Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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ÇUKUR 25. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çukur 25. son bölümde yine nefesler tutuldu.Peki Çukur son bölümde neler yaşandı?Çukur son bölüm özeti haberimizde. Çukur son bölümde;Çukur’da yeni taraflar oluşur. Sultan’ın vurulması, Koçovalılar ile Vartolu-Medet arasındaki mücadeleyi kızıştırır. Bacakları tutmayan Sultan’ın kararı nettir; onu bu hale getiren Medet öldürülecektir. Sultan ile Medet’in yüzleşmesinde çekilen silah, gerilimi tırmandıracak. Sultan ile Medet arasında kalan Yamaç’ın ne yapacağı ise merakla beklenecek. Yaşanılan üzücü olaylar, Koçovalı Ailesi’ni uzun zaman sonra aynı sofrada buluşturur. Sultan’ın durumundan ötürü Vartolu ise gözünü karartır ve yeniden eski güçlü günlerine dönmek üzere adım atar. Nazım ve Emrah ile görüşen Vartolu’nun seçeceği taraf beraberinde geçmişte yaşanan mücadeleyi yeniden alevlendirir.