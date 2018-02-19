Chelsea Barcelona maçı AZ TV İdman tv şifresiz canlı izle haberi ile birlikteyiz.Avrupa futbolunda gözler, Şampiyonlar Ligi son 16 turunun en dikkat çekici eşleşmelerinden biri olan Chelsea Barcelona maçına çevrildi. Turun ilk karşılaşmasında İspanyol devi Barcelona, Ada temsilcisi Chelsea'ye konuk oluyor. Peki Real Madrid PSG maçı AZ TV İdman TV şifresiz canlı izle ve canlı skoru kaç kaç? İşte detaylar...
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20 ŞUBAT
CHELSEA - BARCELONA
BAYERN MÜNİH - BEŞİKTAŞ
21 ŞUBAT
SHAKTHAR DONETSK - ROMA
SEVİLLA - MANCHESTER UNİTED