Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Chelsea Barcelona maçı AZ TV İdman tv şifresiz canlı izle haberi ile birlikteyiz.Avrupa futbolunda gözler, Şampiyonlar Ligi son 16 turunun en dikkat çekici eşleşmelerinden biri olan Chelsea Barcelona maçına çevrildi. Turun ilk karşılaşmasında İspanyol devi Barcelona, Ada temsilcisi Chelsea'ye konuk oluyor. Peki Real Madrid PSG maçı AZ TV İdman TV şifresiz canlı izle ve canlı skoru kaç kaç? İşte detaylar...

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AZ TV İDMAN TV YAYIN AKIŞI

20 ŞUBAT

CHELSEA - BARCELONA

BAYERN MÜNİH - BEŞİKTAŞ

21 ŞUBAT

SHAKTHAR DONETSK - ROMA

SEVİLLA - MANCHESTER UNİTED