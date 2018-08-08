Ayrıntılar geliyor...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nu kabul edecek
08.08.2018 - 14:02 | Son Güncelleme: 08.08.2018 - 15:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'de kabul edecek.
Etiketler : Cumhurbaşkanı,Recep Tayyip Erdoğan,TOBB Başkanı,Rifat Hisarcıklıoğlu,
575314 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/editorunsectikleri/575314.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER