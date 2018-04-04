AZ TV, İdman TV şifresiz canlı izle linki burada. Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarıyla birlikteyiz. Son 16'da Chelsea'yi eleyerek çeyrek finale kalmaya hak kazanan Barcelona, Cengizli Roma'yı konuk ediyor. Milli oyuncumuz Cengiz Ünder sakatlığı nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Barcelona, saha avantajını kullanarak yarı finali yarılamanın peşinde. Roma ise sürpriz yaparak deplasmanda avantaj almanın peşinde.Futbol severler ise Barcleona Roma maçı AZ TV, İdman TV'den şifresiz canlı izlenecek mi? sorularına cevap arıyor. Haberimizin detayında bu kısımlar yer alıyor.
MUHTEMEL 11'LER
Barcelona: Ter Stegen, Roberto, Pique, Umtiti, Alba, Dembele, Paulinho, Rakitic, Iniesta, Messi, Suarez
Roma: Alisson, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, Pellegrini, Rossi, Strootman, Gerson, Perotti, Dzeko
Tek mağlubiyet kral kupasında
Messili Barcelona bu sezon İspanya La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde mağlubiyet yüzü görmedi. Katalan ekibi tek mağlubiyetini Espanyol karşısında Kral Kupası'nda aldı.
Barcelona Şampiyonlar Ligi grup aşamasında D Grubu'nda mücadele etti ve Juventus'un önünde gruptan lider çıktı. İngiliz ekibi Chelsea ile eşleşen Barça rakibi ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı, kendi sahasında çıktığı maçı ise 3-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.
Gruptan lider çıktılar
Juventus ile birlikte çeyrek finale kalan Roma Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda mücadele etti. Gruptan 11 puanla lider çıkan Cengiz Ünder'in takımı ardından Ukrayna ekibi Shakhtar Donesk ile eşleşti. İlk maçta Roma 2-1 mağlup olsa da ikinci maçı 1-0 kazanadarak Barcelona'nın rakibi oldu.
AZ TV yayın akışı
8:00 "Xəbərlər"
8:30 "Səhər". Musiqi-informasiya proqramı
11:00 "Xəbərlər"
11:30 Bədii film: "Fərsizin gündəliyi-2"
13:00 "Hərb tariximizdən"
13:30 "Təmas nöqtəsi"
14:00 "Xəbərlər"
14:30 "Günün nəbzi"
15:10 Cizgi filmləri
15:30 "Sağlam olaq"
16:30 "Müasir Azərbaycan gənci"
17:00 "Xəbərlər"
17:30 "Musiqi mozaikası"
18:00 "Xəbərlər" (rus dilində)
18:30 Televiziya filmi
19:00 "Region xəbərləri"
19:30 "Musiqi dəqiqələri"
20:00 "Xəbərlər"
20:50 "Günün nəbzi"
21:30 "Elm və innovasiya"
22:15 Televiziya filmi
23:00 "Xəbərlər"
2:00 "Xəbərlər" (ingilis dilində)
2:15 "Elm və innovasiya"
3:00 "Günün nəbzi"
3:40 "Görüş yeri"
5:00 "Xəbərlər"
5:50 "Müasir Azərbaycan gənci"
6:20 Televiziya filmi
7:00 "Xəbərlər" (ingilis dilində)
7:15 "Xalq təranələri"
Nasıl netten izleyebilirim?
Az TV Canlı Yayın, Az TV İzle ve Az TV Canlı Mobil gibi kelimelerde ecanlitvizle.co adresini tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Az TV Frekans Bilgileri
Uydu -> Azerspace 1, Frekans -> 11175 Mhz, Polarizayon -> Yatay (H), Sembol Oranı -> 27500, FEC -> 5/6
İDMAN TV FREKANSLARI
Hotbird Frekans:11168
Pol.:Yatay(H)
Symbol:20400
Fec:5/6
Biss: 12 34 56 00 65 43 21 00 yada 12 34 56 9C 65 43 21 9C
İdman Tv Türksat frekansı
Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz
Türksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)
Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4
Türksat 4A Frekans : 11747 MHz
Türksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)
Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6
İdman Tv Türksat frekansı
Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz
Türksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)
Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4
Türksat 4A Frekans : 11747 MHz
Türksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)
Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6
İDMAN TV YAYIN AKIŞI
01.04.2018
08:00 idman xəbər
08:20 Qış Olimpiya oyunları.
10:00 Voleybol.Azərbaycan çempionatı.”Abşeron” – “AVF”
12:00 İdman xəbər
12:20 Futbol.Almaniya çempionatı.”Frayburq”– “Ştutqart”
14:00 Voleybol.Azərbaycan çempionatı.Kişilər.”Lokomotiv” – OMİK (canlı)
15:30 Topaz gündəlik
15:40 İdman xəbər
16:00 Voleybol.Azərbaycan çempionatı.Kişilər.”Express” – “U-18” (canlı)
18:00 İdman xəbər
18:30 Futbol.Almaniya çempionatı.”Borussiya” M – “Hoffenhaym” (canlı)
20:30 İdman qəzaları
21:00 İdman xəbər
21:30 Futbol.Ingiltərə çempionatı.”Liverpul” – “Uotford”(canlı)
23:45 Futbol. İspaniya çempionatı.”Betis” – “Espanyol”(canlı)
01:40 Favorit
02:30 Futbol dahiləri
03:00 İdman rekordları
03:20 Futbol.Çempionlar liqası.”Tottenhem” – “Yuventus”
05:00 Flaqman
06:00 Voleybol.Azərbaycan çempionatı.
08:00 Futbol dahiləri
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