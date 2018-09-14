Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AZ TV İZLE, İDMAN TV CANLI ŞİFRESİZ İZLE... Galatasaray Kasımpaşa maçı şifresiz mi yayınlanacak? GS Kasımpaşa maçının canlı anlatımı canlı skoru sitemizden takip edebilirsiniz. Peki, GS Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek? Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar haberimizde. Spor Toto Süper Lig'e verilen milli aranın ardından 5. hafta Galatasaray-Kasımpaşa maçı ile açılıyor. Maalesef bu karşılaşma AZ tv veya İdman TV ekranlarından yayınlanmayacak ancak karşılaşmanın canlı takibine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Türkiye'den maçı bein Sport şifreli canlı olarak yayınlacak. Peki, GS Kasımpaşa maçı saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek? Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

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MUHTEMEL 11'LER



Galatasaray: Muslera, Mariano, Ozan (Donk), Serdar, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Rodrigues, Emre, Onyekuru, Eren

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Youssef, Veigneau, Tarkan, Sadiku, Eduok, İlhan, Trezeguet, Diagne

Galatasaray, Kasımpaşa maçına hazır

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında bu akşam lider Kasımpaşa'yla yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana futbolcuların, dinamik ısınmayla başladığı belirtildi. Pas ve pres çalışmasıyla devam eden antrenmanın, taktik provayla sona erdiği kaydedildi. Nijerya Milli Takımı'ndan dönen Henry Onyekuru'nun, antrenmanın ilk bölümünde takımda yer aldığı daha sonra tek başına yenilenme çalışması yaptığı ifade edildi.

Maicon Roque'nin ise takımdan ayrı kondisyonerler eşliğinde özel bir program dahilinde çalıştığı aktarıldı. Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayarak Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi. Galatasaray ile Kasımpaşa arasında bu akşam Türk Telekom Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak.

Galatasaray-Kasımpaşa maçının saati değişti

Spor Toto Süper Lig'de bu akşam oynanacak karşılaşmanın başlama saati 20.00'den 21.00'e alındı Spor Toto Süper Lig'de 5. haftanın açılışında bu akşam oynanacak Galatasaray-Kasımpaşa maçının başlama saati 21.00'e alındı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başlama saatinin 20.00'den 21.00'e alındığı duyuruldu.

Galatasaray ile Kasımpaşa 29. randevuda

İki takım arasında geride kalan lig maçlarından 17'sini Galatasaray, 5'ini Kasımpaşa kazandı. Türk Telekom Stadı'nda yapılan 7 maçta sarı-kırmızılılar 5, lacivert-beyazlılar 2 kez galip geldi.

Son şampiyon Galatasaray ile 5. haftaya lider giren Kasımpaşa, Süper Lig'de bu akşam 29. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan 28 lig maçından 17'sini Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 5 kez galip geldi.