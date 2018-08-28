Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bedelli askerlik için başvuru yapanlar bugün celp dönemleri ve askerlik yerlerini sorgulamaya başladı. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlikle ilgili ilk 3 döneme ait celp planlamasını tamamladı. Askerlerin birlik bilgileri, yoklama durumları ve sevk evrakları bugün e-Devlet'ten ilan edilecek. Bedelli askerlik başvurularına E Devlet üzerinden kontrol edebilecekler. Askerlik yerlerini ve celp dönemlerini e devletten öğrenebilecekler... Bedelli askerlik için başvurusunu tamamlayan ve kabul edilen vatandaşların ilk 3 dönemine ait celp dönemleri belli oldu. Alınan karar doğrultusunda ilk 12 bin yükümlü 15 Eylül’de birliklerine sevk edilecek. Silah altına alınacak bu askerlerin birlik bilgileri, yoklama durumları ve sevk evrakları bugün e-Devlet üzerinden ilan edilecek. Silah altına alınacak kişilerin birlik bilgileri, yoklama durumları ve sevk evrakları da yine e-Devlet üzerinden duyurulacak. Böylece bedelli askerlikten ilk faydalanacak kişiler belirlenmiş olacak.



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E DEVLET ASKERLİK YERİ SORGULAMA

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ BELLİ OLDU MU?

İlk 3 döneme ait temel eğitime planlanan yükümlülerin birlik bilgileri, yoklama durumları ve sevk evraklarını alabilecekleri tarihler de belirlendi. Bedelli askerlikte ikinci celp dönemi 6 Ekim, üçüncü celp dönemi ise 27 Ekim'de başlayacak. Bu dönemde birliklerine teslim olacak yükümlüler ise 6 Eylül ve 27 Eylül günlerinde yine e-Devlet'te ilan edilecek. Buna göre başvurusunu tamamlayan 61 bin 843 kişi, 3 aylık sürenin bitmesi beklenmeden 21 gün askere alınacak. Bedelliye toplamda 600 bin kişinin başvurması bekleniyor.



CELP TARİHLERİ VE ASKERLİK YERLERİ

İlk 3 döneme ait temel eğitime planlanan yükümlülerin birlik bilgileri, yoklama durumları ve sevk evraklarını alabilecekleri tarihler de belirlendi. Buna göre, söz konusu bilgiler birinci dönemde (15 Eylül 2018) silah altına alınacaklar için 28 Ağustos 2018, ikinci dönemde (6 Ekim 2018) silah altına alınacaklar için 6 Eylül 2018, üçüncü dönemde (27 Ekim 2018) silah altına alınacaklar için 27 Eylül 2018'de e-Devlet'te ilan edilecek.

Milli Savunma Bakanlığı’nın bedelli askerliğin uygulanmasına yönelik çalışma taslağına göre, başvuru sayısı doğrultusunda ayrı celp dönemleri oluşturulacak. Ankara, Balıkesir, Burdur, İstanbul ve Samsun’daki eğitim merkezlerinin sadece bedelli askerlik yapacaklar için hazırlanması planlanıyor.

Ara celp dönemlerinde ise Amasya, Erzincan, İzmir, Konya, Manisa, Sivas ve Tokat’taki kışlalarda bedelli askerlik yapacakların silah altına alınması öngörülüyor.





E-DEVLET ÜZERİNDEN ÖĞRENİLECEK

Celp dönemleri ilan edilen yükümlülerin yoklamalarını celp dönemleri için belirlenen ve e-Devlet'te kişisel olarak belirtilen yoklama tarihine kadar tamamlaması gerekecek. Gerekli işlemlerini süresi içerisinde tamamlamayan yükümlüler bedelli askerlik kapsamı dışına çıkartılacak. Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen celp dönemleri Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ve ulusal yayın yapan radyo ve televizyon kanalları ile “www.asal.msb.gov.tr” adresinden duyurulacak. Yapılacak duyuru Askerlik Kanunu'nun 25 ve 45'inci maddeleri gereği yükümlülere tebliğ mahiyetinde olacak.