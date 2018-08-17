Son dakika! Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı. Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçlarını sorgulamak için haberimize bakabilirsiniz.
Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları öğren 2018 | Öğretmen mazeret yer değiştirme sonuçları sorgula
17.08.2018 - 13:01 | Son Güncelleme: 17.08.2018 - 13:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika! Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı. Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuçlarını sorgulamak için haberimize bakabilirsiniz.
Etiketler : öğretmen,atama,sonuçlar,
576623 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/editorunsectikleri/576623.aspx
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