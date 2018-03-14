Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mehmetçik Kûtulamâre 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kûtulamâre destanını konu alan ve TRT 1'in iddialı yapımları arasında bulunan Mehmetçik Kûtulamâre milyonları ekrana kilitlemeye devam ediyor. Geçen bölümde ayaklarına gelen fırsatı Üsküplü'nün geri tepmesine sinirlenen Mehmet, tepkisini ortaya koydu. Mehmet, Elizabeth'in ayaklarına kadar gelmesinin büyük bir fırsat olduğunu biliyordu. Fakat Üsküplü hürriyet yolunda uygulamaya konulacak planı ilmek ilmek işliyordu. Esir kampındaki yürek sızlatan uygulamalara rağmen sabırla bu hedefe ulaşmaya çalışan Üsküplü, bir yolunu bulup bu yoldaki ilk adımı attı. Peki Osmancık taburunun gözde askerlerinden Mevlüt ve Niyazi, Teşkilat-ı Mahsusa'nın önemli kazanımı Mehmet ve gizemli asker Üsküplü esir kampından kurtulacak mı? Süleyman Askeri ne zaman iyileşecek? Cox savaşın seyrini değiştirebilecek mi? Bu sorular Mehmetçik Kûtulamâre 8. bölümde cevap bulacak.

MEHMETÇİK KUTÜLAMARE 8. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

TRT1’in tarihi dizisi "Mehmetçik Kûtulamâre", heyecan dolu yeni bölümüyle 15 Mart 2018 Perşembe akşamı saat 20.00’da izleyicileri yine ekran başına kilitleyecek.

Cox, esirlerin durumunu haber yapmak için gelen Elizabeth’e bir oyun oynamıştır. Birkaç esiri bu oyunun içine dahil eden Cox’un hesaba katmadığı ise İstanbullu Mehmet’in esirler arasında bulunmasıdır. İstanbullu Mehmet'i karşısında gören Elizabeth şaşırmış ve ondan esir kampı hakkında bilgi istemiştir. Ancak Üsküplü Mehmet kimsenin beklemediği cevaplar vererek Yüzbaşı Robert ve Cox dahil herkesi şaşırtmıştır. Peki, Üsküplü Mehmet bunu neden yapmıştır? Asıl planı nedir?

Kutül Amare Zeynep kim? (Özgü Kaya kimdir, kaç yaşındadır) TRT 1'in iddialı dizisi Mehmetçik Kûtulamâre seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Hüsrev oğlu Mehmet, nihayet rüyasında gördüğü çöl kızıyla karşılaştı. Peki Kutül Amare Zeynep kim, Özgü Kaya kimdir kaç yaşındadır, Kutül Amare şifacılar ne yapar, Mehmetçik Kutül Amare oyuncuları hakkında detaylı bilgiye bu haberden ulaşabilirsiniz.

Teşkilatı Mahsusa nedir? (Teşkilatı Mahsusa kimdir, üyeleri kimlerdir?) Osmanlı Devleti'nde Enver Paşa tarafından kurulan Teşkilatı Mahsusa, Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT)'in atası olarak görülüyor. Teşkilatın varlığı ve faaliyetleri bugüne kadar bilimsel şekilde araştırılmamış, hakkında yazılanlar bir efsane olarak kalmış ve abartmalar günümüze kadar devam etmiştir. Peki Teşkilatı Mahsusa kimdir, üyeleri kimlerdir?

Mehmet'ten ümidini kesmeyen ve onu kurtarabilmek her yolu deneyen Zeynep, Cox'un planı dahilinde gönderdiği Musap'ın sözlerinden etkilenmiş, Kumandan Askeri Bey'i takasa ikna etmesi için Hüsrev Bey'le konuşmuştur. Hüsrev Bey'in çabalarına rağmen takas konusu kapanmış Zeynep bir kez daha hayal kırıklığına uğramıştır. Acı içinde bir yol bulmaya çalışan Zeynep, fırına gelen askerler yüzünden bir kez daha şaşkınlığa uğrar. Peki, Osmancık taburu askerleri fırına baskın yaparak ne bulmayı ummaktadır?

Takas konusunda başarısız olan Cox, Victoria'yı kurtarmak için yeni bir plan yapmalıdır. Bu plan ne olacaktır? Savaşın seyrini değiştirecek hamleler hazırlayan Cox, Şerif Neccar’dan ne isteyecektir? Üsküplü Mehmet Süleyman Askeri’nin gönderdiği notta yazan şifreyi çözünce kampın içinde Teşkilat-ı Mahsusa’nın bir casusu olduğu gerçeği ortaya çıkmıştır. Üsküplü Mehmet, Hintli Hekimden aldığı şifreli mesajları çözmeye çalışırken, bir anda yemeğinin içinde bir jilet bulur. Peki, bulduğu jilet hürriyete açılan kapının anahtarı olabilecek midir?

MEHMETÇİK KUTÜLAMARE KONUSU NE?

Dizinin künyesinde "Mehmetçik Kûtulamâre"nin konusu şöyle anlatılıyor:

Mehmetçik Kûtulamâre dizisi, Birinci Cihan Harbi’ne hazırlanan Osmanlı devletinde, tek hayalleri devletin yeniden dirilişi ve kurtuluşu olan, gönlünde vatan sevdasından başka bir şey bulunmayan Mehmet ve arkadaşlarının destansı hikâyesini konu alıyor. Darülfünun talebesi olan Mehmet, vatanı için her türlü fedakarlığı ve çabayı göstermekten geri durmaz. Bu amaçla başında Süleyman Askeri Bey’in bulunduğu ve en kabiliyetli askerlerin seçildiği Osmancık Taburu’na katılıp cepheye gitmek için büyük bir mücadele gösterir.

Mehmetçik Kûtulamâre oyuncuları kimler? TRT 1'in iddialı dizisi Mehmetçik Kûtulamâre seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. İşte dizinin kadrosu...

İhtişamlı bir devletin varislerine bıraktığı son destan olan Kûtulamâre Zaferi’ni konu alan dizi, Mehmet karakterini merkezine alarak her anı heyecan, aksiyon ve derin duygularla yoğrulmuş hikâyesiyle seyirciyle buluşacaktır. Bunun yanında Mehmet’in, vatan için canını ortaya koyarken karşısına çıkacak Zeynep ile yaşayacakları sevda ise, çöle yazılan bir aşk destanı olacaktır.

Mehmet, başında Süleyman Askeri Bey’in bulunduğu Osmancık Taburu’yla birlikte Arap coğrafyasında büyük bir mücadele gösterecektir. Bölgede yaptıklarıyla Osmancık Taburu içinde büyük bir kahraman haline gelecektir. Mehmet kahramanlıkları İngilizlerin oyunlarını bozacak ve Kûtulamâre destanının mimarı olacaktır.

Osmanlı Devleti’nin, İngilizleri Kûtulamâre’de kuşatıp teslim almasında canını ortaya koyacak olan Mehmet ile birlikte Osmancık Taburu’nun diğer kahraman askerleri de yakından tanıtılacaktır. Aynı zamanda Osmanlı Devleti askerleriyle, İngiliz askerleri arasında çöllerde, dağ başlarında, nehirlerde yaşanan amansız mücadele tarihî kaynaklara dayanılarak anlatılacaktır.