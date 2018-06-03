Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadir gecesi ne zaman, Kadir gecesi hangi gün, Ramazan bayramı ne zaman, Ramazan bayramı hangi gün, Ramazan bayramı tatili kaç gün? ile ilgili aradıklarınıza bu haberden ulaşacaksınız. On Bir Ayın Sultanı Ramazan-ı Şerif'i hayırlı ve dolu dolu yaşayan Müslüman alemi, bu ayda Ramazan bayramı ve Kadir gecesi ile birlikte bolca ibadet edecek. Ramazan'ın son haftasına denk gelen Kadir gecesinin ne zaman ve hangi tarihte olduğuna buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Ramazan bayramı ne zaman, Ramazan bayramı hangi gün, Ramazan bayramı tatili kaç gün gibi detaylar bu haberde yer alıyor.

Ramazan bayramı ne zaman, tatil kaç gün olacak?

Bu sene 15 Haziran'a denk gelen Ramazan Bayramının ilk günü mübarek cuma günüdür. 16 Haziran cumartesi ise ikinci, 17 Haziran pazar günü ise Ramazan bayramının üçüncü günüdür. Bu vesileyle Ramazan bayramı tatilinin 15 Haziran Ramazan bayramı gününden bir gün önce 14 Haziran perşembe gününü yarım gün de varsayarsak; 3,5 gün yapıyor. 14 Haziran perşembe gününü ise yine oruçlu geçireceğiz.

İşte Ramazan bayramı takvimi

Bayram öncesi - 14 Haziran (Perşembe günü) resmi tatil

Bayram 1. gün - 15 Haziran (Cuma günü) resmi tatil

Bayram 2. gün - 16 Haziran (Cumartesi günü)

Bayram 3. gün - 17 Haziran (Pazar günü)

Kadir gecesi ne zaman, hangi gün?

Kadir gecesinin ne zaman, hangi gün olduğu merak içerisinde sorgulanıyor. İslam âlemi için çok hayırlı ve mübarek bir gün olan Kadir gecesini Müslümanlar, çeşitli ibadetler ederek geçirir. Ramazan-ı Şerif ayını içinde barındıran Kadir gecesinin hangi gün ve ne zaman olduğu şimdiden merak ediliyor. Ramazan-ı Şerif'in 27. gecesi Kadir gecesi olarak biliniyor. 2018 yılı için yayınlanan takvime göre; Kadir gecesi bu yıl 10 Haziran Pazar gününe denk geliyor.