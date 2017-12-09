Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig 15'inci hafta mücadelesinde bu akşam Türk Telekom Stadyumu'nda Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk edecek Galatasaray'da tek hedef sahadan galibiyetle ayrılmak. Beşiktaş'a 3-0 yenildikten sonra camia olarak sıkıntılı günler geçiren Galatasaray Tudor ile devam etme kararı aldıktan sonraki ilk maçında Süper Lig'de Akhisarspor ile bu akşam karşılaşacak. Galatasaray, Akhisarspor'u yenerek ilk yarıda oynayacağı son 3 maçtan ilkini kazanmak istiyor. Akhisarspor ise Okan Buruk yönetiminde deplasmanda puan ya da puanlar peşinde olacak. Tudor’la “Yola devam kararı alan” G.Saray Başkanı, Hırvat hocanın isteklerini de eksiksiz yerine getirme hedefinde. Cimbom’u “sıcak” bir transfer dönemi bekliyor. Son olarak 3-0’lık Beşiktaş mağlubiyeti sarı-kırmızılı camiada deprem etkisi oluştururken, Galatasaray Yönetimi teknik direktör Igor Tudor ile devam kararı almıştı. Bu sezon mutlaka şampiyonluk görmek isteyen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Tudor’dan son defa söz aldı ve “Ben de ne istiyorsan yapacağım” garantisini verdi. Özbek, bu konuda kurmaylarına “Transferde ne istiyorsa yapacağız” talimatında bulundu. Öncelikli olarak sol bek konusunu halletmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Tudor’un verdiği rapor doğrultusunda sol açık da aramaya başladı. Tolga Ciğerci’nin sakatlığı ve geri dönüşünde form durumunun eskisi gibi olup olmayacağı endişesi Hırvat teknik adamı ‘alternatif’ isteğine itti. Galatasaray’ın daha sonraki hedefleri de stoper ve yardımcı santrfor olacak.



Filipe’yle görüşmedik

Başkan Özbek, dün yaptığı açıklamada ismi sıkça Galatasaray ile anılan Kwadwo Asamoah ilgili, “Önceden bir girişimimiz olmuştu. Durum hâlâ aynı, o konuda bir gelişme yok” dedi. Özbek Filipe Luis için ise, “Bir görüşmemiz olmadı, aynı zamanda Arda Turan ile de bir görüşme yapmadık” dedi. Öte yandan Galatasaray Başkanı, kulüp dergisindeki ifadelerinde de “Tudor’a güvenmemiz gerekiyor” mesajı verdi ve bu yorumun altını tarihten örnekler vererek doldurdu. Özbek, “Galatasaray tarihine baktığınızda ilk başta eleştirilen kararların, büyük başarılar getirdiğine şahit olursunuz. Örneğin Türk futbolunu değiştiren Alman teknik adam Jupp Derwall’in ilk yıllarında karşılaştığı olumsuz tabloya rağmen Ali Uras Ağabey’imizin ve yönetiminin mantıklı öngörüsünün sadece Galatasaray için değil, Türk futbolu için de önemli bir dönemeç olduğu aşikardır.” ifadelerini kullandı.



Sarı kart ikazı

Akhisar’la bugün kritik bir mücadeleye çıkacak G.Saray’da Maicon ile Ndiaye sarı kart görmesi halinde, önümüzdeki hafta oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek. Tudor, bu konuda iki oyuncuyu da uyardı.



Cimbom üstün

Galatasaray ile Akhisar, Süper Lig’de 10 kez karşı karşıya gelirken, Galatasaray bu maçların 9’unu kazandı ve sadece 1 defa yenildi. Galatasaray, Akhisarspor ile iç sahada oynadığı 5 lig maçını da kazanırken, bu maçlarda toplamda 20 gol attı ve sadece 4 gol yedi. - Burhan Can Terzi -



GALATASARAY'IN KRİTİK 270 DAKİKASI

Derbide ezeli rakibi Beşiktaş'a 3-0 mağlup olan ve liderliği Medipol Başakşehir'e kaptıran Galatasaray, Akhisar maçına mutlak galibiyet parolası ile hazırlanıyor.

Florya'da moralleri yüksek tutmaya çalışan teknik direktör Igor Tudor, "Beşiktaş derbisini geride bırakmamız lazım. İlk yarıda oynayacağımız üç maç kaldı. Bu 270 dakika bizim için çok önemli. Belki de şampiyonluğun en kritik maçları. Bu maçları kesinlikle kayıpsız geçmemiz gerekiyor" diyerek oyuncularını motive etti.



MORALLER YERİNE GELDİ

Galatasaray Kulübü, hafta içinde Dünya Engelliler Haftası etkinliği olarak geliri Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'na bırakılmak üzere özel bir balo düzenlemişti. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyeleri, futbol takımı oyuncuları, teknik direktör Igor Tudor, Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncuları ile teknik heyeti ve çok sayıda davetlinin hazır bulunduğu baloda, başkan Dursun Özbek ve oyuncular arasında geçen samimi diyalogların sonrasında futbolcuların moralleri yükseldi.



DENAYER YERİNE LINNES

Galatasaray'da Tolga Cigerci ve Iasmin Latovlevici dışında sakat oyuncu bulunmazken, Igor Tudor'un Teleset Mobilya Akhisarspor maçına aynı sistemle çıkacağı öğrenildi. Beşiktaş karşısında Denayer'i sol bek oynatan Igor Tudor'un, Akhisar karşısında hücum gücü daha yüksek olan Martin Linnes'e görev vermesi bekleniyor.



YASİN ÖZTEKİN YİNE İLK 11 ÇIKABİLİR

Hırvat teknik adamın, ligde Aytemiz Alanyaspor, kupada ise Sivas Belediyespor'a karşı gösterdiği iyi oyun ve idmanlardaki özverili çalışması sebebiyle Yasin Öztekin'i, Beşiktaş maçında son vuruşlarından memnun kalmadığı Garry Rodrigues yerine ilk 11'e alabileceği belirtiliyor.