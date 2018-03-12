TSK, Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a doğru hareket ederken İran hava sahasında düşen Türk özel jetinin enkaz kaldırma çalışmalarında görev alacak AFAD personelini bölgeye intikal ettirmek üzere uçak görevlendirdi.
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TSK, Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a doğru hareket ederken İran hava sahasında düşen Türk özel jetinin enkaz kaldırma çalışmalarında görev alacak AFAD personelini bölgeye intikal ettirmek üzere uçak görevlendirdi.
Etiketler : türkiye,iran,mina başaran,tsk,afad,