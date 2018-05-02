Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Roma Liverpool maçı Az TV İdman TV şifresiz izle ile ilgili aradıklarınız burada. Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karlılaşmasında Roma, Liverpool ile karşılaşıyor. Futbol severler ise Roma Liverpool maçı Az TV İdman TV şifresiz izlenecek mi? sorusunu soruyor. Roma Liverpool maçı İdman TV ekranlarından şifresiz izlenecek İlk maçta 35 ve 45. dakikada Mohammed Salah, takımını 2 farklı üstünlüğe taşımış, 56. dakikada Sadio Mande, 61 ve 68. dakikada Roberto Firmino'nun golleriyle 5-0'lık skor ile öne geçmişti. Roma'da ise 81. dakikada Edin Dzeko durumu 5-1'e getirirken; 85. dakikada Diego Perotti'nin penaltıdan kaydettiği golle maçın skoru tayin edilmişti. Barcelona gibi bir devi eleyerek tüm dikkatleri üzerine geçen Cengiz Ünderli Roma, saha ve seyirci avantajını kullanarak finalde Real Madrid'in rakibi olmak için sahaya çıkıyor. Çeyrek finalde kendi liginin devi olan Manchester City'i farklı geçerek ne kadar güçlü olduklarını gösterek Liverpool ise ilk maçta elde ettiği avantajlı skoru kullanarak final kapısını bu maçta aralamak istiyor. Roma Liverpool maçı İdman TV erkanlarından şifresiz canlı olarak izlenecek.

ROMA LİVERPOOL MAÇI AZ TV İDMAN TV ŞİFRESİZ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Roma-Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta?​

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45’te başlayacak. Damir Skomina'nın yöneteceği mücadeleyi Azerbaycan'dan yaşayan vatandaşlar idman tv kanalından canlı olarak izleyebilecek.

İDMAN TV FREKANSLARI

Hotbird Frekans:11168

Pol.:Yatay(H)

Symbol:20400

Fec:5/6

Biss: 12 34 56 00 65 43 21 00 yada 12 34 56 9C 65 43 21 9C

İdman Tv Türksat frekansı

Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4

Türksat 4A Frekans : 11747 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6

İdman Tv Türksat frekansı

Türksat 4 A Frekans : 11844 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Dikey – V – (Vertical)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 2222 Ksymb FEC: 3/4

Türksat 4A Frekans : 11747 MHz

Türksat 4A Polarizasyon : Yatay -H – (Horizontal)

Türksat 4A Sembol oranı (Symbol Rate) : 27500 Ksymb FEC: 5/6

İDMAN TV YAYIN AKIŞI

02.05.2018

08:00 İdman xəbər

08:20 Voleybol.Azərbaycan çempionatı.

10:00 Bədii gimnastika. Beynəlxalq turnir

12:00 İdman xəbər

12:20 Futbol. Çempionlar liqası.Real M-Bavariya

14:00 Sf: “Senna” III – hissə

14:50 Topaz gündəlik

15:00 İdman xəbər

15:20 Futbol. İngiltərə çempionatı.Vest Xem - Mançester Siti

17:00 İspaniya çempionatının icmalı

18:00 İdman xəbər

18:20 Topaz gündəlik

18:30 Voleybol.Azərbaycan çempionatı.Kişilər.Final

19:00 Almaniya çempionatının icmalı (yeni)

20:00 Avrofutbol (canlı)

21:00 İdman xəbər

21:30 İdman məbədi

22:00 Futbol gecəsi (canlı)

22:45 Futbol.Çempionlar liqası.Roma - Liverpul (canlı)

00:40 İdman xəbər

01:00 Debüt

01:30 Flaqman

02:30 Futbol dahiləri

03:00 İdman xəbər

03:20 Voleybol.Azərbaycan çempionatı.

05:00 Favorit

06:00 Futbol.Avropa liqası.Arsenal-Atletiko M

08:00 İdman xəbər

IDMAN TV İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN



AZ TV CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Arena Sport 1 HD (cro)



Arena Sport 2 HD (serbia)



beIN Sport Max 7



beIN Sport Mena 6 (Arap kanalı)



BT Sport Extra Red Button



OTE Sport 7 HD



Sky Sport 8 (Germany)



Sport Tv1 (Portugal)

Roma-Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta?​

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45’te başlayacak. Damir Skomina'nın yöneteceği mücadeleyi Azerbaycan'dan yaşayan vatandaşlar idman tv kanalından canlı olarak izleyebilecek.

02.05.2018

8:00 "Xəbərlər"

8:30 "Səhər". Musiqi-informasiya proqramı

11:00 "Xəbərlər"

11:30 Bədii film: "Uşaqlar ova çıxır"

13:10 "Musiqi dəqiqələri"

13:30 "Təmas nöqtəsi"

14:00 "Xəbərlər"

14:30 "Günün nəbzi"

15:20 Televiziya filmi

16:00 "Musiqi dəqiqələri"

16:30 "Müasir Azərbaycan gənci"

17:00 "Xəbərlər"

17:30 "Azərbaycan - yurdum mənim"

18:00 "Xəbərlər" (rus dilində)

18:30 Televiziya filmi

19:00 "Region xəbərləri"

19:30 "Musiqi dəqiqələri"

20:00 "Xəbərlər"

20:50 "Günün nəbzi"

21:30 "Əbədiyyət"

22:30 "61!". İntellektual oyun

23:00 Bədii film: "Qırmızı qaya qarşısında döyüş-2"

0:00 "Xəbərlər"

0:30 Bədii film: "Qırmızı qaya qarşısında döyüş-2" (davamı)

2:00 "Xəbərlər" (ingilis dilində)

2:15 "Təmas nöqtəsi"

2:45 "Günün nəbzi"

3:25 "Musiqi dəqiqələri"

3:55 "Əbədiyyət"

5:00 "Xəbərlər"

5:30 "Müasir Azərbaycan gənci"

6:00 "Musiqi dəqiqələri"

6:30 Televiziya filmi

7:00 "Xəbərlər" (ingilis dilində)

7:15 "Xalq təranələri"

Nasıl netten izleyebilirim?

Az TV Canlı Yayın, Az TV İzle ve Az TV Canlı Mobil gibi kelimelerde ecanlitvizle.co adresini tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Az TV Frekans Bilgileri

Uydu -> Azerspace 1, Frekans -> 11175 Mhz, Polarizayon -> Yatay (H), Sembol Oranı -> 27500, FEC -> 5/6

Liverpool avantajlı durumda

Turun ilk maçında Roma'yı Anfield'ta 5-2 yenen Liverpool turun avantajını elinde bulunduruyor. Mohamed Salah'ın müthiş bir performans sergilediği maçta 35. ve 45. dakikada attığı 2 golle takımını 2 farklı üstünlüğe taşırken, 56. dakikada Sadio Mane ve 61. dakikada Roberto Firmino'nun gollerini hazırlayan isim de Salah oldu. 68. dakikada Firmino takımının 5. golünü kaydetti.

81. dakikada Edin Dzeko durumu 5-1 yaparken, skoru belirleyen gol ise 85. dakikada Dieg o Perotti ile penaltıdan geldi.

Bu tura nasıl geldiler?

Jürgen Kloop yönetimindeki Liverpool ligde bu sezon inişli çıkış bir grafik sergiledi. Son dönemde toparlanan takım 3. sıraya yükselse de Manchester City'nin durdurulamaması sonucunda şampiyonluk yarışı koptu. City'nin şampiyonluğuna kesin gözüyle bakılırken, Liverpool ise artık bu hayal kırıklığını Şampiyonlar Ligi'nde telafi etmek istiyor. Kırmızılılar bu turnuvada favori olarak gösterilmese de Liverpool ruhunun sürpriz yapma potansiyelini göz ardı etmemek gerekiyor.

Şampiyonlar Ligi'nde E Grubu'nda mücadele eden takım Sevilla, Spartak Moskova ve Maribor'un yer aldığı grubu namağlup lider tamamladı. Sonrasında Son 16 Turu'nda Porto ile eşleşen takım ilk maçı 5-0 kazandı, ikinci maçtan ise 0-0 eşitlikle ayrılarak turu geçti. Çeyrek Final'de ise turnuvanın en önemli favorilerinden biri olan Manchester City ile eşleşen Liverpool rakibini her iki maçta da yenmeyi başardı. Evinde oynadığı maçı 3-0 kazanan Kırmızılılar, deplasmanda ise sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Eusebio Di Francesco yönetimindeki Roma ise kötü bir dönemin ardından yeniden toparlanmaya başladı. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon C Grubu'nda Chelsea, Atletico Madrid ve Qarabağ Ağdam'ın yer aldığı grubu lider tamamlayan Roma, Son 16 Turunda ise Shakhtar Donetsk ile eşleşti. Ukraynalı rakibine ilk maçta 2-1 yenilen Roma, evinde 1-0 kazandı ve deplasman golü avantajıyla turu geçen taraf oldu. Roma asıl sürprizi ise Barcelona karşısında yaptı. Camp Nou'da rakibine 4-1 yenilen Roma, kendi sahasında ise rakibini 3-0 yenerek Barça'yı turnuvanın dışına itti.

Muhtemel 11'ler

Roma: Alisson, Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov, Strootman, Rossi, Nainggolan, Cengiz, Perotti, Dzeko

Liverpool: Karius, Alexander-Arnold, Lovren, Dijk, Robertson, Wijnaldum, Henderson, Milner, Salah, Mane, Firmino

İlk maçta Liverpool avantaj elde etti

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Liverpool sahasında Roma’yı 5-2 ile geçerek avantaj elde etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Liverpool sahasında Roma ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden 5-2 galip ayrılan ev sahibi ekip Liverpool avantajı aldı.

Liverpool’da gol perdesini 35. dakikada Mohamed Salah harika bir vuruşla açtı. İlk yarının son dakikalarında Mohamed Salah bir kez daha ağları sarstı ve ev sahibi ekip soyunma odasına 2-0 üstün gitti. Karşılaşmanın 56. dakikasında Sadio Mane ile skoru 3-0'a getiren Liverpool, 61. dakikada Firmino ile farkı 4'e çıkardı. 68. dakikada ise Roberto Firmino farkı iyice açarak skoru 5-0’a getirdi.

81. dakikada Edin Dzeko’nun gölü ile Roma farkı 4'e indirdi. 85. dakikada ise Perotti penaltıdan kaydettiği golle durumu 5-2’ye getirdi. Bu golle umutların arttığı Roma baskısını arttırsa da bulduğu pozisyonları değerlendiremedi ve mücadele Liverpool’un 5-2 üstünlüğü ile sona erdi. Rövanş mücadelesi 2 Mayıs'ta Roma'da oynanacak.

Mücadeleye 11’de başlayan Cengiz Ünder, ikinci yarının başında yerini Patrik Schick’e bıraktı.