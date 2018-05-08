Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinin 101. Bölümünde Ne Oldu?

Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz geçen hafta, izleyiciyi ekrana kilitleyen, oldukça heyecanlı bir bölüm ile ekran geldi. Şahin Ağa duyduklarını hiç soruşturmadan, tartmadan bir hışımla galeriye gitti. Reşit amacına ulaşmıştı, Şahin Ağa’yı oyununa dahil etti. Şahin Ağa da istemeden de olsa Reşit’in oyununa geldi ve Çakırbeyliler ve dostları Şahin Ağa yüzünden tuzağa düşmüş oldu. Dolayısıyla, Hızır’ı karşısına aldı. Diğer yanda da Fikret de pusuya düştü ve bu pusudan kurtulması çok zordu. Reşit’in herkesi tek seferde bitirmeyi amaçlayan planı ise harfi harfine işliyordu. Bütün işaretler ise yine Ünal’ı gösteriyordu.

102. Bölümünde İzleyiciyi Neler Bekliyor?

Dizinin yayınlanan 102. Bölüm fragmanı yine nefes kesti. Ekrem, Ünal Kaplan’a giderek Hızır’ı yok etmesi gerektiğini yoksa masanın kontrolünü elde edemeyeceğini söylüyor. Ünal’ın Ekrem’in ikna çabalarına karşı vereceği cevap ise merak konusu. Diğer taraftan Çakırbeyliler, düşmanlarının, daha büyük bir planla dur durak bilmeden saldıracaklarını tahmin ediyorlar. Haydar, İlyas’a “İntikam almak isteyen adam en iyi kullanılacak adamdır.” der ve burada kastettiği Reşit’in ellerinden kaçırdıkları yeğeni Kudret’tir. Diğer tarafta, Hızır’ın Meryem’in hayatının kurtulabilmesi için kurduğu oyun yüzünden, Meryem aldatıldığını düşünüyor ve Hızır’dan boşanmak istiyor. Hızır ise “Meryemsiz yaşamaya alışmaktansa kimsesiz yaşamaya alışırım” diyerek Meryem’i kolay kolay bırakmayacağının sinyalini verdi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinin Konusu

Dizi genel olarak yer altı dünyasının sayılı isimlerinden Hızır Çakırbeyli ve ailesinin yaşamını ele almaktadır. Hızır Çakırbeyli, yer altı dünyasına abisini öldürülmesi ile girmiştir ve alemde Hızır reis olarak anılır. Ancak ailesi ve yakın çevresi ona Çakır diye hitap ederler. Çakırbeyli ailesinin en büyük oğlu ve reisi olan Hızır, ailenin her ferdine canından çok değer verir. Hızır’ın adil, cömert ve dürüst yapısı onun yer altı dünyasında da öne çıkmasına neden olur ve devletin kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetleri yürütmek için Hızır’a teklif götürmesiyle hikaye başlar.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi Oyuncuları

Ünal Kaplan(Tarık Ünlüoğlu)

Ünal Kaplan yeraltı dünyasının lideridir. Bunu bozmaya niyet eden kimseye fırsat vermez. Hızır Çakırbeyli’nin zirveye adım adım ilerlediğini görür görmez Hızır’ı en büyük düşmanı olarak beller. Yeraltı dünyasının acımasız lideri Ünal Kaplan’ın en zayıf noktası ise kızıdır.

Tarık Ünlüoğlu, 1957 yılında İzmir’de doğmuştur. Ankara’da Hacettepe Üniversitesi, Devlet Konservatuarı Opera bölümünü kazandı, bir yıl okuduktan sonra Tiyatro bölümüne geçiş yaptı. Ankara Devlet Tiyatrosunda 25 yıldan sonra İstanbul Devlet Tiyatrosunda görev yapan usta tiyatrocu, sayısız dizide ve filmde rol aldı bunun yanında da çeşitli seslendirme çalışmalarında da bulundu. Kurtlar Vadisi, Benim annem bir melek, Berlin Kaplanı, Avrupa avrupa Eyvah eyvah 3 yer aldığı projeler arasındadır.

Yaşar Kimsesiz(Olgun Şimşek)

Kimsesiz soyadını yetimhanede alan ve bu isimle tanınır. Sokaklardaki çöp ve hurda iş yapan herkes ona çalıştığı için kirli işlere bulaşmıştır. Bu yolla inanılmaz geniş bir bilgi hazinesi vardır. Bu bilgilerle herkesin zayıf noktasını nasıl kullanacağını bilir ve elindeki bilgilerle insanlara şantaj yapıp istediğini yaptırabilir.

Olgun Şimşek, Bursa’da 1971 yılında doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda okumuştur. Tiyatroya ise Yılmaz Erdoğan-Demet Akbağ tiyatrosunda sergilenen bir oyunla adım atmıştır. Yedi Numara, Bir demet tiyatro, Yalan Dünya yer aldığı sayısız projelerden birkaçıdır.

Ceylan Özsoy ( Sanem Çelik ) : Ömer Çakırbeyli’nin ölümüyle ablası Handan ile Ceylan sürgün hayatı yaşamaya mahkum olur. Ceylan uzun yıllarca Hızır’ı sevmesine rağmen ; sıkıntılar çeker. Hızır’ın Meryem il evlenmesiyle Ceylan yaşadıklarının ve karşılıklık aşkının intikamı için yeniden Hızır’ın hayatına girer. Oldukça hırslı ve entrikacı bir kadın olan Ceylan, tüm yaşadıklarının hesabını soracaktır.

Tipi ( Savaş Özdemir ) : Hızır’ın önderlik ettiği mafya örgütünün üyelerinden biri de Tipi’dir. Tipi 46 yaşında bir iş adamıdır. Ünal Kaplan zamanından beri örgüte üye olan Tipi, aynı zamanda masanın önemli adamlarından biridir. Sert ve korkusuz görünümünün yanında en büyük zaafı aşkı Gönüldür.

Oktay Kaynarca Hızır

Çakırbeyli Annesi ona Hızır diye hitap ediyor, alemde Hızır Reis olarak anılıyor ve sevenleri ona Çakır diyor. Çakır'ın hayatını değiştiren olay ise ağabeyi Ömer'in hasımları tarafından öldürülmesidir. Çok sevdiği ağabeyinin ondan istediği tek şey olan mühendis olmayı rafa kaldırıp, ağabeyinin intikamını alarak önce cezaevine sonra yeraltı dünyasına giriyor. Hızır eski kulağı kesiklerdendir, her şeyi duyar… İçindeki ses ona en büyük olacağını söylüyor ama bir taraftan da diyor ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak…

Deniz Çakır Meryem Çakırbeyli

Çakır'ın karısı Meryem net bir insandır. Çakır'ın Nazlı ile olan ilişkisinin karşısında bile her zaman dimdik ayaktadır. Bir yerde Çakır ondan intikam alıyor diye düşünür. Yoksa kocasının ondan başka birisini sevebileceğine ihtimal vermiyor. Ailenin erkeklerine bir şey olsa bu kocaman mafya ailesini Meryem rahatlıkla yönetebilir. Böyle sevgi dolu bir kadın gerektiğinde ölüm emri verebilir mi? Söz konusu ailesi ise ve öldürülecek olan bunu hak ediyorsa evet…

Sanem Çelik Ceylan

Eniştesi Ömer Çakırbeyli'nin ölümüyle ablası Handan'la birlikte Ceylan da sürgün hayata mahkum kalmıştır. Hızır bu olaydan sonra Meryem ile evlenip hayatına devam ederken Ceylan ne aşkını ne de ona yapılanları unutabilir. Hafızası da duyguları kadar kuvvetlidir Ceylan'ın. Sevdasına karışan nefretiyle hesap soracağı günü bekler; ama O sabırlı bir kadındır. Öyle sabırlıdır ki ona bunu yapanların karşısına çıkmak için yirmi sene bekleyebilmiştir. Yeğeni Alparslan zarar görmesin diye hayatından vazgeçmeyi göze alacak kadar gözü pek genç bir kadınken, seneler sonra kaybedecek bir şeyi kalmamış daha da güçlü bir kadın olarak karşısına çıkar Çakırbeyli ailesinin.

Muzip tavırları, kimseye benzemeyen kendine has duruşu O'nu diğer "mafya" kadınlarından ayırır. Genç yaşta büyük sıkıntılar çekmiş, etrafındakilerin ona biçtiği hayatı yaşamak zorunda kalmışsa da kendini karanlığa mahkum etmemiştir. Hayat enerjisiyle etrafına ışık saçarken düşman bellediklerini de kör edebilir. Kafasına koyduğunu yapmaktan çekinmeyecek Ceylan'ın geri dönüşü herkesi tedirgin eder.

Mesut Akusta Ekrem

Ünal'ın bir nevi rakibi, Hızır'ın ezeli düşmanıdır. Kendini ülkesine bağlı biri olarak tanıtsa da onun topraklarının sınırı yoktur. Birçok istihbarata danışmanlık yapan, dış bağlantıları kuvvetli, tehlikeli bir adamdır. Amacına hizmet eden herkesin gözünü boyayabilecek, korku salarak insanları sindirebilecek, zekasıyla türlü oyunlar kurabilecek biridir. Asıl düşüncelerini çok iyi saklayarak insanları etkilemesiyle çok iyi bir poker oyuncusu olduğu söylenebilir.

Yunus Emre Yıldırımer Alpaslan Çakırbeyli Çakır'ın ağabeyi Ömer'den aileye kalan tek miras… Çakır'a göre o bir dahi ve ailenin yüz akı… Melek gibi bir çocuk… Alpaslan aklının yanı sıra çok da merhametli… Babasını kaybettikten sonra annesi çocuğunu büyütürken yalnız olmamak için helal süt emmiş bir profesörle evlenmek ister. O günden sonrada aileden aforoz edilir. Alpaslan dahil ailede kimse onunla görüşmez… Meryem Çakırbeyli hariç….

Ozan Akbaba İlyas Çakırbeyli

Çakır'ın kardeşidir. Abisinin onun hakkında en haklı olduğu konu fevri olması, gözü döndüğü zaman aklını kaybetmesi… Abisi de kendisi kadar öfkeli aslında ama nasıl yapıyorsa yapıyor bunu bastırıp hep doğru zamanda intikam almayı başarıyor. Kendisini en çok Ünal'ın oturduğu koltukta hayal ediyor… Onun gibi şık, onun gibi güçlü, onun gibi çapkın olmak istiyor… Sadece zamana ihtiyacı var, yoksa bu üç özelliğe sahip…

Sabina Toziya Hayriye Çakırbeyli

Çakırbeyli ailesinin mihenk taşı. Hızır Çakırbeyli'nin annesi. Bu ailenin kadınlarının dünleri yoktur bugünlerinin geçici olduğunu bilirler; yarın için mücadele eder dururlar. Hayriye Çakırbeyli de kocasının ölümünden sonra bu aileyi dimdik ayakta tutmuştur. Çok güçlü, otoriter ve geleneklerine bağlı bir Karadeniz kadınıdır.

Kenan Çoban Fahri

Etrafındaki insanlar tarafından psikopat diye tarif edilen fakat yanında olan adamlara son derece sadık, kendi canını tehlikeye atabilecek kadar vefalı, bir o kadar da görev adamı. Bir süre hapiste yatmış iyi bir gözlemci. Bu gözlemleri sonucunda iyinin kötünün ayırdına varabilen, insanlara buna göre tavır takınan ve tavrını gizlemeyen, sözünü esirgemeyen biri.

Turgay Tanülkü Şahin Ağa

Ömrünün neredeyse yarısını hapiste geçirmiş, eski usul bir adam. Uzun süre yaşadığı hapishane hayatına alışmış, dışarıdaki düzene ayak uydurmak zorunda kalmak ona zor gelir. O şahsına münhasır kişiliğiyle asla birilerinin adamı olamayacak bir karakter. Eski otoritesi hiç sarsılmamış, etrafı tarafından sevilen sayılan, adaletten ayrılmayan bu yüzden sözü kanun bilinen biri.

Haydar Şişman Hurşit Dere

50 yaşında…Çakırbeylilere baba yadigarı… Köyünden uzak Hayriye'nin oradaki eli, gözü, kulağı… Emanetin kıymetini bilen, ihanetin adını bilmeyen bir adam… Ömrünü gözlerini açtığı konağa adamış, o konaktakilere yıllarca hizmet eden babasının yolundan hiç ayrılmamış biri… Doğru bildiğinden şaşmayan, sözünü esirgemeyen, tezcanlı aynı zamanda Karadeniz kadar sert, aksi ve inatçı…Kimi için merhametli kimi içinse acıması olmayan bir cani... Tabii bunun da var bir sebebi. Gönlünü taşa döndüren eski sevdasıyla bir başına geçen yılları gibi…

Yalçın Hafızoğlu Hızır Ali Çakırbeyli

Hızır ile Ceylan'ın oğlu. Annesi tarafından yıllarca yurt dışında bir sır gibi saklanan, Çakırbeyli ailesinin sürpriz gerçeği. Babasız büyüdüğü için biraz hırçın biraz da asi. Bazen patavatsızlığa varan dürüstlüğü dışında hem huy hem görünüş olarak tam bir Çakırbeyli.. Bir parçası olduğunu bildiği ailesini hep uzaktan izlemiş ama içinde onlara karşı hiç kırgınlık beslememiş sevecen biri.