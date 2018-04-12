Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avlu 3. bölüm canlı izle ve Avlu yeni bölüm Star Tv izle ile ilgili aradıklarınız burada. Star'ın yeni dizisi Avlu, bu hafta da izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Avlu dizisinin yeni bölümünü canlı izlemek için haberimize bakmanız yeterlidir. Yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu'nun oturduğu, Senaristliğini Ahmet Yurdakul'un yaptığı; Demet Evgar, Şebnem Dönmez, Hakan Demir ve Nilgün Demir gibi önemli isimlerin rol aldığı Avlu, bu akşam Star TV ekranlarından yeni bölümüyle izleyisiyle buluşuyor. Avlu dizisinin 3. bölümünü izleyenler; Avlu 4. bölüm fragman izle, Avlu 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? gibi sorulara cevap arıyor. Star TV Avlu dizisinin yeni bölümünü izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

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Avlu 3. yeni bölümünde Deniz masumiyetini ispat etmeye çalışıyor

STAR TV'nin yeni dizisi Avlu'nun yeni bölümünde neler olacağı şimdiden merak konusu haline geldi. Perşembe akşamı 3. bölümüyle ekrana gelecek olan Avlu dizisinin fragmanı ve tüm detayları haberimizde yer alıyor.

Perşembe akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Avlu yeni bölümde heyecan dorukta. Avlu 3. yeni bölümüyle yarın akşam 20.00'de STAR TV'de...

Avlu 3. yeni bölümde neler olacak?

İsyan sırasında öldürülen Nihal’in bilekliği zaten baş şüpheli olan Deniz’in hücresinde bulunmuştur. Cinayet delili olarak görülen bileklik Deniz’i büyük bir çıkmaza sokar. Azra ve elemanları dışında hiç kimse, özellikle de Murat, Deniz’in masumiyetine inanmıyordur. Cinayet soruşturması sürerken kamera kayıtlarından çıkan görüntüler akıllara yeni sorular getirir. Bu sırada Azra’nın geçmişi peşini bırakmıyordur. Kudret ise ailesi üzerindeki kontrolü kaybetmeye başladığı için oldukça öfkelidir.

Avlu son bölümde ne olmuştu?

Cezaevinde çıkan kargaşa hala devam etmektedir. Kamuoyunun artık bütün ilgisi cezaevinin üzerindedir. Nihal’i bıçakladığı düşünülen Deniz’in ise yalnızca bir şahidi vardır; kanlar içinde hastaneye kaldırılan müdür Nihal. Yaşanan bu olay içerdeki güç dengelerini değiştirecektir. Deniz daha ne olduğunu, nereye geldiğini anlayamadan diğer mahkumlar onun üzerine oyunlar oynamaya başlamıştır bile.

Star TV’nin yeni dizisi Avlu, yayınlandığı günden beri çok konuşuluyor

Dizideki oyunculuklar ve çarpıcı hikayesi, sahneleriyle hep gündemde kalan dizi, kimi eleştiriler de alıyor. Avlu’nun en büyük eksiğini geçtiğimiz günlerde Parmaklıklar Ardında dizisinde oynayan Oyuncu Zeynep Eronat dile getirmişti.

Dizide kullanılan cezaevine bir eleştiri daha geldi. Vatan Gazetesi’nden Oya Doğan, Avlu’nun setini ziyaret ettikten sonra bakın neler anlatıyor:

''Avlu’nun setindeydim''

Limon Film-Hayri Aslan’ın yapımcılığını, Yüksel Aksu, Şafak Bal ve Hülya Gezer’in yönetmenliğini üstlendiği Avlu dizisinin ikinci bölümünde setine konuk oldum ve tüm mekanlarını gezdim. Parmaklıklar Ardında dizisinden beri sadece kadını merkezine alan bir iş izlememiştik. O nedenle bu diziye ayrı bir önem veriyorum.

Avlu’nun tüm mekanlarını gezdim, Deniz’in, Kudret’in, Azra’nın hücrelerine girdim. Ancak bir set gezdiğimi hissetmenin ötesine geçemedim. Ama Parmaklıklar Ardında’nın setine Sinop Cezaevi’ne gittiğimde gerçekten ortada yaşayan bir mekan vardı. Hakikaten Sabahattin Ali’nin dediği gibi “Dışarda deli dalgalar gelip duvarları yalar” cümlesi karşılığını buluyordu. Her mekan bir hikaye anlatıyordu.

İşte o an keşke gerçek bir mekanda çekilseymiş diye düşündüm. Bu halinden memnunum ama o zaman bambaşka bir sonuç ortaya çıkarmış. Yönetmen Yüksel Aksu bu işi çekerken çok keyif alıyor. Oyuncularıyla, mekanla, herkesle tek tek ilgileniyor. Ceren Moray’la karşılaştık sette. “Harikasın” dedim. “Efsun’a benzememek için çok uğraştım, sonuçta ortaya Azra çıktı” cevabını verdi. Şahane bir karakter çıkmış.

Nursel Köse yani Kudret bana “Keriman öldü, yaşasın Kudret” dedirtiyor. Demet Evgar çok uzun yıllardır ekranda yok. Hatta ben onu neredeyse ilk defa böyle bir işte izliyorum. Deniz’e o kadar inanmış ki, gözleri parlıyor. Avlu’nun setinde gezdik. “Bir avluya kaç ömür sığar?” sorusunun cevabını aradık. Yapımcı Hayri Aslan, “Her bölüm 100 ömür sığdırıyoruz. 35 ana oyuncumuz var. Ama şimdilik 15 kişinin hikayesine odaklanıyoruz” cevabını verdi. Bir avluya kaç ömür sığar bilemem ama Allah kimseyi dizi seti dışında o avlulara düşürmesin!”