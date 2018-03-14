Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran'dan saat 07.00'da kalkan askeri nakliye uçağının Diyarbakır'a indiği burada yakıt ikmali yaptığı ve tekrar havalandığı bildirildi. Cenazaleri taşıyan uçağın saat öğle saatlerinde Atatürk Havalimanı'na ineceği öğrenildi. Kaza sonrası olay yerine giden ailelerin de sabah İran'dan gelen Türk Hava Yolları uçağıyla İstanbul'a döndüğü kaydedildi.