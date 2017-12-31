Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018 yılına girilirken en çok araştırılıp, merak edilen konulardan biri olan Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi sıralı tam listesi haberimizde. Yeniyıla saatler kala milyonlarca kişinin umutla beklediği MPİ Büyük İkramiye sonuçlarına telefonunuzdan ya da bilgisayarınızdan sizler için hazırladığımız haberimizden ulaşabilirsiniz. Milli Piyango çekilişi saat 23.00 amorti çekimleriyle başlıyor. Asıl merak edilen 61 milyon liralık büyük ikramiyenin çekilişi ise 23.30 ile 23.45 arasında gerçekleşecek. Milli Piyango Büyük İkramiye çekilişinin başlaması ile birlikte haberimizden anbean takip edebilirsiniz. Peki büyük ikramiye size çıkarsa bu parayı nereden, nasıl alırsınız? Bu parayla neler alabilirsiniz, amorti nedir, teselli nedir ile ilgili detaylar...

2018 Yılbaşı çekilişi, 31 Aralık Pazar akşamı (bugün) Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara'da gerçekleştiriliyor. 1000, 2000 ve son 5 rakamına göre gibi küçük ikramiyelerin çekilişi gün boyunca sürecek. Asıl merak edilen 61 milyon liralık büyük ikramiyenin çekilişi ise 23.30 ile 23.45 arasında gerçekleşecek. Çekiliş başladı.

Diğer ikramiye çekilişlerinin saatlerini şöyle olması bekleniyor.

10 milyon liralık ikramiye 23.25,

5 milyon liralık ikramiye 23.20,

2 milyon liralık ikramiye 23.15,

1 milyon liralık ikramiye 23.10,

500 bin liralık ikramiye 23.05,

Amorti çekilişi 23.00.

AMORTİ NEDİR?

Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Amorti çekilişleri, büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte tamamlanır. Amortide iki rakam yer almaktadır. Bunun bir ileri noktası ise tutarı daha fazla olan teselli ikramiyesidir. Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.

TESELLİ NEDİR?

Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir. Örnek vermek gerekirse;

Geçtiğimiz yılbaşı 60 milyon liralık büyük ikramiye 2796288 numaralı bilete isabet etmişti. 60 bin liralık teselli ikramiyeleri ise şu numaralara verilmişti;

0796288 1796288 2096288 2196288 2296288 2396288 2496288 2596288 2696288 2706288 2716288 2726288 2736288 2746288 2756288 2766288 2776288 2786288 2790288 2791288 2792288 2793288 2794288 2795288 2796088 2796188 2796208 2796218 2796228 2796238 2796248 2796258 2796268 2796278 2796280 2796281 2796282 2796283 2796284 2796285 2796286 2796287 2796289 2796298 2796388 2796488 2796588 2796688 2796788 2796888 2796988 2797288 2798288 2799288 2896288 2996288 3796288 4796288 5796288 6796288 7796288 8796288 9796288

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi kazanma olasılıkları



2018 yılına girerken yapılacak Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiyesi 61 milyon. Bu kadar parayı bir anda kazanabilecek olma fikri insanda şansını deneme isteği uyandırıyor. Fakat bu şansın matematiksel değerine bir göz atmakta yarar var.

Normalde 6 rakam içeren Milli Piyango biletleri yılbaşına özel 7 rakam ile oluşturuluyor. Her rakam 0-9 arasında 10 farklı değer alabiliyor. Dolayısıyla;

10×10×10×10×10×10×10×=10000000

adet birbirinden farklı bilet numarası var. Bilet numarası derken 0000000, 1234567, 5682940, 7774447 gibi birçok farklı durumdan bahsediyoruz. Çekiliş yapılırken bu bilet numaralarının her birinin çıkma olasılığı birbirinin aynı.

Yani çekilişte büyük ikramiyenin elinizdeki bilet numarasına çıkma olasılığı 10 milyonda bir.

2018 YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİYLE NELER ALINIR?

Büyük ikramiyeyle 56 bin 744 adet Cumhuriyet, 116 bin 190 adet yarım ve 231 bin 060 adet çeyrek altın, 386 kilogram altın alınabiliyor. En pahalı otomobiller arasında gösterilen Bugatti Veyron'dan 6-7 adet almak mümkünken, lüks jetlere de sahip olunabiliyor.

Büyük ikramiye ile 1 milyon lira değerinde 61 lüks yata sahip olunabilirken, erkeklerde prestij göstergesi haline gelen lüks saatlerden de bin 300 adet alınabiliyor. 200 bin lira değerinde 305 daire, 350 bin lira değerinde 174 lüks daire ya da 600 bin lira değerinde 101 villa satın alınabilirken, bu gayrimenkullerden aylık ortalama 500 bin lira kira geliri elde edilebiliyor.

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?

Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur.

Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar diğer bayiler ise son üç rakama ( son üç rakam dahil ) kadar isabet eden ikramiyeleri ödemek zorundadır.

Bayiler, son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de, ikramiyelerini ödeyebilirler.

Yılbaşı çekilişi için bilet küpürlerine bakılmaksızın, talihlilere ödenecek ikramiyelerden 1.000.000.- ( Bir milyon TL.) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Şube Müdürlüklerince ödenir.

İdare, gerekli gördüğü hallerde, ikramiye ödeme limitlerini arttırmaya ve eksiltmeye yetkilidir.

İkramiyeler bir yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zamanaşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydolunur. Zamanaşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk işgünü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için, biletin ikramiye kazanan numaralardan birini ihtiva etmesi,çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibariyle herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekir. Kendini ibraz eden biletlerden; ikramiye numaralarının dışında kalan diğer yerlerinden yırtılmış veya kopmuş olup parçaları mevcut olan ve ikramiye kazanan numaraları açık bir şekilde okunanlara da ikramiye ödenir. İkramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir. İkramiye kazanan numaralardan hiç birini ihtiva etmeyen ya da kendini ibraz eder nitelikte olmayan; sahte, tahrifat yapılmış, zamanaşımına uğramış, iptal edilmiş, ödendi damgası sığacak kadar veya daha büyük parçası kopmuş ve parçaları mevcut olmayan biletlere ikramiye ödenmez.

Kendini ibraz eder nitelikte olmak kaydıyla, sehven ödendi damgası basılmış olan biletlerin, ait olduğu çekilişin yapılacağı tarihten en geç bir gün önce mesai sonuna kadar satış merkezlerine bilet hamili tarafından dilekçe ekinde ibraz edilmesi ve bu dilekçenin yine çekilişten bir gün önce İdare merkezine gönderilmesi halinde, bu biletlere isabet eden ikramiyeler ödenir.

Milli Piyango Biletinize ikramiye çıktığında ikramiyenizi nereden alacaksınız?

Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır. Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler. Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.

EN ŞANSLI İL İSTANBUL

Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişlerinde en şanslı il İstanbul. Yapılan çekilişlerde dörde bölünen büyük ikramiyenin talihlilerinin büyük bir kısmı İstanbul'dan çıktı.14 kez Yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiyesine ortak olan İstanbul’u, 4’er kez ikramiye çıkan Ankara ve Adana ile 3 kez ikramiye çıkan İzmir takip etti.

YILBAŞI EN ŞANSLI NUMARALAR HANGİSİ?

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişlerinde büyük ikramiye son 10 yıldır hep çeyrek bilete vurdu. Peki büyük ikramiyeyi kazandıran şanslı rakamlar hangileri? 3 rakamı 12 kez çıktı, 2 rakamı 10 kez, 1 rakamı 9 kez, 7 rakamı 7 kez, 4 rakamı 6 kez, 5 rakamı 6 kez ve 6 rakamı da 6 kez çıktı. Milli piyango yılbaşı çekilişlerinde en az çıkan rakamlar ise 4 kez çıkan "0" ve "9" oldu.

MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ NEREDE BASILIYOR?

Milli Piyango biletlerinin basımı T.C. Merkez Bankası'nın Banknot Matbaasında filigranlı özel para kağıtlarına güvenlik koşulları altında yapılmaktadır. Milli Piyango oyunlarının tüm biletleri Türk Parasını Koruma yasasının güvencesi altındadır.

MİLLİ PİYANGO TAM SIRALI LİSTE HABERİ İÇİN TIKLAYIN

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN