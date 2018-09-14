Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Kasımpaşa maçı Periscope şifresiz izle, GS Kasımpaşa maçı şifresiz izle, Galatasaray Kasımpaşa maçı internetten canlı izle gibi detaylar burada yer alıyor. Spor Toto Süper Lig'e 4. hafta karşılaşmalarından sonra kısa bir milli ara verilmişti. Milli aranın sona ermesiyle birlikte maçlar bu akşam oynanacak olan Galatasaray Kasımpaşa maçı ile başlıyor. Ligin zirvesinde yer alan ve namağlup ilerleyen Kasımpaşa, sarı kırmızılı ekibe konuk oluyor. Galatasaray Kasımpaşa maçı Periscope ekranlarından şifresiz izlenecek mi ve Galatasaray Kasımpaşa maçı internetten şifresiz canlı izle gibi detayları araştırılıyor. İlgili kurumdan yapılan açıklamaya göre Periscope yayını ile maç izleme dönemi tamamen kapandı. Bu kapsamda Galatasaray Kasımpaşa maçı Periscope ekranlarından izlenemeyecek. Peki Galatasaray Kasımpaşa maçını internetten şifresiz canlı olarak nasıl izleyebilirim? sorusuna cevap arıyorsanız aşağıda belirttiğimiz linke tıklamanız yeterlidir.

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Galatasaray - Kasımpaşa Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Mariano, Ozan (Donk), Serdar, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Rodrigues, Emre, Onyekuru, Eren

Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Youssef, Veigneau, Tarkan, Sadiku, Eduok, İlhan, Trezeguet, Diagne

Belhanda cezalı

Galatasaray'da Trabzonspor maçında direkt kırmızı kart gören Belhanda 3 maç ceza aldığı için Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Sakatlığı tamamen geçen Serdar Aziz'in ise Ahmet Çalık'ın yerine 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

20 günde 4 maç

Galatasaray Eylül ayının sonuna kadar 3 Süper Lig ve 1 Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak. Sarı-Kırmızılı takım öncelikle 14 Eylül Cuma günü Kasımpaşa ile karşılaşacak. Cimbom daha sonra sırasıyla 18 Eylül'de Lokomotiv Moskova ile Türk Telekom Stadı'nda 23 Eylül'de Akhisarspor ile yine deplasmanda bu maçtan 5 gün sonra da Türk Telekom Stadı'nda Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ile Kasımpaşa 29. randevuda

Son şampiyon Galatasaray ile 5. haftaya lider giren Kasımpaşa, Süper Lig’de yarın 29. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan 28 lig maçından 17’sini Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 5 kez galip geldi. Galatasaray’ın 54 golüne, Kasımpaşa 27 golle yanıt verdi. Geçen sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı’nda yapılan maçı Galatasaray 2-0 kazandı, ikinci yarıda Kasımpaşa, evindeki müsabakayı 2-1 üstün tamamladı.

Türk Telekom Stadı’ndaki maçlar

Galatasaray ile Kasımpaşa, 15 Ocak 2011’de hizmete giren Türk Telekom Stadı’nda Süper Lig’de 7 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, yeni stadında Kasımpaşa’yı 5 kez yenerken, lacivert-beyazlılar 2 kez 3 puana ulaştı. Taraflar arasında Türk Telekom Stadı’ndaki müsabakalarda meşin yuvarlak toplam 25 kez filelerle buluştu, Galatasaray 14, Kasımpaşa 11 kez gol sevinci yaşadı.

En farklı skorlar

Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi. Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı’ndaki maçta 4-0 galip geldi.