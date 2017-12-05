Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Leipzig Beşiktaş maçı Az Tv, İdman Tv şifresiz izle ile ilgili aradığınız link bu haberde. Grubunda son maçlara kalmadan liderliğini ilan Beşiktaş, Alman ekibi Leipzig'e konuk oluyor. Peki Leipzig Beşiktaş maçı Az Tv, İdman Tv şifresiz izlenebiliyor mu? Beşiktaş, gruptan lider olarak çıkmayı garantiledi ancak Leipzig'in gruptan çıkmak için 3 puanı alıp Porto'nun yenilmesini ya da berabere kalmasını bekleyecek. Peki Leipzig Beşiktaş maçı Az Tv, İdman Tv şifresiz izlenebiliyor mu? İşte Leipzig Beşiktaş maçı Az TV, İdman Tv şifresiz canlı izle ile ilgili detaylar...

BEŞİKTAŞ GARANTİLEDİ

İki hafta önce Vodafone Park'ta Porto ile 1-1 berabere kalarak puanını 11 yapan ve grup liderliğini garantileyen Siyah-Beyazlılar için Leipzig deplasmanı formalite maçı olacak.

BEŞİKTAŞ'I TEHLİKEYE ATTI

Alman kulübü yarın oynanacak son grup maçı için Türklere yaklaşık bin bilet sattı. Beşiktaş'ın karşı çıkmasına karşın Alman kulübünün Türkler'e yaptığı bin biletlik satış, Beşiktaş yönetiminin tepkisini çekti. Maçta Türkler'e çeşitli tribünlerden bilet satıldığı için Beşiktaş taraftarı dağınık olarak oturacak. Leipzig yetkilileri, maça yönelik sıkı güvenlik tedbirlerinin alınacağını ve stada girerken taraftarlara biletin yanı sıra kimlik de sorulacağını belirttiler.

CEZA RİSKİNİ ARTIRDI

Beşiktaş, kapıdaki men tehlikesi nedeniyle bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynadığı maçlara taraftar götürmemiş ve rakiplerinden de Türklere bilet satılmamasını istemişti. Bugüne kadar işleyen bu sistem Leipzig maçıyla sona erecek. Alman kulübü Türk taraftarlara farklı tribünlerden bilet satışı yaptı.

5 AS OYUNCU KADRODA YOK

Şenol Güneş'in Lens, Negredo, Mitroviç ve Medel gibi bu sezon genelde yedek bekleyen oyunculara şans vermesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta Pepe, Babel, Quaresma, Atiba ve Tolgay, Leipzig maçı kadrosuna alınmadı.

SİYAH BEYAZLI YÖNETİM VIP KONUK DAHİ GÖTÜRMEYECEK

Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Lyon ile deplasmanda karşılaşan ve maç günü statta çıkan olaylardan dolayı büyük bir ceza alan Beşiktaş, özellikle Türk vatandaşların yoğun olarak yaşadığı ülkelerdeki maçlarda büyük risk yaşıyor. UEFA'dan Lyon ile birlikte 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezası alan Siyah Beyazlılar, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto ve Monaco deplasmanlarına da Türk seyirci götürmemişti.

AZ TV yayın akışı06.12.2017

8:00 "Xəbərlər"

8:30 "Səhər". Musiqi-informasiya proqramı

11:00 "Xəbərlər"

11:30 "Hərb tariximizdən"

12:00 Bədii film: "Balaca vikinq Vikki"

13:30 "Təmas nöqtəsi"

14:00 "Xəbərlər"

14:30 "Günün nəbzi"

15:20 "Ailə həkimi"

16:00 Televiziya filmi

16:30 "Müasir Azərbaycan gənci"

17:00 "Xəbərlər"

17:30 "Musiqi dəqiqələri"

18:00 "Xəbərlər" (rus dilində)

18:30 "Azərbaycan muzeyləri"

19:00 "Region xəbərləri"

19:30 "Musiqi dəqiqələri"

20:00 "Xəbərlər"

20:50 "Günün nəbzi"

21:30 "Əbədiyyət"

22:15 "61!". İntellektual oyun

23:00 "Xəbərlər"

23:45 Futbol. Çempionlar liqası. "Liverpul" - "Spartak M"

2:00 "Xəbərlər" (ingilis dilində)

2:15 Televiziya filmi: "Xanəndənin taleyi"

2:55 "Günün nəbzi"

3:35 "Musiqi dəqiqələri"

4:10 "Əbədiyyət" - H.Əliyev və diaspora

5:00 "Xəbərlər"

5:30 "Müasir Azərbaycan gənci"

6:00 Televiziya filmi

6:30 "Azərbaycan muzeyləri"

7:00 "Xəbərlər" (ingilis dilində)

7:15 "Xalq təranələri"

Nasıl netten izleyebilirim?

Az TV Canlı Yayın, Az TV İzle ve Az TV Canlı Mobil gibi kelimelerde ecanlitvizle.co adresini tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Az TV Frekans Bilgileri

Uydu -> Azerspace 1, Frekans -> 11175 Mhz, Polarizayon -> Yatay (H), Sembol Oranı -> 27500, FEC -> 5/6

İDMAN TV FREKANSLARI

Hotbird Frekans:11168

Pol.:Yatay(H)

Symbol:20400

Fec:5/6

Biss: 12 34 56 00 65 43 21 00 yada 12 34 56 9C 65 43 21 9C

İdman Tv Türksat frekansı

Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4

Türksat 4A Frekans : 11747 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6

İdman Tv Türksat frekansı

Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4

Türksat 4A Frekans : 11747 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6

İDMAN TV YAYIN AKIŞI

06.12.201708:00 İdman xəbər

08:20 Bakı 2017.İslam oyunları

10:20 Futbol. Çempionlar liqası . Roma-Qarabağ

12:00 İdman xəbər

12:20 Ağırlıqqaldırma. Azərbaycan kuboku (yeni)

14:50 Topaz gündəlik (yeni)

15:00 İdman xəbər

15:20 Formula 1.Çin QranPrisi.Təsnifat mərhələsi

17:00 Favorit

18:00 İdman xəbər

18:20 Topaz gündəlik

18:30 Futbol. Çempionlar liqası . Çelsi-Atletiko M

20:00 İspaniya çempionatının icmalı (yeni)

21:00 İdman xəbər

21:30 Avropadan futbol (canlı)

22:30 İnstasport

23-00 Futbol gecəsi (canlı)

23:45 Futbol. Çempionlar liqası . Online (canlı)

01:45 İdman xəbər

02:00 “Kotv klassik”.Telejurnal

03:00 İdman xəbər

03:20 MMA Döyüş klubu

04:00 Futbol. İspaniya çempionatı. Atletik B-Real M

05:40 Çempionlar liqasının gündəliyi

06:20 Futbol. Almaniya çempionatı.”Ştutqart” – “Borussiya” D

IDMAN TV İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN



AZ TV CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Arena Sport 1 HD (cro)



Arena Sport 2 HD (serbia)



beIN Sport Max 7



beIN Sport Mena 6 (Arap kanalı)



BT Sport Extra Red Button



OTE Sport 7 HD



Sky Sport 8 (Germany)



Sport Tv1 (Portugal)