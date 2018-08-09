Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A101 9-16 Ağustos indirim kataloğu, A101 Aktüel Ağustos indirim listesi, A101 General Mobile cep telefonu ne kadar gibi detaylar haberimizde sizlerle buluşuyor. Her hafta yaptığı indirimler ile vatandaşların yüzünü güldüren ve yeni indirimleri merakla bekleten A101, bu hafta hangi ürünlerde indirim yaptı? A101 9-16 Ağustos aktüel ürünler indirim listesinde neler var? Ürünler kataloğuna bakıldığında 729 TL fiyatı ile Sunnny marka 82 ekran uydu alıcılı hd led, 59,95 TL fiyatı ile Hometech marka mini uydu alıcısı, 9,95 TL’ye metal usb fan, 749 TL fiyatı ile General Mobile GM 8 Go cep telefonu en çok ilgi görecek ürünler arasında yerini alıyor.

A101 9-16 AĞUSTOS AKTÜEL İNDİRİM ÜRÜNLERİ LİSTESİNDE NELER VAR?

A101 9-16 AĞUSTOS İNDİRİM KATALOĞUNA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

A101 9 Ağustos 2018 aktüel ürünler kataloğu ile ilk sayfada teknoloji ürünleri çok dikkat çekiyor. Bu Hafta A101 market teknoloji ve elektrikli ev aletlerinde büyük bir kampanyaya imza atıyor. A101 aktüel listesi içerisinde yer alan indirimli ürünler şu şekilde;

Axen uydu alıcılı LED TV 729 TL

General Mobile GM 8 Gold cep telefonu 749 TL

Hometech mini uydu alıcı 59,95 TL

Metal USB fan 9,95 TL

Piranha kablosuz bluetooth kulaklık 34,95 TL

9 AĞUSTOS A101 AKTÜEL İNDİRİM KATALOĞU İLE MÜKEMMEL FIRSATLAR

9 Ağustos A101 aktüel kataloğu ile gelen fırsat ürünleri Tabii ki sadece tek sayfadan oluşuyor. Bu hafta A101 market onlarda sayfadan oluşan indirim kataloğu ile tüketicileri adeta bir alışveriş Şenliğine davet ediyor. A101 aktüel kataloğu bu hafta bulunan indirimli ürünler şu şekilde;

Seg 6 çekmeceli derin dondurucu 799 TL

Gölgelikli salıncak 189,95 TL

İki kişilik çadır 74,95 TL

Katlanabilir kamp sandalyesi 34,95 TL

Uyku tulumu 44,95 TL

Led Işıldak 8,95 TL

Led kafa lambası 8,95 TL

Uzayan bahçe hortumu 22,95 TL