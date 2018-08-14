Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Benfica maçı Periscope şifresiz izle, Fenerbahçe Benfica maçı şifresiz izle, Fenerbahçe Benfica maçı internetten canlı izle gibi detaylar burada yer alıyor. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme rövanş turu kapsamında temsilcimiz Fenerbahçe, Benfica ile karşılaşıyor. Fenerbahçe Benfica maçı Periscope ekranlarından şifresiz izlenecek mi ve Fenerbahçe Benfica maçı internetten şifresiz canlı izle gibi detayları araştırılıyor. İlgili kurumdan yapılan açıklamaya göre Periscope yayını ile maç izleme dönemi tamamen kapandı. Bu kapsamda Fenerbahçe Benfica maçı Periscope ekranlarından izlenemeyecek. Peki Fenerbahçe Benfica maçını internetten şifresiz canlı olarak nasıl izleyebilirim? sorusuna cevap arıyorsanız aşağıda belirttiğimiz linke tıklamanız yeterlidir.

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Fenerbahçe Benfica maçı ne zaman, hangi kanalda?

Fenerbahçe Ülker Stadı'nda bu akşam saat 21:00'de başlayacak Fenerbahçe Benfica maçı D-Smart'ın Spor SMART 77. kanalından şifreli olarak izlenecek. Periscope ekranlarına konan maç yasağının ardından Fenerbahçe Benfica maçının şifresiz canlı anlatımı ise turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer alacak.

Fenerbahçe Benfica maçının muhtemel 11'leri

Fenerbahçe: Volkan, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Dirar, Giuliano, Ayew, Soldado

Benfica: Vlachodimos, Grimaldo, Dias, Almeida, Vieira, Fejsa, Pizzi, Gedson, Cervi, Salvio, Ferreyra

Mücadelenin hakem

Fenerbahçe Benfica maçını Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yapacak. Dördüncü hakem ise Roberto Ponis olacak.

Benfica'yı elerse muhtemel rakip belli

Fenerbahçe, turu geçmesi durumuna play-off'ta PAOK-Spartak Moskova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Yunan ekibi PAOK, Rus rakibini sahasındaki ilk maçta 3-2 yenmişti. Bu karşılaşmanın rövanşı da yarın oynanacak. Sarı-lacivertliler, Benfica'ya elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi gruplarına gidecek.