Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erkenci Kuş 9. yeni bölüm ön izleme fragmanı yayınlandı. Erkenci Kuş 8. bölüm sona erdi. Dizinin ardından gelecek bölümle ilgili yayınlanan ön izleme merak ediliyor. Can ile Sanem arasında yaşanacakları merak edenler Erkenci Kuş 9. bölüm ön izlemeyi araştırıyor. Erkenci Kuş son bölüm neler oldu? Demet Özdemir ve Can Yaman'ın başrollerini paylaştığı sevilen dizi reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Yaz sezonuna damga vuran dizinin devam edip etmeyeceği tartışılıyor. Salı akşamlarının vazgeçilmezi olan dizinin son bölümünde neler oldu? Erkenci Kuş 9. bölüm fragmanı, Erkenci Kuş ön izleme fragmanı gibi merak edilenler burada...

ERKENCİ KUŞ 9. BÖLÜM ÖN İZLEME FRAGMANI

ERKENCİ KUŞ 9. BÖLÜM ÖN İZLEME FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

ERKENCİ KUŞ 8. SON BÖLÜM ÖZETİ

Sanem istemeden öyle bir oyunun parçası oldu ve o kadar çok yalan söyledi ki Can'a, hepsini unutup “Kal” diyemedi. Can da “yüzümü görmeyeceksin” dedi. Sanem, Can'ı görmeden nasıl yapacak?

Emre, suçluluk duygusunu atlatamıyor hala. Ve sevdiği kadının bu kadar kötücül olabilmesini. Emre'nin desteğini kaybeden Aylin giderek artan ajans borçlarından çıkmanın bir yolunu arıyor, ve tabi ki planlarını ustaca yapmaya. Pes etmek Aylin'in doğasında yok!

ERKENCİ KUŞ 8. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Mahallede de başka bir isyan var. Aysun'un oğlu Zebercet'in dükkanını ele geçirdiğini duyan ve “işkadını” olduğunu öğrenen Mevkıbe boş durur mu? O da bakkalı ele geçirecek ve Nihat'ı bakkaldan gönderecek. Zebercet ve Nihat patlamaya hazır bomba gibi boş boş dolaşıyorlar mahallede. İşler karışıyor. Olan bir şekilde yine Osman'a oluyor.

Sanem istifa etti, Can işe gitmiyor. Kimse bilmiyor neler olduğunu Can'a. Ajansta büyük kriz var. Can olmadan kaos hakim ve Ceycey yine kontrolünü kaybediyor.