2018 DGS soruları ve cevapları açıklandı mı? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS puan hesaplama gibi konular DGS'ye girecek olan adayların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. 21 Temmuz'da yapılacak olan DGS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? DGS puan hesaplama nasıl yapılır? DGS kontenjanları 2018, eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen ön lisans öğrencilerinin ilgiyle takip ettiği konulardan oldu. İşte DGS 2018 ile ilgili bilinmesi gerekenler...

DGS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

DGS sınav tarihi, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü saat 10:15’te yapılacak. Sınav süresi 150 dakika olarak açıklanırken, ÖSYM’nin geçen sene başlattığı 15 dakika kuralı, bu sınavda da uygulanması bekleniliyor. DGS soruları ne zaman yayınlanacak sorusunun cevabı ise şu anda net değil! Sınav günü veya sınavdan birkaç gün soruların yayınlanması tahmin ediliyor. 2018 DGS soru ve cevapları yayınlandığında sitemizde bulabilirsiniz.

2018 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takvimi 2018 sayfasında kurum DGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna cevap veriyor. Buna göre; sonuçlar 16 Ağustos 2018 Perşembe günü kurumun ‘sonuç’ sayfasında yayınlanacak. Sonuçların açıklanacağı saat konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

DGS sınav giriş belgesi, sınavdan 10 gün önce ÖSYM AİS sayfasında yayınlaması bekleniliyor. Sınav 21 Temmuz 2018 tarihinde yapılıyor. Belge 11 Temmuz 2018 Çarşamba günü kurumun resmi web sayfasında yayınlanması tahmin ediliyor.

SINAVDA KAÇ SORU SORULACAK?

Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Testte 120 soru yer alacak. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacak. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacak.

DGS'de 120 soru yer alacak. Sınav süresi, 150 dakika (2,5 saat) olacak. Kılavuzda yer alan açık öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmak isteyenlerin de bu sınava girmesi şart. Dikey geçiş sınavında 4 yanlış soru 1 doğru cevabı götürecek. Bu yüzden DGS sınavında emin olmadığınız soruları yanıtlamayın.

DGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

DGS puan hesaplama işlemi için elbette başta sonuçların elde edilmesi gerekiyor. Çoktan seçmeli testler ile alınmış puanlar ile hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar, ön lisans başarı puanları harmanlanarak adayların yerleştirmede esas alınabilecek DGS puanları hesaplanıyor. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacak.

Örnek;

Dgs Sözel: 87.747 + (Sözel net x 1.681) + (Sayısal Net x 0.315) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)

Dgs Sayısal: 105.536 + (Sözel Net x 0.336) + (Sayısal Net x 1.575) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)

Dgs Ea: 96.642 + (Sözel Net x 1.009) + (Sayısal Net x 0.945) + (Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı x 0.6)

Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı: Bölümünü iyi dereceyle bitirenler 80, orta sıralarda bitirenler 65, son sıralarda bitirenler 50 olarak girebilir.

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınabilecek DGS puanları hesaplanacaktır. DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır. Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri ayrı olmak üzere, adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Tüm adayların sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.