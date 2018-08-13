Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Havaya atılan madeni paranın dik şekilde kalma ihtimali yaklaşık olarak nedir? sorusunun cevabı haberimizde.Tüm Milyoner severler nefeslerini tuttu. Soruların doğru cevaplarının ne olduğunu merak içinde araştırıyor. Ekranların en çok izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de 60 bin liralık sorunun cevabını haberimizden bulabilirsiniz. Havaya atılan madeni paranın dik şekilde kalma ihtimali yaklaşık olarak nedir? İşte cevabı...

Harvard Üniversitesinin yaptığı deneye göre belli bir yükseklikten havaya atılan 5 sentlik bir madeni paranın düz bir yüzeyde dik şekilde kalma ihtimali nedir?

A) 6.000'de 1

B) 60.000'de 1

C) 600.000'de 1

D) 6 milyonda 1

Doğru cevap: 6.000'de 1