarında dansçı olarak yer aldı ve aynı zamanda Sektöründe önde gelen firmaların Turneleri ve düzenlediği organizasyonlarda dansçı olarak sahne aldı.

2014 yılının Mart ayında başlayan, Acun Ilıcalı’nın hazırlayıp sunduğu Survivor yarışmasında Turabi Çamkıran da “gönüllüler” takımında yarıştı.

Turabi Çamkıran, 2014 Survivor yarışmasının birincisi oldu.

Turabi Çamkıran,"Kertenkele" adlı televizyon dizisinin oyuncu kadrosuna, 52. bölümden itibaren dahil olarak; Timur Acar, Dilşad Şimşek, Şemsi İnkaya, Sinan Çalışkanoğlu, Sera Tokdemir, Umut Oğuz, Mehtap Bayri, Eda Özerkan, Selahattin Taşdöğen, Gafur Uzuner ile birlikte oynamaya başladı.

FİLMLERİ VE DİZİLERİ

2016 - Kertenkele (Kara Kemal) (Tv Dizisi)

2014 - Sabit Kanca 2 (Sinema Filmi)(Turabi)