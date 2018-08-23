Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İdman Tv AZ TV Beşiktaş Partizan maçı şifresiz izle ve BJK Partizan maçını şifresiz canlı izleten yabancı kanallar listesi ile ilgili aradıklarınız burada yer alıyor. Beşiktaş, Partizan ile UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşıyor. Peki BJK Partizan maçını hangi yabancı kanallar şifresiz ve canlı izletecek? BJK Partizan maçı AZ TV İdman TV ekranlarından şifresiz canlı izlenecek mi? futbolseverlerin merak ettiği sorunun cevabı bu haberde yer alıyor. LASK Linz maçında olduğu gibi Partizan ile oynanacak mücadelede de henüz herhangi bir yayıncı kuruluş ile anlaşılamadı. Maçın saatine doğru netlik kazanacak olan Partizan Beşiktaş maçının hangi kanalda verileceğini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Partizan Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta izlenecek?

Partizan Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi izlenecek? sorularının cevabına bu haberden ulaşabilirsiniz. Bu akaşm saat 21:30'da başlayacak Partizan Beşiktaş maçı FK Partizan Stadyumu'nda oynanacak. LASK Linz ile oynanan maçta olduğu gibi henüz bu mücadeleyi yayınlayacak yayıncı kuruluş açıklanmadı. Linz maçı başlamadan son dakikalarda mücadeleyi TRT 1 yayınlamıştı. Partizan maçı için de herhangi bir yayıncı kuruluş henüz yayın haklarını almadı.

PARTİZAN BEŞİKTAŞ MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR

Partizan'ın yenilgisi yok

Beşiktaş'ın yarınki rakibi Partizan ise Avrupa Ligi'nde 1. ön eleme turundan itibaren yaptığı 6 maçta 5 galibiyet ve bir beraberlik aldı.

1. ön elemede Karadağ'dan Rudar Pljevlja'yı her iki maçta 3-0 yenerek 2. ön eleme turuna yükselen Sırbistan temsilcisi, bu turda da Litvanya'nın Trakai ekibini ilk maçta 1-0 yendi. İkinci karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrılan Partizan, 3. ön elemede Danimarka ekibi Nordsjaelland'ı 2-1 ve 3-2 yenerek adını play-off turuna yazdırdı.

Negredo kırmızı kart cezalısı

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Alvaro Negredo, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı takımın LASK Linz ile yaptığı karşılaşmanın 85. dakikasında sarı kart gören İspanyol futbolcu, 90. dakikada attığı golün ardından formasını çıkardığı için gördüğü ikinci sarının ardından kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakmıştı.

Beşiktaş, Partizan maçının hazırlıklarını ise bu akşam maçın oynanacağı statta gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak. Antrenman öncesi teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu düzenlenecek basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.