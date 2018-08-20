Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şükür namazı nasıl kılınır? Şükür namazı kaç rekattır ve şükür secdesi nasıl yapılır? Şükür namazı, Kendisine nimet gelen veya bir dertten kurtulan kimsenin, Allahü teâlâ için şükür secdesi yapmasıdır. Peki şükür namazı hangi durumlarda kılınır? İşte şükür namazı ile ilgili bilgiler...

ŞÜKÜR NAMAZI NASIL KILINIR?

Kendisine nimet gelen veya bir dertten kurtulan kimsenin, Allahü teâlâ için şükür secdesi yapması müstehabdır. Şükür secdesi, tilavet secdesi gibidir.

Şükür secdesi yapacak kimse, niyet eder. Abdestli olarak, kıbleye karşı ayakta durup, ellerini kulaklara kaldırmadan, Allahü ekber der ve secdeye gider. Önce Elhamdülillah der. Sonra secde tesbihini okur. Sonra Allahü ekber der ve ayağa kalkar.

Şükür namazı iki rekattır, sabah namazının sünneti veya farzı gibi kılınır.