İçişleri Bakanlığı, Aşkale Geri Gönderme Merkezi'nde sınırdışı işlemleri tamamlanan 591 Afganistan uyruklu göçmenin, 07/04-08/04 2018 tarihinde Erzurum'dan Kabil'e düzenlenecek olan charter seferleri ile sınırdışı edileceğini açıkladı
591 Afgan göçmen sınırdışı edilecek
07.04.2018 - 13:17 | Son Güncelleme: 08.04.2018 - 10:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı, 591 Afganistan uyruklu göçmenin, Erzurum'dan Kabil'e sınırdışı edileceğini açıkladı.
Etiketler : afgan göçmen,sınırdışı,
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