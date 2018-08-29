Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Krep nasıl yapılır? Krep tarifleri Kahvaltılık tarifleri... Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez kahvaltılık tariflerinden olan krep, hem yapımı kolay ve pratik, hem de birçok şeyin yanına yakışıyor. Krep yapmak isteyenler ve özellikle krep yapmayı ilk defa deneyecek olanlar internet üzerinden "Krep nasıl yapılır?, Krep tarifleri Kahvaltılık tarifleri" gibi başlıklarla krep yapımını öğrenmeye çalışıyor. Biz de içeriğimizde sizler için pratik ve lezzetli bir krep tarifi derledik. İşte en lezzetli kahvaltılık tariflerinden krep tarifi...

Malzemeler

2 yumurta

2 su bardağından daha az un

1 su bardağı su

1 su bardağı süt

1 çay kaşığı tuz

Tercihinize göre tereyağı ya da sıvı yağ

Damak zevkinize göre, mantar, zeytin ve baharat ilavesi de yapabilirsiniz.

Hazırlanışı

Derin bir tencerede un, süt ve suyu pürüzsüz bir kıvama gelene kadar iyice çırpın. Bu aşamadan sonra yumurtaları ekleyerek çırpma işlemini sürdürün. Malzemelerin, kek hamurundan daha akıcı bir kıvama gelmesini sağlayın.

Tavaya 1 çay kaşığı kadar tereyağı veya sıvı yağ ilave ederek tavayı ısıtın. Hazırladığını karışımı kepçe yardımıyla tavaya dökerek yaymaya başlayın. Hamurun her iki tarafını çevirerek hafif kızarana kadar orta ateşte pişirin.

İstediğiniz kıvama geldiğinde ocağı kapatın. Son olarak zevkinize göre bir sunum hazırlayın.