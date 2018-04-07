İçişleri Bakanlığı, Aşkale Geri Gönderme Merkezi'nde sınırdışı işlemleri tamamlanan 591 Afganistan uyruklu göçmenin,  07/04-08/04 2018 tarihinde Erzurum'dan Kabil'e düzenlenecek olan charter seferleri ile sınırdışı edileceğini açıkladı