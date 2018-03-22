Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mehmetçik Kûtulamâre 9. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kutül Amare 9. bölüm neden yok? sorularına bu haberde cevap vermeye çalıştık. Kûtulamâre destanını konu alan ve TRT 1'in iddialı yapımları arasında bulunan Mehmetçik Kûtulamâre milyonları ekrana kilitlemeye devam ediyor. Son bölümde Üsküplü, Mehmet ve beraberindeki askerlerin hürriyet için harekete geçmeleri büyük heyecan yaşattı. Yeni bölüm büyük bir heyecanla beklenirken TRT 1'den flaş bir açıklama geldi. Buna göre Mehmetçik Kûtulamâre 9. bölüm 22 Mart'ta yayınlanmayacak. Peki Üsküplü ve Mehmet kurtulacak mı? Süleyman Askeri ne zaman iyileşecek? Cox savaşın seyrini değiştirebilecek mi? Bu sorular Mehmetçik Kûtulamâre 9. yeni bölümde cevap bulacak.

MEHMETÇİK KUTÜLAMARE 9. BÖLÜM NEDEN YOK?

Son dönemin iddialı yapımlarından Mehmetçik Kûtulamâre 9. yeni bölümü merakla beklenirken TRT 1'den dizinin 22 Mart'taki bölünün yayınlamayacağına yönelik bir açıklama geldi. Regaip Kandili dolayısıyla yayınlanmayacağı ifade edilen dizinin yeni bölümü 29 Mart günü saat 20:00'de TRT 1 ekranlarında olacak.

TRT 1'in konuya ilişkin paylaştığı mesaj şöyle; "Regaib Kandili Özel Yayını nedeniyle, Mehmetçik Kûtulamâre dizisinin yeni bölümü 29.03.2018 Perşembe günü yayınlanacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz..."

MEHMETÇİK KUTÜLAMARE KONUSU NE?

Dizinin künyesinde "Mehmetçik Kûtulamâre"nin konusu şöyle anlatılıyor:

Mehmetçik Kûtulamâre dizisi, Birinci Cihan Harbi’ne hazırlanan Osmanlı devletinde, tek hayalleri devletin yeniden dirilişi ve kurtuluşu olan, gönlünde vatan sevdasından başka bir şey bulunmayan Mehmet ve arkadaşlarının destansı hikâyesini konu alıyor. Darülfünun talebesi olan Mehmet, vatanı için her türlü fedakarlığı ve çabayı göstermekten geri durmaz. Bu amaçla başında Süleyman Askeri Bey’in bulunduğu ve en kabiliyetli askerlerin seçildiği Osmancık Taburu’na katılıp cepheye gitmek için büyük bir mücadele gösterir.

Mehmetçik Kûtulamâre oyuncuları kimler? TRT 1'in iddialı dizisi Mehmetçik Kûtulamâre seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Her gün yeni taraftar toplayan dizinin hayranları Kutulamare nedir, Kutulamare oyuncuları kimler sorularına cevap arıyor. İşte dizinin kadrosu...

İhtişamlı bir devletin varislerine bıraktığı son destan olan Kûtulamâre Zaferi’ni konu alan dizi, Mehmet karakterini merkezine alarak her anı heyecan, aksiyon ve derin duygularla yoğrulmuş hikâyesiyle seyirciyle buluşacaktır. Bunun yanında Mehmet’in, vatan için canını ortaya koyarken karşısına çıkacak Zeynep ile yaşayacakları sevda ise, çöle yazılan bir aşk destanı olacaktır.

Mehmet, başında Süleyman Askeri Bey’in bulunduğu Osmancık Taburu’yla birlikte Arap coğrafyasında büyük bir mücadele gösterecektir. Bölgede yaptıklarıyla Osmancık Taburu içinde büyük bir kahraman haline gelecektir. Mehmet kahramanlıkları İngilizlerin oyunlarını bozacak ve Kûtulamâre destanının mimarı olacaktır.

Osmanlı Devleti’nin, İngilizleri Kûtulamâre’de kuşatıp teslim almasında canını ortaya koyacak olan Mehmet ile birlikte Osmancık Taburu’nun diğer kahraman askerleri de yakından tanıtılacaktır. Aynı zamanda Osmanlı Devleti askerleriyle, İngiliz askerleri arasında çöllerde, dağ başlarında, nehirlerde yaşanan amansız mücadele tarihî kaynaklara dayanılarak anlatılacaktır.

Kutül Amare Zeynep kim? (Özgü Kaya kimdir, kaç yaşındadır) TRT 1'in iddialı dizisi Mehmetçik Kûtulamâre seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Hüsrev oğlu Mehmet, nihayet rüyasında gördüğü çöl kızıyla karşılaştı. Peki Kutül Amare Zeynep kim, Özgü Kaya kimdir kaç yaşındadır, Kutül Amare şifacılar ne yapar, Mehmetçik Kutül Amare oyuncuları hakkında detaylı bilgiye bu haberden ulaşabilirsiniz.

Teşkilatı Mahsusa nedir? (Teşkilatı Mahsusa kimdir, üyeleri kimlerdir?) Osmanlı Devleti'nde Enver Paşa tarafından kurulan Teşkilatı Mahsusa, Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT)'in atası olarak görülüyor. Teşkilatın varlığı ve faaliyetleri bugüne kadar bilimsel şekilde araştırılmamış, hakkında yazılanlar bir efsane olarak kalmış ve abartmalar günümüze kadar devam etmiştir. Peki Teşkilatı Mahsusa kimdir, üyeleri kimlerdir?