Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Leipzig Beşiktaş maçı periscope izleme linki, Leipzig Beşiktaş maçı canlı izleme yolları araştırılıyor. Grubundan lider olarak çıkmayı garantileyen Beşiktaş, Leipzig'e konuk oluyor. Leipzig Beşiktaş maçını sosyal medya platformu olan Persicope Leipzig Beşiktaş maçını canlı yayın bağlantısıyla kullanıcılar tarafından verilebiliyor. İşte detaylar...

FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI PERSİCOPE CANLI NASIL İZLENİR?

Özellikle sosyal medya platformu olan Persicope Leipzig Beşiktaş maçı canlı yayın bağlantısıyla kullanıcılar tarafından verilecek. Leipzig Beşiktaş maçını Periscope'tan izlemek için aşağıda verdiğimiz linki takip edebilirsiniz.

LEİPZİG BEŞİKTAŞ MAÇINI PERİSCOPE'TAN CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Güneş ve Çebi başarısının sırrını açıkladı

Derbide G.Saray’ı sürklase ederek 3-0 yenen Beşiktaş’ın dünkü idmanı bir defa daha ailenin gücünü gösterdi. Kulüpte yöneticisinden malzemecisine kadar sevgi bağları son derece kuvvetli olunca başarı da üst üste geliyor.

Beşiktaş’ta yüzler gülüyor. Nasıl gülmesin ki? Derbide muhteşem bir futbolla tarihî rakip Galatasaray 3-0 mağlup edildi. Dünkü idman da tam bir şenlik havasındaydı. Futbolcular eşleri ve çocuklarıyla antrenmana geldi. Bazı futbolcuların çocuklarının idmanda top koşturmaları oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Bu görüntüler Beşiktaş’ın başarsının aile ortamından geldiğini de gösteriyordu. Kulüp ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi, idman sonrası yapılan kahvaltıda hayatının en güzel günlerinden birini yaşadığını söyledi. Aileden alınan güçle başarının geldiğini belirten Çebi, “İyi ve kötü günler aileye yaslanarak geçer. Şenol Güneş’e çok teşekkür ediyorum. Galatasaray galibiyetinin yanında muhteşem de bir futbol vardı” ifadelerini kullandı.

En güzel günümüz



Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş de güzel günleri aileleriyle yaşamanın mutluluğuna değinerek şunları kaydetti: “Bu işe tek başladım. Sonra eşim oldu ve çocuklarım... Ailem oldu. Futbol böyle bir şey. Emek vermek gerekiyor. Sevgi, saygı, hoşgörü ve özveri gerekiyor. İyi kötü günlerimiz oldu. Üç yıldır beraberiz. En güzel günümüzü yaşıyoruz ailelerimizle beraber. Siz güzel insanlara teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Galatasaray karşısındaki oyunumuz çok güzeldi. İnşallah devamı gelir...”

Güneş vetosu

Transfer sezonuna resmî anlamda girilmedi ama kulüplerin yoklamaları ve görüşmeleri başladı. İşte o isim Şampiyonlar Ligi’ndeki performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Cenk Tosun... Devler Ligi’nde 5 maçta 4 golü bulunan ve her geçen gün üzerine koyan Cenk sezon başı 12 milyon avro öneren Crystale Palace’ın kapısından dönmüştü. Şimdi de bir başka Premier Lig ekibi Newcastle United devreye girdi.

Yerine golcü şartı

Hatta bu sadece araştırma ve gözlemle kalmadı teklif de geldi. Cenk Tosun için siyah-beyazlı kulübe 10 milyon avro artı 23 yaşındaki Sırp forvet Aleksandar Mitrovic önerildi. Yönetim, teknik direktör Şenol Güneş’in fikrini aldı. Tecrübeli teknik adam Cenk’ten doğacak boşluğu şu anda dolduramayacağını belirterek teklife olumsuz baktı. Şu anda Negredo’dan istediği verimi alamayan Güneş, Cenk’in satışına çok astronomik bir rakam hâlinde izin verebileceğini söyledi. Ayrıca satışı hâlinde de onun ayarında bir golcü şartı koştu.

18’e alınmıştı

Aleksandar Mitrovic 2013’te Partizan’dan Anderlecht’e 5 milyon avro bedelle transfer olurken iki sezon önce Premier Lig’e gelmişti. Newcastle United, gelecek vadeden golcü için Anderlecht’e 18,5 milyon avro bedel ödemişti.

En az 25

Siyah-beyazlı kulübün patronu Fikret Orman, Cenk Tosun’un transferde ilgi odağı olması konusunda çok açıklamada bulunmuştu. Orman, evladı gibi gördüğü Cenk’e öyle her kulübe göndermeyeceğini belirtirken rakam olarak da en az 25 milyon avroları telaffuz ediyordu.