Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AZ TV, İdman TV şifresiz canlı izle linki burada. Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarıyla birlikteyiz. Son 16'da Chelsea'yi eleyerek çeyrek finale kalmaya hak kazanan Barcelona, Cengizli Roma'yı konuk ediyor. Milli oyuncumuz Cengiz Ünder sakatlığı nedeniyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Barcelona, saha avantajını kullanarak yarı finali yarılamanın peşinde. Roma ise sürpriz yaparak deplasmanda avantaj almanın peşinde.Futbol severler ise Barcleona Roma maçı AZ TV, İdman TV'den şifresiz canlı izlenecek mi? sorularına cevap arıyor. Haberimizin detayında bu kısımlar yer alıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Ter Stegen, Roberto, Pique, Umtiti, Alba, Dembele, Paulinho, Rakitic, Iniesta, Messi, Suarez

Roma:​ Alisson, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, Pellegrini, Rossi, Strootman, Gerson, Perotti, Dzeko

Tek mağlubiyet kral kupasında

Messili Barcelona bu sezon İspanya La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde mağlubiyet yüzü görmedi. Katalan ekibi tek mağlubiyetini Espanyol karşısında Kral Kupası'nda aldı.

Barcelona Şampiyonlar Ligi grup aşamasında D Grubu'nda mücadele etti ve Juventus'un önünde gruptan lider çıktı. İngiliz ekibi Chelsea ile eşleşen Barça rakibi ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı, kendi sahasında çıktığı maçı ise 3-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Gruptan lider çıktılar

Juventus ile birlikte çeyrek finale kalan Roma Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda mücadele etti. Gruptan 11 puanla lider çıkan Cengiz Ünder'in takımı ardından Ukrayna ekibi Shakhtar Donesk ile eşleşti. İlk maçta Roma 2-1 mağlup olsa da ikinci maçı 1-0 kazanadarak Barcelona'nın rakibi oldu.

AZ TV yayın akışı



8:00 "Xəbərlər"

8:30 "Səhər". Musiqi-informasiya proqramı

11:00 "Xəbərlər"

11:30 Bədii film: "Fərsizin gündəliyi-2"

13:00 "Hərb tariximizdən"

13:30 "Təmas nöqtəsi"

14:00 "Xəbərlər"

14:30 "Günün nəbzi"

15:10 Cizgi filmləri

15:30 "Sağlam olaq"

16:30 "Müasir Azərbaycan gənci"

17:00 "Xəbərlər"

17:30 "Musiqi mozaikası"

18:00 "Xəbərlər" (rus dilində)

18:30 Televiziya filmi

19:00 "Region xəbərləri"

19:30 "Musiqi dəqiqələri"

20:00 "Xəbərlər"

20:50 "Günün nəbzi"

21:30 "Elm və innovasiya"

22:15 Televiziya filmi

23:00 "Xəbərlər"

2:00 "Xəbərlər" (ingilis dilində)

2:15 "Elm və innovasiya"

3:00 "Günün nəbzi"

3:40 "Görüş yeri"

5:00 "Xəbərlər"

5:50 "Müasir Azərbaycan gənci"

6:20 Televiziya filmi

7:00 "Xəbərlər" (ingilis dilində)

7:15 "Xalq təranələri"

Nasıl netten izleyebilirim?

Az TV Canlı Yayın, Az TV İzle ve Az TV Canlı Mobil gibi kelimelerde ecanlitvizle.co adresini tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Az TV Frekans Bilgileri

Uydu -> Azerspace 1, Frekans -> 11175 Mhz, Polarizayon -> Yatay (H), Sembol Oranı -> 27500, FEC -> 5/6

İDMAN TV FREKANSLARI

Hotbird Frekans:11168

Pol.:Yatay(H)

Symbol:20400

Fec:5/6

Biss: 12 34 56 00 65 43 21 00 yada 12 34 56 9C 65 43 21 9C

İdman Tv Türksat frekansı

Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4

Türksat 4A Frekans : 11747 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6

İdman Tv Türksat frekansı

Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4

Türksat 4A Frekans : 11747 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6

İDMAN TV YAYIN AKIŞI

01.04.2018

08:00 idman xəbər

08:20 Qış Olimpiya oyunları.

10:00 Voleybol.Azərbaycan çempionatı.”Abşeron” – “AVF”

12:00 İdman xəbər

12:20 Futbol.Almaniya çempionatı.”Frayburq”– “Ştutqart”

14:00 Voleybol.Azərbaycan çempionatı.Kişilər.”Lokomotiv” – OMİK (canlı)

15:30 Topaz gündəlik

15:40 İdman xəbər

16:00 Voleybol.Azərbaycan çempionatı.Kişilər.”Express” – “U-18” (canlı)

18:00 İdman xəbər

18:30 Futbol.Almaniya çempionatı.”Borussiya” M – “Hoffenhaym” (canlı)

20:30 İdman qəzaları

21:00 İdman xəbər

21:30 Futbol.Ingiltərə çempionatı.”Liverpul” – “Uotford”(canlı)

23:45 Futbol. İspaniya çempionatı.”Betis” – “Espanyol”(canlı)

01:40 Favorit

02:30 Futbol dahiləri

03:00 İdman rekordları

03:20 Futbol.Çempionlar liqası.”Tottenhem” – “Yuventus”

05:00 Flaqman

06:00 Voleybol.Azərbaycan çempionatı.

08:00 Futbol dahiləri

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Arena Sport 2 HD (serbia)



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beIN Sport Mena 6 (Arap kanalı)



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OTE Sport 7 HD



Sky Sport 8 (Germany)



Sport Tv1 (Portugal)