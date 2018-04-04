Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AZ TV, İdman TV şifresiz canlı izle linki burada. Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarıyla birlikteyiz. Son 16'da Porto'yu eleyerek çeyrek finale kalmaya hak kazanan Liverpool, Manchester City'i konuk ediyor. Liverpool, saha avantajını kullanarak karşılaşmayı kazanmanın peşinde. Favori gösterilen Manchester City ise deplasmanda avantaj elde etmenin hesabını yapıyor. Futbol severler ise Liverpool Manchester City maçı AZ TV, İdman TV'den şifresiz canlı izlenecek mi? sorularına cevap arıyor. Haberimizin detayında bu kısımlar yer alıyor.

LİVERPOOL MANCHESTER CİTY MAÇI ŞİFRESİZ CANLI ANLATIM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

MUHTEMEL 11'LER

Liverpool: Karius, A.Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson, Chamberlain, Henderson, Milner, Salah, Mane, Firmino

Manchester City: Bravo, Walker, Kompany, Otamendi, Laporte, Bruyne, Fernandinho, Silva, Sterling, Sane, Aguero

Gruplarda yenilmediler

Şampiyonlar Ligi'de bu sezon E Grubu'nda mücadele eden Liverpool gruptan na mağlup lider çıkmayı başardı. Jürgen Klopp'un öğrencileri 6 maçta 3 galibiyet 3 de beraberlik aldılar. Çeyrek finalde ise Porto ile eşleşen Liverpool ilk maçta rakibini 5-0 yendi. İkinci maçta 0-0 berabera kalarak çeyrek finale yükseldi.

City gümbür gümbür

İngiltere Premier Lig'de fırtınalar estiren Manchester City 16 puan farkla lider durumda. City bu hafta kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Guardiola'nın öğrencileri Şampiyonlar Ligi'nde de grubunu lider tamamladı. İlk 5 maçını kazanan City son maçında yedek ağırlıklı kadro ile çıktığı maçta Shakhtar'a mağlup oldu.

AZ TV yayın akışı



8:00 "Xəbərlər"

8:30 "Səhər". Musiqi-informasiya proqramı

11:00 "Xəbərlər"

11:30 Bədii film: "Fərsizin gündəliyi-2"

13:00 "Hərb tariximizdən"

13:30 "Təmas nöqtəsi"

14:00 "Xəbərlər"

14:30 "Günün nəbzi"

15:10 Cizgi filmləri

15:30 "Sağlam olaq"

16:30 "Müasir Azərbaycan gənci"

17:00 "Xəbərlər"

17:30 "Musiqi mozaikası"

18:00 "Xəbərlər" (rus dilində)

18:30 Televiziya filmi

19:00 "Region xəbərləri"

19:30 "Musiqi dəqiqələri"

20:00 "Xəbərlər"

20:50 "Günün nəbzi"

21:30 "Elm və innovasiya"

22:15 Televiziya filmi

23:00 "Xəbərlər"

2:00 "Xəbərlər" (ingilis dilində)

2:15 "Elm və innovasiya"

3:00 "Günün nəbzi"

3:40 "Görüş yeri"

5:00 "Xəbərlər"

5:50 "Müasir Azərbaycan gənci"

6:20 Televiziya filmi

7:00 "Xəbərlər" (ingilis dilində)

7:15 "Xalq təranələri"

Nasıl netten izleyebilirim?

Az TV Canlı Yayın, Az TV İzle ve Az TV Canlı Mobil gibi kelimelerde ecanlitvizle.co adresini tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Az TV Frekans Bilgileri

Uydu -> Azerspace 1, Frekans -> 11175 Mhz, Polarizayon -> Yatay (H), Sembol Oranı -> 27500, FEC -> 5/6

İDMAN TV FREKANSLARI

Hotbird Frekans:11168

Pol.:Yatay(H)

Symbol:20400

Fec:5/6

Biss: 12 34 56 00 65 43 21 00 yada 12 34 56 9C 65 43 21 9C

İdman Tv Türksat frekansı

Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4

Türksat 4A Frekans : 11747 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6

İdman Tv Türksat frekansı

Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4

Türksat 4A Frekans : 11747 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6

İDMAN TV YAYIN AKIŞI

01.04.2018

08:00 idman xəbər

08:20 Qış Olimpiya oyunları.

10:00 Voleybol.Azərbaycan çempionatı.”Abşeron” – “AVF”

12:00 İdman xəbər

12:20 Futbol.Almaniya çempionatı.”Frayburq”– “Ştutqart”

14:00 Voleybol.Azərbaycan çempionatı.Kişilər.”Lokomotiv” – OMİK (canlı)

15:30 Topaz gündəlik

15:40 İdman xəbər

16:00 Voleybol.Azərbaycan çempionatı.Kişilər.”Express” – “U-18” (canlı)

18:00 İdman xəbər

18:30 Futbol.Almaniya çempionatı.”Borussiya” M – “Hoffenhaym” (canlı)

20:30 İdman qəzaları

21:00 İdman xəbər

21:30 Futbol.Ingiltərə çempionatı.”Liverpul” – “Uotford”(canlı)

23:45 Futbol. İspaniya çempionatı.”Betis” – “Espanyol”(canlı)

01:40 Favorit

02:30 Futbol dahiləri

03:00 İdman rekordları

03:20 Futbol.Çempionlar liqası.”Tottenhem” – “Yuventus”

05:00 Flaqman

06:00 Voleybol.Azərbaycan çempionatı.

08:00 Futbol dahiləri

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Arena Sport 1 HD (cro)



Arena Sport 2 HD (serbia)



beIN Sport Max 7



beIN Sport Mena 6 (Arap kanalı)



BT Sport Extra Red Button



OTE Sport 7 HD



Sky Sport 8 (Germany)



Sport Tv1 (Portugal)