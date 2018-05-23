Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diriliş 120. yeni fragmanı yayınlandı mı soruları cevap buldu. TRT Diriliş 119 son bölüm ile ekranlara geldi. Diriliş son bölüm özeti izlemek isteyenler Diriliş 119. son bölüm özeti aramalarına başladı. TRT'nin rekor kıran dizisi Diriliş Ertuğrul'da yine nefesler tutuldu. Heyecan dolu dakikalar yaşanan Ertuğrul dizisi son bölümde yine izleyiciler ekrana kilitlendi. Diriliş 120. yeni fragmanı izlemek için 'Diriliş 120 yeni fragman izle' linkine tıklayabilirsiniz. TRT Diriliş izle, Diriliş son bölüm özeti, Diriliş 119 son bölüm özeti ve Diriliş 120. yeni fragman sorgulamalarınızın sonucu burada. İşte Diriliş son bölüm özeti, Dirilii yeni fragman, Diriliş 120. yeni fragman, Diriliş 119. son bölüm özeti...

Diriliş 120. yeni fragmanı

Diriliş son bölüm özeti

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Diriliş 119. son bölüm özeti

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"Beyim sultanımızın sana verdiği o heybede ne vardır" diyen Turgut Alp'e "Devletimizin Bekası" var diyen Ertuğrul Bey izleyenleri yine heyecanlandırdı. Son bölümünün ardından yeni bölüm tanıtımı büyük merak konusu olan Diriliş Ertuğrul 119.bölüm fragmanı yayınlandı. Beklenen fragmanının gelmesinin ardından Diriliş Ertuğrul'da yaşanan savaş sahneleri izleyenlerin adeta nefesini kesti. Peki sevilen dizi Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümünde neler olacak? "Noyan'ın heybende ne var Ertuğrul" demesine karşın, Ertuğrul Bey "Hanının otağına gittiğin vakit öğrenirsin" cevabını verdi. İşte dizinin yeni bölüm tanıtımı ve detayları...

Ertuğrul Bey Noyan'ın hayatını kurtardığı için Noyan, Ertuğrul'a kendini borçlu hissedecek. Borcunu ise Ertuğrul Bey Ögeday'ın karşısına çıkınca ödeyecektir. Çünkü Ertuğrul Bey Ögeday'ın önünde eğilmez. Buda Ögeday'ı sinirlendirir ve Ertuğrul Bey'i öldürmek ister. Ama Noyan engel olacaktır. Çünkü hem can borcu hemde Ertuğrul'un kellesini kendisi almak istediği içindir. Günalp Bey tahminlerimize göre ölmeyecektir. Çünkü çok akıllı bir kaledardı. Öldürülmek istendiğinin farkındadır ava giderken avlanmaz. Günalp Bey saldırıdan kurtulur ve Sugay hatunu da kurtarır. Bu sayede Ertuğrul Bey'in gözüne girer. Kaledar Günalp Bey'in tarihte nasıl öldüğü belirsizdir. Bu yüzden senaristler dizinin akışına göre istedikleri gibi öldürebilirler.