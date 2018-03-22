Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı, Survivor bu akşamki oyunda ödül neydi? gibi aradıklarınıza buradan ulaşabilirsiniz. Survivor’da bu akşam ödül oyunu heyecanı yaşandı. 3’erli oluşan ve kızlı erkekli ayrı iki takım kurulan Survivor’da bu akşam ödül oyunu heyecanı yaşandı. Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? gibi soruların cevapları da bu haberde yer alıyor.

Survivor ödül oyununun kazananı için tıklayın

Ödülü hamburger olan ve ilk başta bayan yarışmacıların boy gösterdiği oyunda ilk oyunlarda 1-1 eşitlik sağlandı. Üçüncü sete erkeklerin başladığı mücadelede Mustafa Kemal, takımına kazandırdığı 2 sayıyla Gönüllüleri, All Star karşısında 2-1’e taşıdı.

Nagihan ve Sahra'nın kavga ederek kırmızı kart görüp dışarıya atıldığı mücadelede ilk golü Sema kaydetti. Sema'nın attığı golle All Star bu mücadelenin galibi oluyor ve durum 2-2'ye geliyor.

Erkeklerin mücadelesinde ilk gol Adem'den geldi ve All Star, avantajlı konuma geldi. Ümit Karan'ın kalesinde devleştiği maç kıyasıya geçerken, galibiyet golü Murat'tan geldi ve All Star takımı, Gönüllüler karşısında genel skorda 3-2 öne geçti.

Sıra bayanların mücadelesine gelirken Sahra'nın elinden kaçan topu Birsen, skora çevirdi. Karşılaşmada Merve'ye sert müdahalesinin ardından Yağmur sarı kart gördü. Kıran kırana geçen mücadelede Birsen takımına galibiyeti getiren golü kaydetti ve Gönüllüler durumu 3-3'e getirdi.

Erkekleride se Ümit Karan, All Star'a avantajıkazandıran golü karşılaşmanın hemen başında kaydetti. Ümit ve Yiğit'in başarılı oyunuyla Yiğit golü rakip ağlarla buluşturdu ve All Star, Gönüllüler karşısında durumu 4-3'e getirdi.