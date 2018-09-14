Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Kasımpaşa canlı veren radyo kanalları haberimizde. Spor Toto Süper Lig'e verilen milli aranın ardından lig tüm hızıyla devam ediyor. Bu akşam oynanacak olan Galatasaray Kasımpaşa maçı ile lig start alıyor. Dört galibiyet ile ligin zirvesinde yer alan Kasımpaşa, sarı kırmızılılara konuk oluyor. Peki Galatasaray Kasımpaşa mücadelesini canlı olarak yayınlayan radyo kanalları hangileri? GS Kasımpaşa canlı olarak dinlemek isteyen futbolseverler haberimizdeki linklerden faydalanabilirler.

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GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇINA DAİR DETAYLAR

Süper Lig'de sezona üst üste aldığı üç galibiyetle başlayan son şampiyon Galatasaray, 4. haftada Trabzonspor deplasmanında aldığı 4-0'lık mağlubiyetle sarsıldı. Sarı-kırmızılı takım taraftarı önünde yara sarmak isteyecek.

İlk dört haftada dört galibiyet alarak tarihinin en iyi lig başlangıcını yapan ve liderlik koltuğunda oturan Kasımpaşa ise liderliğini Galatasaray karşısında da korumak amacında.

Karşılaşma bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak. İnternet yayını ise bein Connect'ten yapılacak.

Galatasaray'da Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kartla üç maç ceza alan Younes Belhanda, Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.

Konuk ekip Kasımpaşa'da ise Abdoul Khalili ve Bengali Koita, sakatlıkları yüzünden Galatasaray'a karşı oynayamayacak.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Ahmet (Serdar), Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Emre, Sinan, Onyekuru, Eren

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Youusef, Veysel, Veigneau, Eduok, Tarkan, Sadiku, İlhan Depe, Trezeguet, Diagne

İki ekip arasında geride kalan 28 lig maçından 17'sini Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 5 kez galip geldi.

Galatasaray'ın 54 golüne, Kasımpaşa 27 golle yanıt verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda yapılan maçı Galatasaray 2-0 kazandı, ikinci yarıda Kasımpaşa, evindeki müsabakayı 2-1 üstün tamamladı.

Galatasaray ile Kasımpaşa, 15 Ocak 2011'de hizmete giren Türk Telekom Stadı'nda Süper Lig'de 7 kez karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar, yeni stadında Kasımpaşa'yı 5 kez yenerken, lacivert-beyazlılar 2 kez 3 puana ulaştı.

Taraflar arasında Türk Telekom Stadı'ndaki müsabakalarda meşin yuvarlak toplam 25 kez filelerle buluştu, Galatasaray 14, Kasımpaşa 11 kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.

Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı'ndaki maçta 4-0 galip geldi.