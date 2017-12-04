Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda mücadele eden A. Konyaspor'un Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Futbolsevelerin gözü bu maçta, Konya Guimaraes maçı hangi kalda diye merak edenler bu haber sizler için. İşte Vitoria Guimaraes Konyaspor maçı tarihi, saati ve son dakika gelişmeleri... Temsilcimiz Atiker Konyaspor deplasmanda Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes takımı ile karşılaşacak. Konyaspor’un UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında Portekiz ekibi Guimaraes ile karşılaşacağı müsabaka D. Afonso Henriques Stadyumu'nda 7 Aralık Perşembe günü oynanacak ve saat 23.05'te başlayacak.



Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu’ndan Daniel Siebert yönetecek. Siebert‘in yardımcılıklarını Holger Henschel ve Rafael Foltyn yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Guido Kleve, ilave yardımcı hakemleri ise Sascha Stegemann ve Benjamin Brand olacak.



Vitoria Guimaraes Konyaspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Kritik karşılaşma Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak. Grupta 5 puanı bulunan Konyaspor, son 3 maçında galip gelemezken Marsilya ile evinde oynadığı karşılaşmayı son dakikada yediği talihsiz golle 1-1 noktalamıştı.



Konyaspor nasıl tur atlar?

Temsilcimiz rakibini yenerse Marsilya'nın Salzburg'a kaybetmesini bekleyecek. Eğer Marsilya, maçı kaybederse Konyaspor da kazanırsa üst tura çıkacak. Beraberlik ya da mağlubiyette direkt elenecek olan Konyaspor'un turu geçmesi Fransız ekibine bağlı olacak.