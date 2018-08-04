Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kim Milyoner Olmak İster dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışmasıdır. Yeni bölümü ile yine izleyici ekran başına kilitlendi. 60 bin lira değerinde olan soru merakla araştırılıyor.Walt Disney'in bulduğu ama eşinin önerisi, üzerine sonradan değiştirdiği Mickey Mouse'un ilk adı nedir? sorusunun cevabı haberimizde yer almaktadır. İşte Mickey Mouse'un ilk adı nedir? sorusunun cevabı...

Walt Disney'in bulduğu ama eşinin önerisi, üzerine sonradan değiştirdiği Mickey Mouse'un ilk adı nedir?



A) Martin Mouse

B) Mortimer Mouse

C) Mark Mouse

D) Macwell Mouse

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