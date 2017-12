Türkiye Gazetesi

Leipzig Beşiktaş maçını şifresiz veren yabancı kanallar listesi gibi aradıklarınızı bu haberde derledik. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, Leipzig ile gruplardaki son maçına çıkıyor. Peki Leipzig Beşiktaş maçını şifresiz veren yabancı kanallar listesi hangileri? Avrupa arenasının kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda son maçlar oynanıyor. G Grubu'nda oynadığı 5 maçın ardından 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 11 puanla son 16'ya lider çıkmayı garantileyen Beşiktaş, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 2. sırada bulunan Porto ile aynı puana sahip 3. sırada yer alan RB Leipzig ile deplasmanda karşılaşıyor. Leipzig, saha ve seyirci avantajını kullanarak; Beşiktaş karşısında mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Leipzig, Beşiktaş maçından galip gelse bile Porto'nun Monaco karşısında puan kaybetmesini bekleyecek. Bu sezon Avrupa'da oynadığı futbolla tüm dikkatleri üzerine çeken Beşiktaş ise Leipzig'e göre daha rahat mücadele verecek. Bu zorlu Leipzig Beşiktaş mücadelesi Tivibu Spor 2 ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Ancak Leipzig Beşiktaş maçını bazı yabancı kanallar şifresiz olarak yayınlayacak... İşte Leipzig Beşiktaş maçını şifresiz canlı veren yabancı kanallar listesi...



Beşiktaş, Leipzig deplasmanına güle oynaya çıkacak

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde G grubu son hafta maçında yarın Leipzig ile deplasmanda karşılaşacak. İki hafta önce Vodafone Park’ta Porto ile 1-1 berabere kalarak puanını 11 yapan ve grup liderliğini garantileyen siyah-beyazlılar için Leipzig deplasmanı formalite maçı niteliği taşıyor. Daha önce hiçbir Türk takımı Şampiyonlar Ligi’nde son maç öncesi gruptan çıkmayı garantilememişti. Benzer durumu sık sık Avrupa devlerinin gruplarındaki son maçlarında iddiasız ve rahat bir şekilde Türk takımlarıyla karşılaşmasına şahit olmuştuk. Bu sezon o ‘büyük’lerden biri de Beşiktaş. Barcelona, Manchester City ve Tottenham gibi devler de 1 maç kala lider olarak gruptan çıkmayı garantilemişti. Şimdi Beşiktaş güle oynaya Almanya’ya gidecek. Siyah-beyazlı taraftarlar da strese girmeden bir Avrupa kupası maçı izleme tecrübesinin keyfini çıkaracak.







Bu bonus kaçmaz

Her ne kadar Beşiktaş yarın Leipzig karşısına rahat bir şekilde çıkacak olsa da, bir yandan elde edilecek gelir de göz ardı edilecek türden değil. UEFA, Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon galibiyet başına 1,5 milyon avro ödül veriyor. Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye’yi temsil eden Beşiktaş, bu dev organizasyona giriş parası olarak 12 milyon 700 bin, havuz payından ise 22 milyon avro almıştı. Grupta şu ana kadar 3 galibiyet ve 2 beraberliği olan siyah-beyazlılar, bu performansıyla 5,5 milyon avroyu da kasasına koymuştu. Porto maçıyla 2. turu garantileyen ve 6 milyon avro daha kazanan siyah-beyazlıların bu sezonki Devler Ligi geliri 46 milyon 200 bin avroya yükselmişti. Beşiktaş yarın Leipzig karşısında galip gelirse, gruptan çıkmanın yanı sıra 1,5 milyon avro galibiyet primiyle de kapanışı bonusla yapmış olacak.



Aman maça gelmeyin!

Takımın durumu ne kadar rahat olsa da Leipzig maçı öncesi Beşiktaş’ı tedirgin eden bir konu var. Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Lyon ile deplasmanda karşılaşan ve maç günü statta çıkan olaylardan dolayı büyük bir ceza alan Beşiktaş, özellikle Türk vatandaşların yoğun olarak yaşadığı ülkelerdeki maçlarda büyük risk yaşıyor. UEFA’dan Lyon ile birlikte 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezası alan siyah-beyazlılarda Başkan Fikret Orman sık sık Almanya’da ve Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarına Leipzig maçına gelmemeleri için uyarıda bulunuyor.



‘Yok böyle stat!’

Vodafone’un “KaraKartal Hareketi” kapsamında Beşiktaş tarihindeki unutulmayan olaylardan yola çıkarak hayata geçirdiği buluşmaların ilki Galatasaray derbisi öncesinde efsane golcü Feyyaz Uçar’ın katılımıyla gerçekleşti. 1990-91 sezonundaki şampiyonluk anılarını anlatan Uçar ayrıca dünyada Vodafone Park gibi bir stat görmediğini söyledi.

Kassai yönetecek

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda mücadele eden Beşiktaş’ın RB Leipzig ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu. RB Arena’da yarın saat 22.45’te başlayacak karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonundan Viktor Kassai yönetecek. Viktor Kassai’nin yardımcılıklarını György Ring ve Vencel Toth yapacak.

Giroud iddiası

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal’in Fransız forveti Olivier Giroud’un ocak ayında takımdan ayrılacağı iddia ediliyor. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Arsenal’de son dönemlerde forma şansı bulumayan Giroud’un 2018 Dünya Kupası’nda millî takıma çağırabilmek için Arsenal’dan ayrılacağı; talipleri arasında Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin de olduğu belirtildi.

Leipzig Beşiktaş maçını şifresiz vermesi beklenen yabancı kanallar listesi;

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.