Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Michelangelo, Rönesans döneminde Floransa'nın önde gelen Medici Ailesi'nin özel bir isteği üzerine hangisini yapmıştır? gibi aradığınız detaylar burada. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 60 bin TL'lik soruda yarışmacıya, ''Michelangelo, Rönesans döneminde Floransa'nın önde gelen Medici Ailesi'nin özel bir isteği üzerine hangisini yapmıştır?' sorusu soruldu. ''Kardan adam, Su kaydırağı, Tahteravalli ve Labirent bahçe'' cevap şıklarının sunulduğu Michelangelo, Rönesans döneminde Floransa'nın önde gelen Medici Ailesi'nin özel bir isteği üzerine hangisini yapmıştır? sorusunun cevabı internette merak içerisinde sorgulanıyor.

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Michelangelo Rönesans döneminde Floransa'nın önde gelen Medici Ailesinin özel bir isteği üzerine hangisini yapmıştır?

A) Kardan Adam

B) Tahterevalli

C) Su Kaydırağı

D) Labirent Bahçe