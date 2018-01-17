Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İdris Güllüce kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı toplantıda Selim Temurci'nin yerine kimin geleceğini sorguladığı iddia edildi. Çıkan iki isim İdris Güllüce ve Ahmet Cin oldu. Kongrenin nisan sonu ya da mayıs başında yapılacağı da iddialar arasında. Peki İdris Güllüce kimdir, nerede görev yaptı, kaç yaşında, nereli? Güllüce; Üç dönem Tuzla belediye başkanlığı yaptı ve Erdoğan’ın neredeyse 40 yıllık siyaset arkadaşı... İşte İdris Güllüce hakkında merak edilenler

İdris Güllüce kimdir? kaç yaşında, nereli, nerede görev yapıyordu gibi merak ettiklerinizi bu haberde topladık. İşte İdris Güllüce...

İDRİS GÜLLÜCE KİMDİR?

1950 yılında Erzurum Hasankale’de doğan İdris Güllüce, İlköğrenimini Erzurum’da tamamladıktan sonra, eğitim ve çalışma hayatına İstanbul’da devam etti.

Orta öğrenimini Haydarpaşa Meslek Lisesinde tamamlayarak Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi’ne girdi. Sonrasında, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümünü de bitiren İdris Güllüce; Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalında da, “Yerel Yönetimlerin Sorunları ve Çözüm Önerileri” konulu mastır tezini tamamladı. Serbest mühendis olarak iş hayatına atılan Güllüce, kendi inşaat şirketini kurdu.

1980-84 yılları arasında, yurtdışında uluslararası bir firmada mühendis olarak çalıştı. Türkiye’ye döndükten sonra, özel bir sanayi kuruluşunda Genel Müdürlük görevinde bulunarak, bir süre bu sanayi kuruluşunun ortaklığı ve yöneticiliğini sürdürdü.

1989 Mahalli seçimlerinde, Kartal Belediyesi Meclis Üyeliği görevine seçilerek 18 yıl sürecek olan yerel yönetimler kariyerine ilk adımını attı. 1 Kasım 1992 Ara Yerel Seçimleriyle Tuzla Belediye Başkanı oldu. 27 Mart 1994’te ikinci, 18 Nisan 1999’da ise bu göreve üçüncü kez seçildi.

İDRİS GÜLLÜCE NEREDE GÖREV YAPTI?

Üç dönemlik Tuzla Belediye Başkanlığından sonra; 28 Mart 2004’ten 8 Mayıs 2007′e kadar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis 1.Başkan Vekili olarak hizmetine devam etti.

8 Mayıs 2007′de, yerelden edindiği tecrübeleri Türkiye’ye aktarmak düşüncesiyle, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis I. Başkan Vekilliği görevinden istifa ederek Ak Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı oldu. 22 Temmuz 2007 de Adalet ve Kalkınma Partisinden İstanbul 1. bölge Milletvekili seçildi.

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Başkanlığı yaptı. 12 Haziran 2011 de Adalet ve Kalkınma Partisinden 2. defa İstanbul 1. bölge Milletvekili seçildi.. Bayındırlık, imar, ulaştırma ve turizm komisyonu

YEREL YÖNETİMLER BAŞKANI

Başkanı olan Güllüce, ayrıca Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkezinde, yerel yönetimler başkanlığında başkan yardımcılığı görevini yürütmektedir. İngilizce ve Arapça bilen Güllüce evli ve 5 çocuk babasıdır.