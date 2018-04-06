Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Abdülkadir’e büyük bir kin besleyen Sabahattin, onu hünkârın gözünden düşürecek bir hamle yapar. Bu olay Bidar ve Seniha’nın da arasının iyice açılmasına neden olacaktır.

Mehmet Selim, geçmişteki büyük aşkına benzeyen Efsun’la karşılaşmıştır. Handan Efsun’u eşinden ve Saraydan uzak tutmanın yollarını arar.

Öte yandan Fehim Paşa, Payitaht’a ölüm yayan uyuşturucunun kaynağına ulaşmak üzeredir. Ancak beklemediği bir hamleyle karşılaşır.

Parvus, darbe planları yaparken Abdülhamid ise vatanı kalkındırmak için fabrikalar açmak üzere harekete geçer. Bu durumu öğrenen Parvus, Abdülhamid’e yeni bir tuzak hazırlayarak karşısına iki seçenek çıkarır.

Abdülhamid ya fabrikalardan vazgeçecek ya da afyon ticaretine yol verecektir.