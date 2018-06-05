Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir eğitim yılının daha sonuna girilirken veliler ve öğrencileri büyük heyecan sardı. Sene sonuna doğru, e Okul veli girişi, e Okul öğrenci girişi, e Okul takdir hesaplama, e Okul teşekkür hesaplama, e Okul devamsızlık ve sınav sonuçları öğrenmek isteyenler Milli Eğitim Bakanlığının sayfasına giriş yapıyor. Haberimizden e Okul öğrenci ve veli girişi yaparak e Okul taktir hesaplama, e Okul teşekkür hesaplama, e Okul devamsızlık ve e Okul sınav sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

Aşağıdaki link üzerinden e-Okul sistemine giriş yapabilirsiniz;

e-OKUL GİRİŞ SİSTEMİ

YIL SONU BAŞARI PUANI HESAPLAMA

Yıl sonu başarı puanı, derslerin ağırlıklı puanları toplamı ve bu derslerin haftalık ders saatlerine bölünmesiyle elde edilen puandır.

Naklen gelen öğrenciler için yılsonu başarı puanı hesaplama işleminde yeni oluşacak olan haftalık ders saat sayısı toplamı esas alınır. Yılsonu başarı puanının hesaplanmasında bölme işleminde, virgülden sonra gelen iki basamak yürütülür.

Öğrencilerin sınavları, projeleri, uygulamaları, performans çalışmaları için 100 puan üzerinden değerlendirme gerçekleştirilir. Değerlendirme işleminden sonra öğrencilerin aldıkları sonuçlar e-Okul sistemine girilir.

DİKKAT! SAHTE UYGULAMAYLA BİLGİLERİNİZ ÇALINABİLİR

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan’dan uyarılar geldi. Mobil uygulama mağazalarında yer alan sahte uygulamalara karşı vatandaşlara uyarıda bulunan Sayan, bu konuda yapılan çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

“Mobil uygulama mağazalarında vatandaşlarımızın kişisel verilerini elde etmeye yönelik olarak bazı uygulamalar yer almakta. Yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde E-Devlet, SGK, HGS, E-Okul gibi popüler isimlere sahip 40 civarında uygulamadan 32’sinin sahte olduğunu ve bu sahte mobil uygulamaların bir kısmının zararlı aktivite içerdiğini tespit ettik. İsmi SGK, HGS, E-Okul olan sahte uygulamalardan 32’sinin vatandaşların verilerini alabildiğini tespit ettik ve bu uygulamalar kurulum esnasında gereksiz izin istemekte, kişisel verilere ulaşabilmekte. Bir diğer sahtecilik uygulaması da bankacılık uygulamalarında görülüyor. Kişilerin SMS bilgisine kadar erişim izni alan sahte uygulamalar bankacılık uygulamalarındaki bir defaya mahsus üretilen şifrelerin dolandırıcılık faaliyetlerine ulaşmasına yol açabiliyor. Bu konuda vatandaşlarımız sadece bilenen mecralardan bu uygulamaları indirmeli, mağazalardaki uygulamaların sahte olup olmadığını anlamak için ise indirme sayısı, kullanıcı yorumları, yayıncı ve iletişim bilgilerine bakması gerektiği konusunda uyarmak istiyorum.”

E OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ: GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Sayfa açıldıktan sonra öğrenciler ve veliler, sağ bölümde Veli Bilgilendirme Sistemi giriş yapılır. Sağ tarafta ‘Resimdeki Rakamlar, Öğrenci T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Okul Numarası" eksiksiz bir şekilde yazıldıktan sonra, sisteme giriş yapılır. E Okul öğretmen giriş, sol tarafından ‘e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi’nden gerçekleşmektedir.

2018 E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

Karne günü üzerinden öğretmenler tarafından çalışmalar devam ederken, merak edilen soruya resmi açıklama yapılmasa da e-okul ne zaman kapanacak, sorusunun cevabı uzmanlar tarafından 8 Haziran 2018 tarihi olarak açıklandı.

SINAV SONUÇLARI: NASIL İTİRAZ EDİLİR?

Sınav sonuçlarına itiraz için sistem üzerinden işlem yapılabilmektedir. Öğrencinin girdiği sınavda itiraz edebilme hakkına sahiptir. MEB bunun için bir takım şartlar istemektedir. Şartlar için “Tüm alanları doğru ve eksiksiz doldurmanız ve itiraz konunuzu doğru seçmeniz, işlemlerinizin daha hızlı sonuçlanmasına neden olacaktır. Ders isimlerini, kitapçık türünüzü ve soru itirazlarında soru numarasını mutlaka belirtiniz.” yazısı gözükecektir. Öğrenci itiraz için T.C. Kimlik Numarası, cüzdan seri no’su, güvenlik kodu ile giriş yapabilir, öğrenci sınav sonuçlarına itiraz edebilir.

10’uncu yılına giren, öğrencilere hizmet eden okul yönetimi bilgi sistemi bu sene yeni tasarımıyla dikkat çekiyor. Ana renk olarak kullanılan mavi ve beyaz ile dikkat çeken tasarımı ile hizmete devam eden sistemin ana sayfasında 6 bölüm bulunmaktadır. Yönetim bilgi sistemi, veli bilgilendirme sistemi, duyurular ve LGS bölümü, diploma doğrulama, yardım masası. 6 bölümde tam olarak neler yapılmaktadır:

Yönetim Bilgi Sistemi

Okuldaki idarecilerin ve öğretmenlerin girdiği bölüm… Öğrenci ve veliler bu bölüme giremezler. İdareciler TEOG ve nakil işlemlerini burada yaparken, öğretmenler ise sınav sonuçlarını, not bilgilerini, öğrencilerin devamsızlık durumlarını, okuldaki davranış durumlarını sisteme işlemektedir. Öğretmen sınav sonuçlarını sisteme kaydettiği an görülmektedir.

Veli Bilgilendirme Sistemi

Öğrencilerin ve velilerin girdiği bölüm… Öğrenciler ve veliler okula dair tüm kayıt işlemlerini burada görebilmektedir.

Duyurular

Milli Eğitim Bakanlığı, okula dair tüm duyurularını buradan yapmaktadır.

Diploma Doğrulama

Okul bitiminde öğrencilerin “diploma doğrulama” bölümünden işlem yapabilmektedir. Diploma doğrulama internet sayfasının en üst sağ bölümünde bulunmaktadır.

Yardım Masası

MEBBİS üzerinden tüm işlemler ve sorgular buradan yapılmaktadır.