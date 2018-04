Türkiye Gazetesi

Sen Anlat Karadeniz 12. bölüm canlı izle ve Sen Anlat Karadeniz son bölüm tek part izle ile ilgili aradıklarınıza buradan ulaşabilirsiniz. ATV'nin fenomen dizisi Sen Anlat Karadeniz dizisi her hafta olduğu gibi bu hafta da çarşamba günü seyircisiyle buluşuyor. Sen Anlat Karadeniz 12. bölümü izlemek isteyenler dizinin başlama saatini şimdiden iple çekiyor. Sen Anlat Karadeniz 11. bölümü izleyenler, yeni bölümde neler olacak? sorusunun cevabını merak içerisinde bekliyor. Sen Anlat Karadeniz 12. yeni bölümünü izleyenler ise her hafta olduğu gibi bu hafta da Sen Anlat Karadeniz 13. bölüm fragmanını izlemek için internette dizinin fragmanını ilgi ile arıyor. 11. bölümde mahkeme tarafından şiddet uygulayan babaya velayet verilmeyeceğini bilen Vedat, Nefes'in akli dengesinin yerinde olmadığını beyan eden bir dava dilekçesi hazırlamıştı. Osman Sınav'ın yapımcılığını üstlendiği, Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Sen Anlat Karadeniz dizisinin son bölümü haberimizde yer alıyor. Her bölümünde nefeslerin tutularak izlendiği Sen Anlat Karadeniz dizisini ATV ekranlarından tek part izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

Sen Anlat Karadeniz 12. bölüm fragmanı: Tahir serbest!

Sen Anlat Karadeniz son bölümde Tahir’in karşısın çıkan Vedat’ın ölümden dönmesi gergin anların yaşanmasına neden olmuştu. Gemiye götürdüğü Vedat’ı öldürmekle tehdit eden Tahir güvenlik güçlerinin olaya müdahale etmesinin ardından tutuklanmıştı. Tahir’i ziyaret için bölgeye giden Nefes ise onu buradan kurtarmanın bir yolu olduğunu söyleyerek Sen Anlat Karadeniz 12. bölümde Tahir’e destek olmaya devam edecek.



Sen Anlat Karadeniz son bölümde neler olmuştu?

Vedat, şiddet uygulayan bir babaya mahkeme tarafından velayet vermeyeceğini bilerek Nefes’in akli dengesinin yerinde olmadığını ileri süren bir dava dilekçesi hazırlamıştı. Vedat, Nefes’in ''şiddet gördüm'' iddiaları karşısında böyle bir tutum sergilemişti.

Berrak'ın verdiği ilaçların neticesinde çeşitli halüsinasyonlar görerek sağlığı bozulan Nefes, Tahir'in baskılarıyla psikolojik desteğe başlar. Ancak bu zaman zarfında duyduğu bir şey, Tahir'i delirtmeye yeter. Onun tek amacı ise Vedat'ı öldürmek olsa da inancı buna izin vermez. Yiğit'in Mustafa tarafından kurtarılmasının yankılarının sürdüğü Kaleli Ailesi için bahar bir o kadar erken başlamıştır. Nitekim aile fertlerinden hiçbirinin Tahir’in planından haberi yoktur. Tahir kimselere birşeyler vedalaşır. Vedat’ı kaçıran Tahir cinayeti işleyecek midir? Tahir ve Nefes aşkı sonsuza kadar hapsolacak mıdır?

Sen Anlat Karadeniz'in 12. bölümümünde Tahir kurtuluyor

Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu ve Öykü Gürman'ın başrollerini paylaştığıı Sen Anlat Karadeniz dizisinin 12. bölüm 2. tanıtımında Nefes, Tahir'i ziyaret ediyor. Aralarında duygusal bir konuşmanın da yaşanacağı gözlenen fragmanda Tahir hapisten çıkarak özgürlüğüne kavuşuyor. Evde büyük bir sevinç havasının olduğu gözlemlense de Tahir'in hapishaneden nasıl çıktığını bir türlü bilenemiyor. Bu işin altından bir iş çıkacak? Nefes, Vedat'ın teklifini kabul mü etti?

Sen Anlat Karadeniz 12. bölümde neler olacak?

Vedat'ın şikayet etmesiyle, alıkoyma ve darp suçlarından tutuklanan Tahir, o tetiği niye çekmediği konusundaki sessizliğini korumakta, Nefes'i de kendinden uzak tutmaya çalışmaktadır. Ancak Nefes'in umudu, Tahir'in inadının kırılmasına neden olur. Vedat ise, Tahir'in esaretini kendi yararına kullanmakta, yaklaşan velayet davası için şahitlerini toplamaktadır. Velayet için hamlelerini garantiledikten sonra Nefes'e teklifini yapar; Bana gel, Tahir kurtulsun. Nefes ise Tahir'in esaretiyle Vedat'ın baskısı arasında ezilmektedir. Ancak onu asıl yerle bir edecek şey, geçmişinden gelen büyük bir sırrın açığa çıkması olacaktır.

