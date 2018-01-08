Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AÖF sınav giriş yeri sorgulama ve AÖF sınav belgesi alma işlemleri https://login.anadolu.edu.tr/login.aspx adresinden yapılabilecek. Milyonlarca öğrencinin okuduğu Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavları bu hafta sonu yapılacak. Öğrenciler, AÖF sınav giriş belgesi alma ve AÖF sınav giriş yeri sorgulama işlemlerinin nereden yapılacağını sorguluyor. Açık Öğretim Fakültesi'nin resmî sitesinden yapılacak AÖF sınav giriş belgesi alma ve AÖF sınav yeri sorgulama işlemelerini haberimizi okuyarak yapabilirsiniz.

AÖF sınavına girerken Nüfus cüzdanı ve Sınav Giriş Belgesi bulundurmak zorunlu.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?



AÖF final sınavları 13-14 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Sınav soruları ve cevapları sınav tarihinden bir hafta sonra açıklanırken, AÖF sınav sonuçları ise on beş gün içerisinde erişime açılıyor.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri, yapılacak final sınavları öncesinde sınav giriş yerlerinin belli olmasını heyecanla bekliyor. Açıklanacak olan AÖF sınav giriş yerleriyle birlikte öğrenciler sınava girecekleri merkezi öğrenecek ve aynı zamanda sınava girmek için gerekli olan belgeye sahip olacak.

Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri, AÖF final sınavlarına katılmak için ihtiyaçları olan sınav giriş belgesi için bekleyişini sürdürüyor. Anadolu Üniversitesi'nden henüz bir açıklama yapılmadı ve AÖF sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı.

Sınav giriş yerlerinin sınava bir hafta kala açıklanması bekleniyor. Açıklanacak olan AÖF sınav giriş yerleri, Açık Öğretim Fakültesi'nin internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek.

AÖF FİNAL SINAVLARI TARİHİ

AÖF final sınavları tarihi de öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. AÖF final sınavları, 13-14 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Yapılacak sınavlarla birlikte AÖF Güz Dönemi Final sınavları sona erecek ve öğrenciler sonuçları beklemeye başlayacak.

AÖF final sınav sonuçlarının sınavın ardından 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.