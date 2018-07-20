Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

En güzel Cuma mesajları, resimli, fotoğraflı anlamlı Cuma mesajlarına sizler için hazırlağımız haberimizden ulaşabilirsiniz. Mübarek bir gün olan Cuma günleri, milyonlarca kişi yakınlarına, tanıdıklarına en anlamlı en güzel Cuma mesajlarını göndermek istiyor. Bu mübarek günü bu anlamlı sözlerle, mesajlarla yaşamak istiyor. Cuma mesajları, mübarek günün anlamını hatırlatan anlamı sözlerden oluşur. Sizler için hazırladığımız haberimizden istediğiniz mesajlarla sevdiklerinizin, yakınlarınızın cumasını tebrik ederek onların duasını alabilirsiniz. En güzel Cuma mesajları içinden seçtiklerinizi Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz. İşte sizler için hazırladığımız en güzel resimli, fotoğraflı anlamlı cuma mesajları haberimiz...

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI, RESİMLİ, FOTOĞRAFLI ANLAMLI CUMA TEBRİK SÖZLERİ İÇİN TIKLAYIN





Müslüman dünyası için en önemli günlerden birisi olarak kabul edilen Cuma günününde sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel resimli, anlamlı, dualı ve Hadis-î Şerif'li Cuma mesajlarını bu haberde derledik. Allahü Teâlânın Müslüman âlemine mübarek ilan ettiği Cuma günü tüm Müslüman erkekler, abdestini alır, temizlenir, Allahü Teâlânın huzuruna çıkar. Camiye gidip hutbe dinler. Farz olan Cuma namazını êda eder. Bu farz olan ibadetleri yerine getirdiği zaman bir huzura kavuşur.



Bugün de Müslümanlar birbirlerine fotoğraflı Cuma mesajları, Hadis-î Şerif'li Cuma mesajları, resimli Cuma mesajları gönderir. Aradığınız Cuma mesajları da bu haberde yer alıyor...





En güzel Cuma mesajları

Cuma, müminlerin bayramıdır. Bugün yapılan ibadetlere en az, iki kat sevap verilir. Bugün işlenen günahlar da, iki kat yazılır.

Sevaplar içinde Cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de, Cuma günü ve gecesinde işlenilenden daha kötüsü yoktur.

Cuma günü, kuşlar, vahşi hayvanlar birbirine, “Selam size, bugün Cumadır” derler.

Cuma diğer Cumaya kadar ve fazladan üç gün içinde işlenen günahlara kefaret olur. Çünkü iyi bir amel işleyene on kat sevap verilir.

Dört gecenin gündüzü de gecesi gibi faziletlidir. Allahü teâlâ, o günlerde dua edenin isteğini geri çevirmez, onları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar. Bunlar: Kadir gecesi, Arefe gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi ve günleri.

Cuma günü gusleden kimsenin günahları affolur.) [Taberani]

(Cuma günü sabah namazından önce, “Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh” okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa, bütün günahları affolur.) [İbni Sünni]

[Böyle büyük mükafat verilebilmesi için, o kişinin, düzgün itikada sahip olması, kul hakkını, kazaya kalan farzlarını ödemesi ve haramlardan vazgeçmesi şarttır.]

(Cuma günü veya gecesi ölen mümin, şehit olur, kabir azabından kurtulur.) [Ebu Nuaym]

(Ana-babanın kabrini, Cuma günleri ziyaret eden kimsenin günahları affolur, haklarını ödemiş olur.) [Tirmizi]

(Cuma günü 80 salevat getirenin, 80 yıllık günahı affolur.) [Dare Kutni]

(Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın günahları affedilir.) [İsfehani]



EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

Dün geçti yarın da henüz gelmedi. Dün için yapacak bir şey yok. Yarına sağ çıkacağımız belli değil. Bugün Cuma kıymetini bil.

Yeni gün ülkemize barış, sevgi, huzur ve kardeşlik getirsin. Bu cuma yeniden birliğimize, dirliğimize, bütünlüğümüze vesile olsun. Cumanız mübarek, dualarınız kabul olsun.

İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadigim zaman bu duamı sana emanet ederim.

Allahim beni af eyle, her derdimi def eyle, rizkimizi bol eyle, kabrimizi nur eyle, sual meleklerinin cevabini muktedir eyle

Bütün kapıların anahtarlarını kendinde bulunduran Allah'ım. Hakkımızda en hayırlı kapıyı aç. Hayırlı cumalar dilerim.

Rabbim Seni bugün de dua edenIerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Ya Rabbi Cennette gezenlerden eyle! Hayırlı Cumalar.

Öyle bir dua et ki; günahın tövbenin büyüklüğünden ağlasın…Şeytandan Yaradana sığın ki nefsin seni değil; sen nefsini yakasın. Hayırlı Cumalar.

Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.

Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.

Ya Rabbi! Kıldığım namazı kabul eyle! Ahir ve akıbetimi hayır eyle. Son nefesimde Kelime-i tevhid söylememi nasip eyle. Ölmüşlerimi af ve mağfiret eyle. Duaların geri çevrilmeyeceği bu mübarek günde Rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri Rahmetinden mahrum bırakmasın hayırlı cumalar inşallah.

Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı Cumalar…

Cuma günleri, duanın kabul oIacağı bir an vardır. Cumanın gündüzü, gecesinden daha kıymetlidir. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaIarı kabul etsin inşallah.

Allah'ın selamı rahmeti, bereketi üzerimize olsun! Günümüz Aydın Cumamız mübarek olsun! Hayırlı Cumalar.

Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. (Tirmizî, Deavât,73.) Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar.