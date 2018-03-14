İran'dan saat 07.00'da kalkan askeri nakliye uçağının Diyarbakır'a indiği burada yakıt ikmali yaptığı ve tekrar havalandığı bildirildi. Cenazaleri taşıyan uçağın saat öğle saatlerinde Atatürk Havalimanı'na ineceği öğrenildi. Kaza sonrası olay yerine giden ailelerin de sabah İran'dan gelen Türk Hava Yolları uçağıyla İstanbul'a döndüğü kaydedildi.
Mina Başaran ve arkadaşlarının cenazeleri İstanbul'a getiriliyor
14.03.2018 - 10:42 | Son Güncelleme: 14.03.2018 - 12:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran'da düşen özel uçakta hayatını kaybeden Mina Başaran ve arkadaşlarının cenazeleri Türkiye'ye getiriliyor.
Etiketler : iran,haberler,jet kazası,mina başaran,
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