Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de heyecan dorukta. Bursaspor kendi evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Dev mücadeleye saatler kaldı. Futbol severlerin gözü bu maçta peki Bursa Fener cephesinde son durum ne, Bursaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, Bursaspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, Fener Bursa maçı canlı izle, Bursa Fenerbahçe maçında skor ne olur gibi bir çok sorunun cevabı siz değerli spor severlerimiz için bu haberde olacak. Bursaspor ile Fenerbahçe 97. randevusunda, üstelik Fenerbahçe, Bursaspor'a karşı üstün durumda peki yarınki maçta durum ne olur, işte merakla beklediğimiz o maçla ilgili son dakika gelişmeleri. Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda oynayacağı Bursaspor ile bugüne kadar 96 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-lacivertlilerin 48'e 14 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında geride kalan 96 lig maçında Fenerbahçe 48, Bursaspor 14 galibiyet aldı. Sarı-lacivertlilerin attığı 148 gole, yeşil-beyazlılar 76 golle cevap verdi. Bursa'da yapılan 46 maçtan 16'sını Fenerbahçe, 8'ini Bursaspor kazandı.



Yeşil-beyazlı takımın, o zamanki adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi'ne yükseldiği 1967-1968 sezonundan itibaren karşılaşan Fenerbahçe ile Bursaspor arasındaki rekabette sarı-lacivertli ekibin galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında geride kalan 96 maçtan 48'ini Fenerbahçe, 14'ünü Bursaspor kazandı, 34 maç berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 3 maçı kazanamayan Fenerbahçe'nin ligde attığı 148 gole, Bursaspor 76 golle karşılık verdi.



Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Bursaspor 1-0 kazanarak, rakibi karşısında Süper Lig'deki 12 maçlık galibiyet hasretine son verdi. İkinci devre Bursa'da yapılan müsabaka ise 1-1 bitti.



Giuliano deplasmanda atıyor

Bursaspor’un evinde oynanan son 8 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik alan sarı-lacivertliler, ligde son haftalarda yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor. Süper Lig’de son 7 maçtır kaybetmeyen Fenerbahçe’nin deplasmanda attığı son 4 golün 3’ü Giuliano’dan geldi. Son haftalarda çıkışını sürdüren Giuliano, sarı-lacivertlilerin Bursaspor maçında gol yollarında en önemli isimlerinden biri olacak.

Bursaspor ile Fenerbahçe, 15'er golle ligde müsabakaların ilk yarısında en çok gol atan iki takım konumunda bulunuyor.



Bursa'daki maçlar

Fenerbahçe ile Bursaspor, yarınki maçın yapılacağı Bursa'da daha önce 47 kez karşılaştı. Son 3 randevunun eşitlikle bittiği Bursa'daki maçlarda ev sahibi yeşil-beyazlılar 8 kez galip geldi, Fenerbahçe 16 maçta gülen taraf oldu, 23 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe deplasmanda 52 gol atarken kalesinde 37 gol gördü. Bu arada, iki ekip arasında 1992-1993 sezonunda Bursa'da oynanması gereken maç, ev sahibi takımın cezası nedeniyle İzmir'de yapılmış ve yeşil-beyazlılar 2-1 galip gelmişti.



Bursaspor evinde 8 maçtır kazanamıyor

Bursaspor, Süper Lig'de evinde Fenerbahçe ile yaptığı son 8 maçta galip gelemedi.

Taraftarı önünde Fenerbahçe'yi son kez 2008-2009 sezonunda, 20 Mart 2009 tarihinde 2-1'lik sonuçla mağlup eden yeşil-beyazlılar, daha sonraki 8 randevudan 5'inde berabere kaldı, 3'ünü yitirdi.



En farklı skorlu galibiyetler

Fenerbahçe, Bursaspor karşısında tarihinde en farklı skorlu galibiyetini, 2002-2003 sezonunda cezası nedeniyle Ankara'da yaptığı maçta 7-1'lik skorla aldı. Bursaspor ise lig tarihinde 14 kez yendiği rakibi karşısında şimdiye kadar en fazla 2 farklı skorlarla maç kazanabildi. Yeşil-beyazlılar, 1970-1971, 1990-1991 ve 2007-2008 sezonunda sahadan 2-0 galip ayrıldı.



Son 10 maç

Fenerbahçe ile Bursaspor takımları arasında ligde yapılan son 10 maçta alınan skorlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç

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2012-2013 Bursaspor - Fenerbahçe 1 - 1

Fenerbahçe - Bursaspor 4 - 1

2013-2014 Bursaspor - Fenerbahçe 2 - 3

Fenerbahçe - Bursaspor 3 - 0

2014-2015 Bursaspor - Fenerbahçe 1 - 1

Fenerbahçe - Bursaspor 1 - 0

2015-2016 Fenerbahçe - Bursaspor 2 - 1

Bursaspor - Fenerbahçe 0 - 0

2016-2017 Fenerbahçe - Bursaspor 0 - 1

Bursaspor - Fenerbahçe 1 - 1