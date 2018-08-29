Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Menemen nasıl yapılır? Menemen tarifi... Menemen hiç şüphesiz yapımı en kolay ve bu pratikliğinin yanı sıra en lezzetli yieceklerden biri... Peki menemen nasıl yapılır? İşte pratik, kolay ve bir o kadar da lezzetli menemen tarifi...

Malzemeler

2 yemek kaşığı sıvı yağ

3 adet yeşil biber (Sap ve çekirdekleri temizledikten sonra, ince doğranmış)

3 orta boy domates

1/2 çay kaşığı tuz

3 adet yumurta

İsteğe bağlı: kaşar peyniri küçük bir kasenin yarısı kadar yeterli olur.

Hazırlanışı

Sıvı yağı ve biberleri tavaya alarak biberlerin rengi dönünceye kadar kavurun. Üzerine kabukları soyulup küçük küçük doğranmış domatesleri ilave edin. Kısık ocakta tavanın kapağını kapatarak domateslerin iyice pişmesini bekleyin. Domatesler çok suyu değil, tavaya yapışıyorsa birazcık kaynar su ekleyebilirsiniz. Genellikle de bu duruma gerek kalmayacaktır. Fotoğraftaki gibi domatesler piştikten sonra yumurtaları kırabilirsiniz. Yumurtaları ister ayrı bir kapta çırpıp ekleyin isterseniz de benim gibi tavaya kırıp tavada karıştırabilirsiniz. Üzerine tuz ve dilediğiniz baharatları ekleyerek yumurtalar pişene kadar bekleyin. Kaşar peyniri eklemek istiyorsanız bu aşamada peynirleri de ilave edebilirsiniz. Menemeni sıcak olarak servis yapın.