Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Star TV ekranlarında seyirciyle buluşan ve Türk televizyon tarihinde bir ilki gerçekleştiren BÖRÜ dizisi yüz binleri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dizinin, Dağ 1 ve Dağ 2 filmlerini perdeye taşıyan ekibin işi olması ise seyircide büyük bir etki oluşturuyor. BÖRÜ ilk bölüm hain Reina saldırısı sahnesi ile büyük yankı uyandırmıştı. "Bazen Canavarlar Kazanır" bölümünün son sahnesi ise tüyler ürpertmişti. FETÖ kumpasını deşifre eden İrfan Başkan, BÖRÜ'nün lideri Behçet'e kirli planın ip ucunu vermişti. İkinci bölümde FETÖ kumpası ayrı bir boyuta taşınırken, BÖRÜ'nün her adımının bilinmesi büyük şüphe uyandırmıştı. Pusuya düşen ekip durumun üstesinden gelirken, teröristlere yönelik operasyonda küçük bir kızın hayatını kaybetmesi 34 50'yi derinden etkilemişti.

Tüm bunların yanında BÖRÜ son bölümde yaşanan acı kayıp, tüm Türkiye'nin yüreklerini dağladı. Ayı Murat lakaplı polis memuru, kahramanca mücadelesinin sonunda esir olmamak ve görevini tamamlamak adına canını ortaya koydu. "Çirkin olsan bile" adıyla ekrana gelen BÖRÜ'nün 3. bölüme Pilot Üsteğmen Gökçe Demir ve Murat arasındaki konuşma damga vurmuştu. Barış Manço'nun Gülpembe şarkısıyla daha da katlanan duygusal atmosfer, BÖRÜ timinin bombalanan tepeyi gördüğü dakikalarda ve Behçet şef ile Asena'nın durumu öğrenmesiyle yerini sessizliğe bıraktı. Her bölümde ezber bozmaya devame den BÖRÜ'nün kadrosunda Ahu Türkpençe, Serkan Çayoğlu, Emir Benderlioğlu, Fırat Doğruloğlu, Murat Arkın, Ahmet Pınar, Can Nergis, Bedii Akın, Ozan Ağaç, Gürol Tonbul gibi isimler yer alıyor.

BÖRÜ 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

BÖRÜ 4. yeni bölüm fragmanında 34 50 kodlu BÖRÜ timi Doğu Anadolu'daki mücadelesine devam ederken, İstanbul'da ise bambaşka engellerle karşılaşıyor. Murat'ın şehit olduğu bombalamayı gerçekleştiren Pilot Üsteğmen Gökçe'nin yaşadığı travma sonrası, bir müddet yıkık bir bina altında kalan Kaya ile karşılıklı oturması dikkat çekti. Diğer taraftan Kemal ise peşini bırakmadığı operasyonun sonucunda bir isimle karşılaştı. Yanı sıra Asena'nın dövüş sahneleri büyük merak uyandırdı. Peki, Kemal'in karşılaştığı bu gizemli isim kim? Gökçe ve Kaya neden buluştu? Asena'ya kim tuzak kurdu? Bu sorulara BÖRÜ 4. bölüm cevap verecek.

BÖRÜ 4. BÖLÜM NE ZAMAN?

Her bölümde büyük heyecan ve duygu seli oluşturan BÖRÜ 4. yeni bölümüyle 21 Mart Çarşamba günü saat 20:00’da Star TV ekranlarında olacak.

PİLOT ÜSTEĞMEN GÖKÇE DEMİR (ÖZGE GÜREL) KİMDİR?

Özge Gürel, 5 Şubat 1987 yılında İstanbul 'da doğdu. Silivrili bir ailenin kızıdır. Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Çerkes kökenlidir. Liseyi bitirene kadar Silivri'de yaşadı. Beykent Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümünü yarıda bıraktı. Önce oyunculuk sonra oyuncu yönetimi dersleri aldı. Kızım Nerede dizisinde Zeynep karakteriyle oyunculuk dünyasına adım atmıştır. Daha sonra Huzur Sokağı ve Muhteşem Yüzyıl dizilerinde oynamıştır. 2014 yılında Medcezir dizisinde Ada karakterini canlandırdı. Yine 2014 yılında Kiraz Mevsimi dizisinde başrol oyuncusu oldu ve Öykü karakterini canlandırmaya başladı. Kiraz Mevsimi dizisi 2015 yılında final yapmıştır. 2017 yılında da Yıldızlar Şahidim adlı dizide başrolü oynadı. Yıldızlar Şahidim dizisi 2017 yılında final yapmıştır. Daha sonra Dolunay dizisinde Nazlı Pınar karakterini canlandırmıştır.

Karakteri: Dizide ilk olarak BÖRÜ 3. bölümde görünen Gökçe Demir, F-16 savaş uçağı pilotu. Fevriliği ve inisiyatifi eline almasıyla bilinen genç bir üsteğmen.

KENAN TÜMER (HÜSEYİN AVNİ DANYAL) KİMDİR?

Usta sanatçı Hüseyin Avni Danyal, 12 Nisan 1962 tarihinde Trabzon'da doğdu. Trabzon İskenderpaşa ilkokulunda okudu. Beşinci sınıfta iken babasının memuriyetinden dolayı Ankara 'ya tayin oldular. Ortaokulu ve liseyi Ankara'da okudu. 1978-1979 yılları arasında Ankara'da amatör olarak tiyatroya başladı. Ankara Halk Tiyatrosu ve Ankara Sanat Tiyatrosunda kursiyerlik yaptı. 1981 de girdiği İzmirDokuz Eylül Üniversitesigüzel sanatlar fakültesi tiyatro-oyunculuk bölümünden 1985 yılında mezun oldu. Bir süre Ankara Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. 1988-94 yılları arasında Bursa Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Danyal, çok sayıda tiyatro oyunu ve filmde yer aldı.

Karakteri: Öykü başlamadan birkaç ay önce evinde intihar etmiş şekilde bulunan, görünüşe göre hakkındaki suçlamaları kendine yediremeyen ve şerefi uğruna hayatına son veren Üç Başkan'dan sonuncusu. Kemal Boratav'ı teşkilat içinde yetiştiren, Asena Tümer'in de babası olan kayıp, trajik bir kahraman.

BÖRÜ NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Börü kelimesinin kökenini incelediğimizde eski Türkçe'den gelen bir kelime olarak karşımıza çıkıyor. Börü, mitolojik bir anlamı içerisinde barındırıp dilimizde ''kurt'' kelimesini ifade etmekte. Börü'nün sözlük anlamına bakıldığında ise; kurt, bahadır, cesur ve yiğit olarak görülüyor. Eski Türk toplumlarında kurt yalnızca bir hayvan olarak kabul edilmemekle birlikte önemli bir varlık olarak tasvir ediliyor. Yine eski Türk toplumlarındaki anlayışa göre kurt, savaşçı anlamı taşıyor. Nihal Atsız'ın "Bozkurtların Ölümü’" ve "Bozkurtlar Diriliyor" adlı eserlerinde adından sıkça söz ettiği bu varlık, Kürşad'ın 40 çerisinden biri olan kadim Türk savaşçıdır. Yanı sıra Türkçe'de pek çok anlam ifade eden kelime, kimi zaman ise at üzerinde arkasını dönerek ok atabilen savaşçıları, bazen de yiğit güreçileri ifade etmek için kullanılmakta.

BÖRÜ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizinin künyesinde yer alan bilgiye göre yapımın konusu şu şekilde ifade ediliyor: "2014 baharında Türkiye. Sınırda düşmanların çoğaldığı, içeride tehlikeler çemberinin giderek daraldığı bir dönem. Türkiye Cumhuriyeti yakın tarihinin en büyük tehditleriyle karşı karşıya. BÖRÜ, vatan aşkı ile tutuşmuş yalnız kahramanların destanını anlatıyor. Onlar son kale."

BÖRÜ DİZİSİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Yine dizinin künyesinde yer alan bilgilere göre 5 maddede Börü dizisi şöyle tanımlanıyor;

1) Özel kanalların ilk mini serisi. BÖRÜ; Türkiye’de özel kanallarda yayınlanmış ilk mini seri olacak. Aynı zamanda büyük finalini sinemalarda yapan ilk mini seri olma özelliğini de taşıyacak. Alper Çağlar’ın birbirine bağlı bir öykü evreni oluşturma projesinin ilk adımı.

2) 60 dakikalık sinema kalitesinde bölümler. BÖRÜ’nün 1’er saatlik her bölümü, senaryodan prodüksiyona kadar sinema filmi kalitesinde olacak. Bölümler, dünyanın en prestijli sinema kamerası markası olan RED’in, Türkiye’de ilk kez kullanılacak RED WEAPON 8K modeli ile çekiliyor.

3) Gerçeklik ön planda. DAĞ serisinde olduğu gibi gerçeklik öğesi BÖRÜ’nün de kalbini oluşturuyor. 10 ay süren araştırmalar sonrasında gerçek hikayelerden esinlenen, gerçek ekipmanlar ile gerçek mekanlarda çekilen ve gerçek eğitimlerin olduğu bir proje olan BÖRÜ’de, proje için geliştirilen mekatronik ve efekt sistemleri kullanılıyor. Özel Harekât Daire Başkanlığının faal ve emekli üyeleri ile yapılan uzun mülakatlar sonrası, geçtiğimiz dört senenin en mühim operasyonları inceleniyor.

4) Türkiye’nin ilk Amerikan stüdyo modeli işi. BÖRÜ; Oluşturucu yapımcı, yapımcı ve kanalın yapım stüdyosu ortaklığında hayata geçen ilk dizi olma özelliği taşıyor.

5) Prodüksiyon ve hikayenin üstünlüğü var. Seri oluşturucusunun liderliğinde yürütülen proje, sektöre yeni bir soluk getirecek. Amaç, DAĞ film serisinde olduğu gibi, yakın tarihe damgasını vurmuş Polis Özel Harekât’ın büyük fedakarlıklarını taçlandırmak ve seyirciye, yurtdışındaki özenli dizi projelerinin yerli halini sunabilmek...

Börü oyuncuları kimler? Türk televizyon tarihine yepyeni bir soluk getiren Börü dizisi ezber bozuyor. Börü büyük heyecan yaşatırken, Börü nedir, ne anlama gelir, Börü oyuncuları kimler soruları en çok arananlar arasına girdi.

Börü Ne Demek, Nedir, Ne Anlama Gelir | Börü'nün Kelime Kökü ve Türkçe'deki Anlamı Ne? Börü nedir, ne anlama gelir? Börü Türkçe'de ne anlama gelir? Türk televizyon tarihine yepyeni bir soluk getirecek Börü dizisi için geri sayım başladı. BÖRÜ dizisi öncesi vatandaşlar internetten BÖRÜ nedir? sorusunun cevabını merak edip araştırmaya başladı. BÖRÜ adındaki Özel Harekât ekibinin başından geçen olayların anlatıldığı dizi, 28 Şubat'ta ekranlarda yayınlanmaya başlayacak. Peki BÖRÜ ne demektir? Anlamı nedir? gibi soruların cevabı ve detayları haberimizde...